Происшествия
Опубликовано видео попадания птиц в двигатель самолета А321Вечерняя Москва вчера в 03:12
В Сети опубликовано видео, на котором зафиксирован момент попадания птиц в двигатель аварийно приземлившегося самолета А321.
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Чем опасен август для авиаполетов: В двигатель А321 попали молодые птицы
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