Телеканал "Звезда" опубликовал видео полета Ту-160 над акваторией Карибского моря. На кадрах, снятых из кабины самолета, видно экипаж ракетоносца, приборную панель, а также вид на Карибское море. Полет был совершен в ходе международного визита делегации воздушно-космических сил в Венесуэлу.

Армия и оружие Армия и оружие Пентагон назвал действия Турции на северо-востоке Сирии неприемлемыми

Армия и оружие Армия и оружие Смертоносность «Мертвой руки» России могла повыситься, пишут СМИ Выход Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности может спровоцировать Москву на принятие в военной доктрине упреждающего ядерного удара, пишет National Interest, отмечая, что в России все еще существует "мертвая рука", которая могла стать еще более смертоносной за последние годы.

Армия и оружие Армия и оружие Сенат призвал Трампа прекратить поддержку Эр-Рияда в Йемене Верхняя палата Конгресса США приняла резолюцию, в которой призвала Дональда Трампа прекратить предоставление любой военной помощи арабской коалиции в Йемене, передает ТАСС.

Армия и оружие Армия и оружие Появилось видео вертикального взлета МиГ-35 на форсаже Телеканал "Звезда" опубликовал запись, на которой истребитель МиГ-35 совершил практически вертикальный взлет в режиме форсажа.

Армия и оружие Армия и оружие Опережаем на ШАК. Российский спецназ вооружается новым автоматом Ранее американское издание The National Interest рассказало, что российский спецназ получит новейший вариант тяжелого автомата ШАК-12 калибра 12,7 миллиметра, который создан по заказу ФСБ и обладает впечатляющей огневой мощью.

Армия и оружие Армия и оружие CBS: поиски «Титаника» оказались прикрытием для операции ВМС США

Армия и оружие Армия и оружие Сирийские сапёры наполовину очистили Восточную Гуту от мин

Армия и оружие Армия и оружие Разведчики ВВО провели учение по выполнению задач в тылу противника С разведывательными группами мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Еврейской автономной области, проведено специальное учение по выполнению задач в тылу условного противника.

Армия и оружие Армия и оружие Американские эксперты усомнились в демонтаже ядерного полигона КНДР В конце мая 2018 года Северная Корея произвела демонтаж ядерного полигона "Пунгери" в присутствии иностранных журналистов.

Армия и оружие Армия и оружие Эксперт назвал победителя в бою между Су-57 и F-35 Российский истребитель Су-57 выиграет в воздушном бою у американского истребителя F-35.

Армия и оружие Армия и оружие Российских призывников отправляют служить в научные роты

Армия и оружие Армия и оружие Корвет Балтийского флота выполнил плановые ракетные стрельбы в море

Армия и оружие Армия и оружие Росгвардия закупит 15 бронемашин «Урал» за ₽200 млн Росгвардия потратит почти 200 млн руб. на покупку бронированных автомобилей «Урал».

Армия и оружие Армия и оружие В Генштабе заявили об усилении НАТО у границ России Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов отметил усиление военного присутствия НАТО вблизи российских границ, передает РИА "Новости".