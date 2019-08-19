Истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.

с чего всё началось

Минобороны опубликовало видео учебных полетов в ближнем космосе высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота. На кадрах, снятых из кабины пилота, видны взлет, набор высоты, а также полет в стратосфере.

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