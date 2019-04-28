Армия и оружие

Опубликовано видео полета опытного МС-21-300Интерфакс 04:25

Корпорация "Иркут" опубликовала на своем канале на YouTube видео полета опытного самолета МС-21-300, который накануне совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск. На кадрах запечатлены подготовка к полету, взлет и посадка.
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Самолёт МС-21 совершил полёт из Иркутска в Ульяновск

News.ruвчера в 07:59

В сети опубликовали видео полета опытного образца лайнера МС-21

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Прилетевший из Иркутска третий МС-21 окрасят в Ульяновской области

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Самолет МС-21 совершил полет из Иркутска в Ульяновск

ТАССвчера в 07:45

Третий пошел! МС-21-300 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск

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МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск

Вести.Ruвчера в 06:33
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В Коломне после пасхальной службы загорелся храм

Пожар произошел в православном храме в подмосковной Коломне сразу после пасхальной службы, сообщает «Интерфакс».
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Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
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Эксперты рассказали об опасности второго Чернобыля на Украине

Невнимание властей Украины к обеспечению безопасности атомных электростанций (АЭС) в стране может грозить повторением трагедии, произошедшей в Чернобыле в 1986 году.
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Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы

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Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

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Зеленский обсудит новые условия сосуществования России и Украины

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность обсуждать новые условия сосуществования с Россией.
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На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах

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Райкконен будет стартовать с пит-лейна

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Известная певица Полина Гагарина своим подписчикам в Инстаграм рассказала о том, как она себя короновала.
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В Германии предложили новую стратегию по Донбассу

Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
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В Воронежской области потушили сильный пожар на складе «Магнита»

В Воронежской области в ночь с 27 на 28 апреля возник сильный пожар в распределительном центре «Магнита».
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Происшествия

В Калифорнии преступник устроил стрельбу в синагоге

Один человек погиб, трое получили ранения во время вооруженного нападения на синагогу в Сан-Диего в Калифорнии, передает "ТВ Центр".
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AFP: французский путешественник пересек Атлантику в бочке

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В Швейцарии при сходе лавины погибли четыре немецких лыжника

Четыре немецких лыжника погибли в результате схода лавины в районе высокогорного альпийского перевала Грюнхорнлюкке на юге Швейцарии, сообщается на сайте полиции кантона Вале.
Обновлено в 07:09
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Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом

Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
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