Армия и оружие
Опубликовано видео полета опытного образца лайнера МС-21-300РИА Новости 02:04
Авиастроительная корпорация "Иркут" опубликовала кадры полета опытного образца пассажирского самолета МС-21-300. Лайнер совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск. Как отмечается в пресс-релизе компании, полет прошел в штатном режиме, у экипажа замечаний к работе систем самолета не было.
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Третий пошел! МС-21-300 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск
IrkutskMediaвчера в 10:20
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