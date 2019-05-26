Армия и оружие
Опубликовано видео полета истребителя F-16, замаскированного под Су-57NewInform 10:34
Американские военные перекрасили истребитель F-16 в камуфляж Су-57 ВКС РФ. Американские военные опубликовали видеозапись полета самолета F-16C, замаскированного под истребитель пятого поколения Су-57 ВКС РФ.
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Культура
Олег Басилашвили представил в Петербурге свою новую книгу
Встреча прошла сегодня, 26 мая, в рамках XIV Международного книжного салона, который проходит в Северной столице, пишет ТАСС.
Обновлено в 12:04
Общество
На Москву надвигается аномальная жара
Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет.
Обновлено в 08:16
Игры
В Mixer от Microsoft нашли страницы Fable IV и Saints Row V
Saints Row V (5 в первом ряду) Fable IV (2 во втором ряду) Возможно, обе игры представят на пресс-конференции Microsoft в рамках Е3 2019, которая начнётся 9 июня в 23:00 по московскому времени.
Обновлено в 08:35
Хоккей
Россия выиграла бронзу чемпионата мира по хоккею
Обновлено в 12:22
Футбол
Неймар и Мбаппе не собираются уходить из «ПСЖ»
Стали известны планы нападающих «ПСЖ» Килиана Мбаппе и Неймара на это лето.
Обновлено в 12:14
Происшествия
В Киеве треснул новый стеклянный мост
В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, открытый в субботу мэром города Виталием Кличко.
Обновлено в 11:22
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес
Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери
Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
Обновлено в 09:29
Финансы
Финансист из США оценил план отказа РФ от доллара
Американский финансист Питер Шифф оценил план России сократить зависимость от доллара.
Обновлено в 12:27
Наука
Эксперимент по сжатию льда не подтвердил «двуличность» воды
Обновлено 24 мая в 14:12
Автоспорт
Макс Ферстаппен: «Гонка получилась веселой»
Обновлено в 11:52
Политика
Коломойский призвал объявить дефолт на Украине
Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и таким образом не выплачивать долг Международному валютному фонду.
Обновлено в 08:02
Политика
Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге
Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 08:28
Политика
Гройсман решил не объединяться с Порошенко на выборах в Раду
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет участвовать в парламентских выборах со своей политической силой «Украинская стратегия», не объединяясь с бывшим украинским лидером Петром Порошенко.
Обновлено в 14:09
Происшествия
За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте
Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России
Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Экономика
Минпромторг сократит количество ценников в магазинах
Ожидается, что единые ценники помогут магазинам сэкономить в среднем 2 млн рублей в месяц, покупателям же будет легче ориентироваться в стоимости товаров.
Обновлено в 12:00
Гаджеты
В Mac обнаружили проблему в безопасности, позволяющую устанавливать вредоносное ПО
В Mac обнаружена новая уязвимость, посредством которой киберпреступники могут устанавливать на устройство вредоносное ПО без ведома владельца.
Обновлено в 02:30
Религия
Патриарх Кирилл объявил о строительстве трех храмов в сутки
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес
Беременная дочь Дмитрия Хворостовского вышла замуж
В первом браке с балериной Светланой Ивановой мужчина воспитывал дочь Марию, которую женщина родила задолго до знакомства с ним.
Обновлено в 08:00
Технологии
Сбербанк призвал клиентов быть бдительными при использовании банкоматов
Сбербанк советует клиентам быть внимательными при использовании банкоматов.
Обновлено в 08:34
Экономика
У украинцев отняли возможность спекулировать на электричестве
Соответственно, у домовладельцев возникают соблазны повысить прибыли и стараться по максимуму отдавать энергию солнца в сеть, одновременно пользуясь электроэнергией "из розетки" для собственных нужд.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин обвинил бывшую жену в манипулировании детьми
"Дима и Даная стали инструментом в руках моей бывшей жены", - заявил продюсер, добавив, что за последние 15 лет, что он женат на певице Валерии, сын ни разу не высказывал претензий и нормально общался с его новой семьей.
Обновлено в 12:43
Здоровье
Мужчина несколько месяцев живет в конуре на улице в Краснодаре
Андрей уже несколько месяцев живет в самодельной будке в районе краснодарского ипподрома.
Обновлено в 10:56
Футбол
Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада
Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
Обновлено в 13:44
Политика
В Европарламенте дали прогноз по распределению мест по итогам выборов
Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, явка на выборы в Европарламент по всем 27 странам Европейского союза составляет 51%.
Обновлено в 15:21
Гаджеты
Недавно анонсированный смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь
Анонсированный всего три месяца назад смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь.
Обновлено в 03:47
Политика
Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ
Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:06