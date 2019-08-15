Происшествия

Опубликовано видео попадания птиц в двигатель самолета А321Вечерняя Москва 03:12

В Сети опубликовано видео, на котором зафиксирован момент попадания птиц в двигатель аварийно приземлившегося самолета А321.
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с чего всё началось

Громкий хлопок при взлете А321 попал на видео. Это чайки угодили в двигатель

Пассажир, который оказался на борту самолета A-321, снял видео экстренной посадки. Оно оказалось в распоряжении «360». На кадрах видно птиц, а затем слышен хлопок.
Телеканал 360°02:47

Подробнее о событии

Появилось видео попадания птиц в двигатель A321

Lenta.ru15:35

Момент попадания птиц в двигатель А321 попала на видео

Аргументы и Факты15:25

Момент встречи птичьей стаи и двигателя самолета А321 попал на видео

Газета.Ru03:18

Огненная вспышка: чайки попали в оба двигателя самолета «Уральских авиалиний»

Вести.Ru05:17

Момент столкновения A321 с птицами попал на видео

РИА Новости03:24

Столкновение самолёта А321 с птицами в Подмосковье попало на видео

RT на русском05:26

Громкий хлопок при взлете А321 попал на видео. Это чайки угодили в двигатель

Телеканал 360°02:47
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 17:46, Ашберн
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Резервный борт с 65 пассажирами совершившего аварийную посадку в Подмосковье самолёта Airbus A321 прибыл в аэропорт Симферополя.
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Экс-инженер Boeing оценил действия пилотов при аварийной посадке А321

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«Спартак» победил «Тун» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы

Московский "Спартак" обыграл швейцарский "Тун" в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и вышел в раунд плей-офф, победитель которого сыграет на групповом этапе турнира.
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В Пентагоне обеспокоились ростом влияния России в Африке

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Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования

Ранее РБК писали, что эксперт-криптограф из Франции обнаружил уязвимости в системе электронного голосования.
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Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.
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Макгрегор ударил пожилого мужчину по лицу за отказ выпить его виски

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Подруга Кокорина упала с балкона в Чехии после употребления наркотиков

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В центре Москвы автомобиль такси врезался в автобусную остановку.
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В Латвии приостановили работу одного из крупнейших банков

Работа банка PNB Banka в Латвии (прежнее название – Norvik Banka) приостановлена, говорится в сообщении комиссии рынка финансов и капитала (FKTK), которая регламентирует работу банков в стране.
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В Ростовском порту экипаж теплохода объявил акцию протеста

В порту Ростова-на-Дону экипаж теплохода Vostok объявил акцию протеста из-за невыплаты зарплаты.
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Россия и Венесуэла договорились о визитах военных кораблей

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Исполнивший роль Григора «Горы» Клигана в сериале «Игра престолов» актёр и спортсмен Хафтор Бьёрнссон опубликовал видео, на котором он поднял певца Эда Ширана над головой.
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Голкипер румынского «Стяуа» Андрей Влад потерял сознание на некоторое время по ходу ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с чешской «Младой Болеслав».
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Политика

Минприроды России допустило введение запрета на экспорт леса в Китай

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«Яндекс.Новости» назвали прозрачным алгоритм появления новостей в топе

Алгоритм попадания новостей в топ «Яндекса» является прозрачным, заявила пресс-служба компании в ответ на предложение депутата Госдумы Адальби Шхагошев изменить этот алгоритм.
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Общество

Льва Пономарева оштрафовали на 100 тысяч рублей

Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей главу движения «За права человека» Льва Пономарева из-за публикации в «Новой газете».
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Что говорят авиаэксперты о «чуде под Жуковским»

Напомним, утром 15 августа самолёт «Уральских авиалиний», вылетевший из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь, совершил жёсткую посадку на кукурузном поле.
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Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
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