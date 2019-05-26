Армия и оружие

Опубликовано видео полета истребителя F-16, замаскированного под Су-57NewInform 10:34

Американские военные перекрасили истребитель F-16 в камуфляж Су-57 ВКС РФ. Американские военные опубликовали видеозапись полета самолета F-16C, замаскированного под истребитель пятого поколения Су-57 ВКС РФ.
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Появилось видео замаскированного под Су-57 американского истребителя

ФАН10:04

Замаскированный под российский Су-57 истребитель США попал на видео

Политика Сегодня08:51

Появилось видео полёта американского истребителя, перекрашенного под Су-57

Life.ru09:15

Полет перекрашенного под Су‐57 американского F‐16 попал на видео

Телеканал 360°09:05

Полёт замаскированного под Су-57 истребителя США сняли на видео

News.ru09:50

В Сети появилось видео полета покрашенного под Су-57 американского F-16

Известия07:50

Полет «поддельного» Су-57 показали на видео

РЕН ТВ07:28
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Самолет с отказавшим двигателем экстренно приземлился в Пулково

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Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападении

Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".
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Сын миллиардера опубликовал первое фото с Катей Жужей

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Экологи из Британии призвали садовников отказаться от традиционных подстриженных английских газонов ради спасения пчел.
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Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, явка на выборы в Европарламент по всем 27 странам Европейского союза составляет 51%.
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Представлен восьмиядерный процессор Intel Core i9-9900KS

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Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и таким образом не выплачивать долг Международному валютному фонду.
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В Перу произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
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При затоплении судна в озере Маи-Ндомбе на северо-западе Демократической Республики Конго погибли не менее 30 человек, еще 200 человек числятся без вести пропавшими.
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"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
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