Армия и оружие

Опубликовано видео полёта истребителей МиГ-31БМ в ближнем космосеRT на русском 01:15

Появилось видео тренировочного полёта высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота, которые отработали элементы перехвата предполагаемого нарушителя, а также выполнили полёт в стратосфере.
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с чего всё началось

Воздушный бой МиГ-31 в ближнем космосе: видео учений

Истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.
ТК Звездавчера в 21:15

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Истребители МиГ-31БМ провели «воздушный бой» в стратосфере

Взгляд.рувчера в 23:40

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РБК01:54

Высотные истребители на Камчатке отточили навыки воздушного боя в стратосфере

Интерфакс - Россиявчера в 20:50

Опубликовано видео полёта истребителей МиГ-31БМ в ближнем космосе

RT на русском01:15

Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе

Известия00:40

Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе

РИА Новостивчера в 23:41

Появилось видео воздушного боя МиГ-31 в ближнем космосе

Российская газета02:25
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