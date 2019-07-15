Армия и оружие
Опубликовано видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтийским моремРИА Новости 01:24
Ранее ведомство сообщило, что Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря, на отдельных этапах их сопровождали ВВС Дании, Финляндии и Швеции. На ролике продолжительностью в минуту и 16 секунд демонстрируется снятый с различных ракурсов ракетоносец.
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