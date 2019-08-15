Пассажир, который оказался на борту самолета A-321, снял видео экстренной посадки. Оно оказалось в распоряжении «360». На кадрах видно птиц, а затем слышен хлопок.

с чего всё началось

В Сети опубликовано видео, на котором зафиксирован момент попадания птиц в двигатель аварийно приземлившегося самолета А321.

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