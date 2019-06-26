Транспорт
Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта ШереметьевоRT на русском 08:13
Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево. На кадрах автомобили медленно движутся по дороге сквозь потоки воды.
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