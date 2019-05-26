Армия и оружие

Опубликовано видео полета истребителя F-16, замаскированного под Су-57NewInform 10:34

Американские военные перекрасили истребитель F-16 в камуфляж Су-57 ВКС РФ. Американские военные опубликовали видеозапись полета самолета F-16C, замаскированного под истребитель пятого поколения Су-57 ВКС РФ.
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Появилось видео замаскированного под Су-57 американского истребителя

ФАН10:04

Полёт замаскированного под Су-57 истребителя США сняли на видео

News.ru09:50

В Сети появилось видео полета покрашенного под Су-57 американского F-16

Известия07:50

Полет перекрашенного под Су‐57 американского F‐16 попал на видео

Телеканал 360°09:05

Замаскированный под российский Су-57 истребитель США попал на видео

Политика Сегодня08:51

Появилось видео полёта американского истребителя, перекрашенного под Су-57

Life.ru09:15

Полет «поддельного» Су-57 показали на видео

РЕН ТВ07:28
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Культура

Олег Басилашвили представил в Петербурге свою новую книгу

Встреча прошла сегодня, 26 мая, в рамках XIV Международного книжного салона, который проходит в Северной столице, пишет ТАСС.
Обновлено в 12:04
Общество

На Москву надвигается аномальная жара

Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет.
Обновлено в 08:16
Игры

В Mixer от Microsoft нашли страницы Fable IV и Saints Row V

Saints Row V (5 в первом ряду) Fable IV (2 во втором ряду) Возможно, обе игры представят на пресс-конференции Microsoft в рамках Е3 2019, которая начнётся 9 июня в 23:00 по московскому времени.
Обновлено в 08:35
Хоккей

Россия выиграла бронзу чемпионата мира по хоккею

Обновлено в 12:22
Футбол

Неймар и Мбаппе не собираются уходить из «ПСЖ»

Стали известны планы нападающих «ПСЖ» Килиана Мбаппе и Неймара на это лето.
Обновлено в 12:14
Происшествия

В Киеве треснул новый стеклянный мост

В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, открытый в субботу мэром города Виталием Кличко.
Обновлено в 11:22
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес

Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери

Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
Обновлено в 09:29
Происшествия

Жительница Барнаула погибла под фурой, спасая своих детей

Обновлено в 06:13
Финансы

Финансист из США оценил план отказа РФ от доллара

Американский финансист Питер Шифф оценил план России сократить зависимость от доллара.
Обновлено в 12:27
Наука

Эксперимент по сжатию льда не подтвердил «двуличность» воды

Обновлено 24 мая в 14:12
Автоспорт

Макс Ферстаппен: «Гонка получилась веселой»

Обновлено в 11:52
Политика

Коломойский призвал объявить дефолт на Украине

Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и таким образом не выплачивать долг Международному валютному фонду.
Обновлено в 08:02
Политика

Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге

Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 08:28
Политика

Гройсман решил не объединяться с Порошенко на выборах в Раду

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет участвовать в парламентских выборах со своей политической силой «Украинская стратегия», не объединяясь с бывшим украинским лидером Петром Порошенко.
Обновлено в 14:09
Происшествия

За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте

Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
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Экономика

Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России

Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Экономика

Минпромторг сократит количество ценников в магазинах

Ожидается, что единые ценники помогут магазинам сэкономить в среднем 2 млн рублей в месяц, покупателям же будет легче ориентироваться в стоимости товаров.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Водитель сбил сотрудника ГИБДД в Москве при попытке скрыться

Обновлено в 12:48
Гаджеты

В Mac обнаружили проблему в безопасности, позволяющую устанавливать вредоносное ПО

В Mac обнаружена новая уязвимость, посредством которой киберпреступники могут устанавливать на устройство вредоносное ПО без ведома владельца.
Обновлено в 02:30
Религия

Патриарх Кирилл объявил о строительстве трех храмов в сутки

Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес

Беременная дочь Дмитрия Хворостовского вышла замуж

В первом браке с балериной Светланой Ивановой мужчина воспитывал дочь Марию, которую женщина родила задолго до знакомства с ним.
Обновлено в 08:00
Технологии

Сбербанк призвал клиентов быть бдительными при использовании банкоматов

Сбербанк советует клиентам быть внимательными при использовании банкоматов.
Обновлено в 08:34
Экономика

У украинцев отняли возможность спекулировать на электричестве

Соответственно, у домовладельцев возникают соблазны повысить прибыли и стараться по максимуму отдавать энергию солнца в сеть, одновременно пользуясь электроэнергией "из розетки" для собственных нужд.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин обвинил бывшую жену в манипулировании детьми

"Дима и Даная стали инструментом в руках моей бывшей жены", - заявил продюсер, добавив, что за последние 15 лет, что он женат на певице Валерии, сын ни разу не высказывал претензий и нормально общался с его новой семьей.
Обновлено в 12:43
Здоровье

Мужчина несколько месяцев живет в конуре на улице в Краснодаре

Андрей уже несколько месяцев живет в самодельной будке в районе краснодарского ипподрома.
Обновлено в 10:56
Футбол

Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада

Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
Обновлено в 13:44
Политика

В Европарламенте дали прогноз по распределению мест по итогам выборов

Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, явка на выборы в Европарламент по всем 27 странам Европейского союза составляет 51%.
Обновлено в 15:21
Гаджеты

Недавно анонсированный смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь

Анонсированный всего три месяца назад смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь.
Обновлено в 03:47
Политика

Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ

Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:06
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