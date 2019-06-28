Транспорт
Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта ШереметьевоRT на русском 08:13
Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево. На кадрах автомобили медленно движутся по дороге сквозь потоки воды.
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Политика
Мэй поставила Путину условие для нормализации отношений с РФ
На встрече с президентом России Владимиром Путиным в Осаке премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила о виновности Москвы в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и невозможности нормализовать отношения между странами при наличии российских угроз.
Обновлено в 09:06
Авто
Новый пикап JAC T6 начнут продавать в России в сентябре
По сообщению пресс-службы «Джак автомобиль», новый пикап JAC T6 появится у российских дилеров марки 1 сентября нынешнего года.
Обновлено в 04:48
Армия и оружие
Над Донбассом замечен разведывательный беспилотник США
Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня 2019 года над территорией Донбасса и у берегов Крыма был замечен беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 04−2021.
Обновлено в 05:20
Авто
В Париже запретят дизельные автомобили старше 2006 года
Мера коснется легковых автомобилей и фургонов, попадающих под так называемую категорию Crit'Air 4 (отвечающим нормам «Евро-3» и выпущенным до 2006 года), и мотороллеров и скутеров старше 2005 года.
Обновлено в 17:39
Общество
Россияне рассказали о своих доходах на пенсии
Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Политика
Механизм ЕС INSTEX начал обработку первых транзакций с Ираном
Генеральный секретарь дипломатической службы ЕС Хельга Шмид заявила после встречи в Вене по СВПД, что механизм платежей c Ираном INSTEX начал первые транзакции.
Обновлено в 12:04
Политика
Путин пришёл на ужин G20 со своим термосом
Президент России Владимир Путин был замечен на ужине в честь лидеров стран G20 со своим термостаканом.
Обновлено в 10:46
Интернет
Создатели «раздевающего» девушек приложения решили закрыть проект
Создатели приложения DeepNude, способного «раздевать» девушек на фотографиях, решили закрыть его из-за невероятной популярности.
Обновлено в 00:46
Политика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 13:34
Общество
Правительство России может поднять зарплаты учителям
Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на главу Минобразования Ольгу Васильеву, сотрудники общеобразовательных учреждений должны иметь ставку, которая составляет 70% от среднего размера оплаты труда по региону.
Обновлено в 04:45
Экономика
Глава РФПИ: расчеты в нацвалютах снизят стоимость финансирования для российских компаний
Соглашение между Россией и Китаем о переходе на расчеты в национальных валютах важный шаг, который поможет снизить стоимость финансирования для российских компаний.
Обновлено в 10:03
Наука
Роборука теперь может определять опасные вещества в воде
Ученые прикрепили к роботизированной руке биосенсорный модуль, который позволяет определять в воде наличие загрязняющих и опасных веществ.
Обновлено в 19:51
Политика
Макрон надеется на встречу с Путиным в «нормандском формате»
Во время встречи с Путиным президент Франции выразил надежду, что в июле они встретятся в "нормандском формате".
Обновлено в 11:04
Происшествия
Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля
В конце мая произошел сбой в движении поездов на Ярославском направлении МЖД.
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес
Божена Рынска написала два заявления в полицию
Накануне Рынска обратилась в полицию сразу с двумя заявлениями на родственниц Малашенко.
Обновлено в 12:29
Финансы
Орешкин не согласился с мнением ЦБ о влиянии потребкредитов на ВВП
Глава Минэкономики Максим Орешкин не согласился с выводами Банка России о том, что рост необеспеченного потребительского кредитования оказывает положительное влияние на динамику потребления и показатели ВВП.
Обновлено в 14:36
Автоспорт
Хэмилтон показал лучшее время в первой практике «Гран-при Австрии»
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучший результат в первой практике на "Гран-при Австрии".
Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Политика
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено в 12:46
Экономика
Определено влияние пенсионной реформы на экономику
Увеличение пенсионного возраста граждан РФ окажет положительный эффект на ВВП страны, однако его будет недостаточно для компенсации сокращения трудоспособного населения.
Обновлено в 13:41
Финансы
НБКИ: Россияне стали лучше обслуживать долги по кредитным картам
По итогам мая доля «плохих» долгов граждан РФ по кредитным картам за год снизилась на 2,4 процента, и сейчас составляет 13,4 процента.
Обновлено в 20:37
Авто
Audi рассчитывает сохранить V10 в новом спорткаре R8
Руководство спортивного подразделения марки хочет сохранить мощный десятицилиндровый двигатель спорткара следующего поколения, несмотря на высокую вероятность того, что Audi R8 станет полностью электрическим.
Обновлено в 03:06
Футбол
Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией
В рамках четвертьфинала Кубка Америки сборная Аргентины на поле стадиона "Маракана" в бразильском городе Рио-де-Жанейро обыграла национальную команду Венесуэлы со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Лаутаро Мартинес и Джовани Ло Чельсо, забившие на 10-й и 74-й минутах соответственно.
Обновлено в 17:00
Музыка
Алибасов пригласил трансгендеров в группу «На-На»
Обновлено в 17:20
Здоровье
Роспотребнадзор проверяет, чем кормят детей в коломенских школах и летних лагерях
Школьную еду проверяют на ядохимикаты До начала каникул специалисты Коломенского территориального управления Роспотребнадзора побывали в Радужненской школе, а также в школах №№ 1, 12, 14 и оценили вкус и качество школьных блюд.
Обновлено в 14:59
Общество
Закатают в асфальт: у учреждений культуры под Челябинском забрали 15,5 миллиона для ремонта дорог
Обновлено в 09:27