Армия и оружие

Опубликовано видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтийским моремРИА Новости 01:24

Ранее Минобороны сообщило, что два ракетоносца Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря, на отдельных этапах их сопровождали ВВС Дании, Финляндии и Швеции.
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Опубликовано видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем

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Ракетоносцы Ту-160 «отутюжили» Балтику-видео

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