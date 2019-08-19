Армия и оружие
Опубликовано видео полёта истребителей МиГ-31БМ в ближнем космосеRT на русском 01:15
Появилось видео тренировочного полёта высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота, которые отработали элементы перехвата предполагаемого нарушителя, а также выполнили полёт в стратосфере.
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с чего всё началось
Истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.ТК Звездавчера в 21:15
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Высотные истребители на Камчатке отточили навыки воздушного боя в стратосфере
Интерфакс - Россиявчера в 20:50
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