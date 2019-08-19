Армия и оружие

Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосеРИА Новости вчера в 23:41

Минобороны опубликовало видео учебных полетов в ближнем космосе высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота. На кадрах, снятых из кабины пилота, видны взлет, набор высоты, а также полет в стратосфере.
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с чего всё началось

Воздушный бой МиГ-31 в ближнем космосе: видео учений

Истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.
ТК Звездавчера в 21:15

Подробнее о событии

Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в стратосфере

РБК01:54

Минобороны показало учебный воздушный бой с участием МиГ-31БМ

ТАСС03:55

Истребители МиГ-31БМ провели «воздушный бой» в стратосфере

Взгляд.рувчера в 23:40

Кадры полёта истребителей МиГ-31БМ в стратосфере

RT на русском05:02

Появилось видео полета высотных истребителей Миг-31 в ближнем космосе

Российская газета02:25

Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе

РИА Новостивчера в 23:41

Высотные истребители на Камчатке отточили навыки воздушного боя в стратосфере

Интерфакс - Россиявчера в 20:50
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Происшествия

В Нижегородской области возбуждено дело о пропаже девочки

Обновлено в 05:27
Политика

Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай

Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено в 04:53
Происшествия

Россельхознадзор задержал более 20 млн насекомых из Великобритании

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, «на пограничном контрольном ветеринарном пункте «Внуково-Карго» было приостановлено оформление партии живых 20 млн 55 тыс. насекомых, поступившей из Великобритании».
Обновлено в 04:21
Происшествия

Власти Ульяновской области помогут похоронить убитую подростком семью

Власти Ульяновской области помогут в организации похорон семьи, которая была убита 16-летним подростком.
Обновлено вчера в 13:20
Футбол

Круговой проходит медосмотр для «Зенита»

Защитник «Уфы» Данил Круговой в настоящее время проходит медицинский осмотр для «Зенита».
Обновлено в 04:01
Политика

Встреча Путина и Макрона пройдет в древнем замке

Встреча пройдет в летней резиденции Эммануэля Макрона на юге Франции.
Обновлено в 01:45
Политика

На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту

Херсонский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК) и наложил арест на танкер «Мрия», который украинские власти обвиняют в незаконном пересечении границы с российским Крымом, а также участии в поставках топлива для нужд подразделений российского Черноморского флота в Севастополе.
Обновлено в 07:16
Финансы

Курс доллара превысил 67 рублей впервые с 14 февраля

Курс доллара превысил 67 рублей впервые с 14 февраля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 07:15
Футбол

Суд 6 сентября рассмотрит ходатайства об УДО Мамаева и Кокорина

Алексеевский суд Белгородской области 6 сентября рассмотрит ходатайства футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 07:04
Технологии

Santander начнет использовать технологию Ripple. Но не токен XRP

В марте банк Santander рассказал, что токен XRP от Ripple используется для проведения международных транзакций в 18 странах ЕС и в США.
Обновлено в 06:16
Армия и оружие

СМИ сообщили об ударе ВВС Сирии по турецкому военному конвою в Идлибе

Обновлено в 07:06
Экономика

«Росатом» подал заявку на участие в проекте АЭС «Белене» в Болгарии

«Росатом» намерен участвовать в процедуре выбора стратегического инвестора по проекту атомной электростанции «Белене» в Болгарии.
Обновлено в 07:03
Армия и оружие

Украинский авианосец «Варяг» оценили в Китае

Авианосец проекта 001A, построенный Китаем собственными силами, значительно превосходит Liaoning — бывший «Варяг», купленный у Украины.
Обновлено вчера в 17:03
Экономика

Котировки «АЛРОСА» росли на 3% на объявлении о дивидендах за полугодие

Ранее 19 августа замгендиректора "АЛРОСА" Алексей Филипповский заявил, что низкий уровень долговой нагрузки компании позволит ее менеджменту предложить набсовету направить на дивиденды до 100% свободного денежного потока, который составил 28,3 млрд рублей.
Обновлено в 05:19
Общество

Минздрав предложил работодателям ввести физкульт-брейки

Перерывы на физкультуру на рабочем месте предлагает ввести работодателям российский Минздрав.
Обновлено в 00:59
Политика

Кук предупредил Трампа об опасности для Apple торговой войны с Китаем

Генеральный директор Apple Тим Кук выразил обеспокоенность по поводу того, что его главный конкурент Samsung Electronics может получить преимущество из-за торговой войны между Китаем и США.
Обновлено в 07:01
Политика

Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России

Обновлено вчера в 12:39
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать майонез

В Роскачестве отмечают, что самый натуральный майонез имеет простой состав и небольшой срок хранения (до трёх недель).
Обновлено в 02:03
Энергетика

РБК: Трутнев призвал Путина пустить иностранцев на арктический шельф

Вице-премьер по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев направил президенту России предложение привлечь иностранцев и частные компании на арктический шельф, чтобы не срывались сроки его освоения.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие

Власти ДНР опровергли участие российских танков в боях под Иловайском

Вопреки утверждениям британских исследователей российские военные не участвовали в боях под Иловайском в 2014 году, а танки и другое вооружение, о которых говорят британцы, — трофейные, они были либо отбиты, либо брошены украинскими военными.
Обновлено в 06:19
Политика

Трамп подтвердил заинтересованность в приобретении Гренландии

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что действительно имеет стратегическую заинтересованность в приобретении автономной территории Дании - Гренландии.
Обновлено вчера в 19:09
Политика

ФСБ впервые раскрыла данные о приезжающих на учебу в Россию

Пограничная служба Федеральной службы безопасности с начала года ведет статистику по числу иностранцев, приезжающих в Россию для учебы.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес

Сын Валерии женился втайне от родителей

Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия

В США опубликовали доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

Национальный архив безопасности в США опубликовал первый отчет об аварии на Чернобыльской АЭС, который рассекретили в 2011 году.
Обновлено вчера в 19:41
Политика

В Госдуме обсудят вмешательство во внутренние дела России

Поводом стала инициатива всех фракций нижней палаты о необходимости расследования фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 02:34
Общество

ВЦИОМ: около половины россиян никогда не играли в видеоигры

Около половины россиян никогда не играли в видеоигры, а порядка трети граждан перестали в них играть, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Авто

Первый Porsche не смог уйти с молотка из-за шутки аукциониста

Первый автомобиль немецкой марки Porsche, представленный компанией в 1939 году, не смогли продать на аукционе.
Обновлено вчера в 16:16
Общество

Меркель вышла в свет в наряде 23-летней давности

Обновлено в 06:11
Театры

Новый худрук Волковского театра Сергей Пускепалис переедет в Ярославль

Пускепалис не уточнил, когда переберется в Ярославль. Все решения относительно новой работы будут приниматься позднее.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Растет число отравившихся подсолнечным маслом под Ульяновском

В больницы Ульяновской области поступили новые пострадавшие, которые отравились, предположительно, самодельным подсолнечным маслом.
Обновлено в 06:13
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