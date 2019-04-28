Армия и оружие

Опубликовано видео полета опытного образца лайнера МС-21-300РИА Новости 02:04

Авиастроительная корпорация "Иркут" опубликовала кадры полета опытного образца пассажирского самолета МС-21-300. Лайнер совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск. Как отмечается в пресс-релизе компании, полет прошел в штатном режиме, у экипажа замечаний к работе систем самолета не было.
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Опубликовано видео полета МС-21-300 из Иркутска в Ульяновск

Rambler News Service04:32

МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск

Вести.Ruвчера в 06:33

Прилетевший из Иркутска третий МС-21 окрасят в Ульяновской области

ИА Альтаир00:11

Самолёт МС-21 совершил полёт из Иркутска в Ульяновск

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Самолет МС-21 совершил полет из Иркутска в Ульяновск

ТАССвчера в 07:45

Третий пошел! МС-21-300 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск

IrkutskMediaвчера в 10:20

В сети опубликовали видео полета опытного образца лайнера МС-21

Аргументы и Факты02:58
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