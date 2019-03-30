Опубликовано видео полета «самолета для космонавтов» Ту-204-300РИА Новости 03:25

«Звезда» публикует кадры посадки переданного в эксплуатацию авиаотряду Центра подготовки космонавтов самолета Ту-204-300. Самолет назван именем главного конструктора советской ракетно-космической техники Сергея Королева. Центр получил первый из двух заказанных в 2014 году самолетов Ту-204-300.

с чего всё началось

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры посадки самолета Ту-204-300, переданного авиаотряду Центра подготовки космонавтов (ЦПК). Самолет получил имя одного из главных создателей отечественной ракетно-космической техники Сергея Королева. Это первый из двух Ту-204-300, заказанных для ЦПК.

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