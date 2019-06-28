Транспорт

Шереметьево подтопило из-за сильных дождейКоммерсантъ 09:32

Московский аэропорт Шереметьево подтопило из-за проливных дождей. Вода разлилась на полу в здании, пассажиры были вынуждены везти сумки по лужам. Также подтопление есть у здания со стороны взлетной полосы и на подъезде к Шереметьево-1 со стороны Лобни.
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Агентство Москва08:17
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:47, Вашингтон
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Вызвавшие паводок дожди прекратятся в Иркутской области в понедельник

Дожди, вызвавшие сильный паводок в Иркутской области, где подтоплены почти три тысячи жилых домов, должны прекратиться в понедельник, сообщили ТАСС в центре погоды "Фобос".
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