Транспорт
Шереметьево подтопило из-за сильных дождейКоммерсантъ 09:32
Московский аэропорт Шереметьево подтопило из-за проливных дождей. Вода разлилась на полу в здании, пассажиры были вынуждены везти сумки по лужам. Также подтопление есть у здания со стороны взлетной полосы и на подъезде к Шереметьево-1 со стороны Лобни.
Читать в источнике
Оценить156
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:47, Вашингтон
Финансы
Орешкин не согласился с ЦБ о роли потребкредитования в росте ВВП
Согласно выводам ЦБ, рост необеспеченного потребительского кредитования оказывает существенное положительное влияние на динамику потребления и ВВП: в первом квартале 2019 года рост экономики мог бы замедлиться до нуля при отсутствии такой поддержки.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля
В конце мая произошел сбой в движении поездов на Ярославском направлении МЖД.
Обновлено в 07:01
Энергетика
Минск хочет повысить тариф на транзит российской нефти
Генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко заявил, что Белоруссия предлагает повысить тариф на транзит российской нефти на 21,7% в качестве компенсации потерь, вызванных загрязнением трубопровода «Дружба» некондиционной нефтью.
Обновлено в 09:56
Происшествия
В США самолет врезался в жилой дом
Похожий инцидент произошел в штате Джорджия в марте 2017 года: тогда легкий самолет бизнес-класса Cessna Citation I врезался в жилой дом, в результате чего погиб пилот.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Кокорин и Мамаев смогут отбывать срок в одной колонии
Ранее Вести.Ru сообщали о том, что разрешение на отбытие тюремного срока получили братья Кокорины.
Обновлено в 05:38
Политика
Путин пришел с термосом на ужин в честь лидеров стран G20
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.
Обновлено в 08:52
Политика
Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев
Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
Обновлено в 10:13
Космос
NASA готовит экспедицию на «золотой» астероид
Обновлено вчера в 15:44
Общество
Вызвавшие паводок дожди прекратятся в Иркутской области в понедельник
Дожди, вызвавшие сильный паводок в Иркутской области, где подтоплены почти три тысячи жилых домов, должны прекратиться в понедельник, сообщили ТАСС в центре погоды "Фобос".
Обновлено в 08:42
Кино
Александр Петров покинет сериал «Полицейский с Рублевки»
Обновлено в 09:06
Происшествия
Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе
В Башкирии завершено расследование о групповом изнасиловании дознавательницы в Уфе. Об этом говорится в сообщении регионального СКР.
Обновлено в 09:36
Общество
Атмосферное давление в Москве побило рекорд 63-летней давности
Атмосферное давление в столице побило рекорд 1956 года, сообщает портал "Метеоновости".
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес
84-летняя Алиса Фрейндлих стала прабабушкой
Внучка Алисы Бруновны родила малыша. Сегодня стало известно, что внучка Алисы Фрейндлих Анна Тарасова впервые стала мамой.
Обновлено в 09:30
Автоспорт
Хэмилтон выиграл первую практику Гран-при Австрии, Квят – на 12 месте
В пятницу состоялась первая практика гонщиков. Лучшее время продемонстрировал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.
Обновлено в 07:14
Происшествия
В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду
Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено в 03:09
Происшествия
В Тюмени начальник колонии за взятку поселил осужденного в «квартире»
Начальник, сообщает пресс-служба регионального СК, с марта прошлого года по май этого каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за удобства: "подопечный" сотрудника системы исполнения наказаний поселился в отдельном помещении на территории цеха при колонии.
Обновлено в 08:03
Общество
«Известия»: Торговые сети сворачивают развитие гипермаркетов в России
Торговые сети постепенно сворачивают развитие гипермаркетов — ретейлеры сокращают площади, переходя на магазины сити-формата до 5 тыс. кв. метров.
Обновлено в 04:58
Футбол
В расположение «Крыльев» прибыл воспитанник «Баварии»
Обновлено в 09:57
Общество
Россияне рассказали о своих доходах на пенсии
Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Общество
Суд снизил штраф стилисту Звереву за одиночный пикет
«Апелляционным определением штраф Звереву снижен до 10 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Обновлено в 09:25
Экономика
Ростех продал свою долю в «Мегафоне»
Госкорпорация "Ростех" продала свою долю в операторе "Мегафон", сообщил журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов.
Обновлено в 10:01
Экономика
Минстрой может пересмотреть нормативы на отопление
Минстрой запустил мониторинг в субъектах России, чтобы принять решение по установлению нормативов на отопление.
Обновлено в 09:45
Космос
«Лаборатория Касперского» проведет ИБ-тренинг для космонавтов
«Лаборатория Касперского» объявила о начале партнёрства с научно-исследовательским испытательным центром подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, входящим в состав госкорпорации «Роскосмос».
Обновлено в 07:18