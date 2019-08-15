Происшествия
Опубликовано видео попадания птиц в двигатель самолета А321Вечерняя Москва вчера в 03:12
В Сети опубликовано видео, на котором зафиксирован момент попадания птиц в двигатель аварийно приземлившегося самолета А321.
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Громкий хлопок при взлете А321 попал на видео. Это чайки угодили в двигатель
Телеканал 360°вчера в 02:47
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 01:32, Ашберн
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Медицинский эксперт и доктор Марк Сигел заявил, что миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей и работорговле, с большой вероятностью могли убить в камере, где он находился.
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Предлагается, чтобы покорители Эвереста и других горных вершин выше восьми тысяч метров проходили специальную подготовку по восхождению на большие высоты.
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Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
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Орнитологи предложили создать «паспорт аэропорта» после ЧП с A321
Подробнее — в материале "Известий": Полоса спасения: кто и как сотворил московское "чудо на Гудзоне"
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Экономика
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Совет Госдумы рассмотрит тему фейковых новостей в «Яндексе»
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Скитавшегося в тайге под Омском мальчика переводят из реанимации
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Политика
Глава администрации Барнаула ушёл в отставку
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Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери
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Госдеп пригрозил последствиями экипажу иранского танкера Grace 1
Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что экипаж иранского танкера Grace 1 ждут последствия.
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Финансы
Россия сократила вложения в госбумаги США почти до $10 млрд
Россия в июне 2019 года продолжила сокращать вложения в госбумаги США, доведя их до $10,848 млрд, свидетельствуют данные американского Минфина.
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Чёрная дыра в центре Млечного Пути увеличила яркость в 75 раз
В раскалённом облаке вещества, окружающем чёрную дыру в центре Галактики, произошла невероятная вспышка.
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Армия и оружие
Источник: летчиков могут вооружить пистолетом-пулеметом ПП-2000 вместо автомата АКС-74У
Минобороны РФ рассматривает возможность включить в носимый аварийный запас (НАЗ) военных летчиков взамен автомата Калашникова АКС-74У более компактный пистолет-пулемет ПП-2000.
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Кононов: в первые минуты «Спартак» не ожидал такого настроя соперника
В первые минуты наши игроки не ожидали такого настроя соперника.
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Общество
В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными
Всего в России выпущено более 60 млн транспортных карт в 75 городах, половина из них работают по модели электронного кошелька, пояснил РБК Дмитрий Пьянковский, гендиректор компании «Технезис» — разработчика программного обеспечения и методики управления транспортными предприятиями.
Обновлено вчера в 17:00
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Прошивка iOS 13 раскрыла точную дату презентации новых iPhone
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«Зенит» может заплатить за Караваева 3 млн евро
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Причиной прекращения выпуска самолетов называется высокая цена собираемого в Индий Су-30МКИ, равная 70,3 миллиона долларов, тогда как покупка одного такого самолета непосредственно у России обходится в 42,15 миллиона долларов.
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В Турции хотят отменить систему «все включено»
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Общество
Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника
В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.
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Минприроды предложило урезать права губернаторов после пожаров
Ранее министерство выступало с предложением пересмотра границы зон контроля лесных пожаров.
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Представлен трейлер документального фильма о Деннисе Родмане
Телеканал ESPN снял документальный фильм о бывшей звезде «Чикаго» и «Детройта», члене Зала славы Деннисе Родмане.
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