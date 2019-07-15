Армия и оружие
Опубликовано видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтийским моремРИА Новости 01:24
Ранее Минобороны сообщило, что два ракетоносца Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря, на отдельных этапах их сопровождали ВВС Дании, Финляндии и Швеции.
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