Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта ШереметьевоRT на русском 08:13

Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево. На кадрах автомобили медленно движутся по дороге сквозь потоки воды.
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