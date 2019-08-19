Армия и оружие
Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосеРИА Новости вчера в 23:41
Минобороны опубликовало видео учебных полетов в ближнем космосе высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота. На кадрах, снятых из кабины пилота, видны взлет, набор высоты, а также полет в стратосфере.
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с чего всё началось
Истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.ТК Звездавчера в 21:15
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Высотные истребители на Камчатке отточили навыки воздушного боя в стратосфере
Интерфакс - Россиявчера в 20:50
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Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, «на пограничном контрольном ветеринарном пункте «Внуково-Карго» было приостановлено оформление партии живых 20 млн 55 тыс. насекомых, поступившей из Великобритании».
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Власти Ульяновской области помогут похоронить убитую подростком семью
Власти Ульяновской области помогут в организации похорон семьи, которая была убита 16-летним подростком.
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Футбол
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Обновлено в 07:04
Технологии
Santander начнет использовать технологию Ripple. Но не токен XRP
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Армия и оружие
СМИ сообщили об ударе ВВС Сирии по турецкому военному конвою в Идлибе
Обновлено в 07:06
Экономика
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«Росатом» намерен участвовать в процедуре выбора стратегического инвестора по проекту атомной электростанции «Белене» в Болгарии.
Обновлено в 07:03
Армия и оружие
Украинский авианосец «Варяг» оценили в Китае
Авианосец проекта 001A, построенный Китаем собственными силами, значительно превосходит Liaoning — бывший «Варяг», купленный у Украины.
Обновлено вчера в 17:03
Экономика
Котировки «АЛРОСА» росли на 3% на объявлении о дивидендах за полугодие
Ранее 19 августа замгендиректора "АЛРОСА" Алексей Филипповский заявил, что низкий уровень долговой нагрузки компании позволит ее менеджменту предложить набсовету направить на дивиденды до 100% свободного денежного потока, который составил 28,3 млрд рублей.
Обновлено в 05:19
Общество
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Генеральный директор Apple Тим Кук выразил обеспокоенность по поводу того, что его главный конкурент Samsung Electronics может получить преимущество из-за торговой войны между Китаем и США.
Обновлено в 07:01
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В Роскачестве отмечают, что самый натуральный майонез имеет простой состав и небольшой срок хранения (до трёх недель).
Обновлено в 02:03
Энергетика
РБК: Трутнев призвал Путина пустить иностранцев на арктический шельф
Вице-премьер по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев направил президенту России предложение привлечь иностранцев и частные компании на арктический шельф, чтобы не срывались сроки его освоения.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие
Власти ДНР опровергли участие российских танков в боях под Иловайском
Вопреки утверждениям британских исследователей российские военные не участвовали в боях под Иловайском в 2014 году, а танки и другое вооружение, о которых говорят британцы, — трофейные, они были либо отбиты, либо брошены украинскими военными.
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Политика
Трамп подтвердил заинтересованность в приобретении Гренландии
Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что действительно имеет стратегическую заинтересованность в приобретении автономной территории Дании - Гренландии.
Обновлено вчера в 19:09
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ФСБ впервые раскрыла данные о приезжающих на учебу в Россию
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Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
В США опубликовали доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
Национальный архив безопасности в США опубликовал первый отчет об аварии на Чернобыльской АЭС, который рассекретили в 2011 году.
Обновлено вчера в 19:41
Политика
В Госдуме обсудят вмешательство во внутренние дела России
Поводом стала инициатива всех фракций нижней палаты о необходимости расследования фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.
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Около половины россиян никогда не играли в видеоигры, а порядка трети граждан перестали в них играть, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Авто
Первый Porsche не смог уйти с молотка из-за шутки аукциониста
Первый автомобиль немецкой марки Porsche, представленный компанией в 1939 году, не смогли продать на аукционе.
Обновлено вчера в 16:16
Общество
Меркель вышла в свет в наряде 23-летней давности
Обновлено в 06:11
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Новый худрук Волковского театра Сергей Пускепалис переедет в Ярославль
Пускепалис не уточнил, когда переберется в Ярославль. Все решения относительно новой работы будут приниматься позднее.
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Растет число отравившихся подсолнечным маслом под Ульяновском
В больницы Ульяновской области поступили новые пострадавшие, которые отравились, предположительно, самодельным подсолнечным маслом.
Обновлено в 06:13