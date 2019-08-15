Происшествия

Опубликовано видео попадания птиц в двигатель самолета А321Вечерняя Москва вчера в 03:12

В Сети опубликовано видео, на котором зафиксирован момент попадания птиц в двигатель аварийно приземлившегося самолета А321.
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Появилось видео попадания птиц в двигатель A321

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