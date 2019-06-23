Армия и оружие

Опубликовано видео первого применения новой ракеты для Ми-28НМRT на русском 02:54

Телеканал «Звезда» опубликовал видео первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолёта Ми-28НМ.
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По «танку» с нескольких километров: кадры первого применения ракеты для модернизированного «Ночного охотника»

«Звезда» публикует кадры первого применения легкой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) – новейшей ракеты для вертолета Ми-28НМ, который в ближайшее время поступит на вооружение российской армии.
ТК Звезда01:00

Подробнее о событии

Опубликовано видео первого применения новой ракеты для Ми-28НМ

RT на русском02:54

Появилось видео испытаний управляемой ракеты для Ми-28НМ

Известия03:45

Пуск «Хризантемы-В» с новейшего Ми-28НМ: кадры первого применения самой мощной противотанковой ракеты в России

ТК Звезда04:33

Опубликованы кадры первого применения новой ракеты для Ми-28HM

РБК04:01

Удар «Ночного охотника» секретной ракетой показали на видео

Lenta.ru02:52

Появились кадры с применением управляемой ракеты для Ми-28НМ

Газета.Ru02:48

Опубликованы кадры первого применения новой ракеты для Ми-28НМ

РИА Новости02:07
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Политика

Президент Грузии выступила в поддержку российских туристов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала решение российских властей приостановить прямое авиасообщение между двумя странами.
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Хореографа Загитовой обвинили в плагиате из-за новой программы

Американская танцовщица Джо Джо Гомез обвинила хореографа чемпионки Пхенчхана-2018 в краже и плагиате номера.
Обновлено в 05:10
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Игрок «ПСЖ» Дани Алвес объявил об уходе из клуба. Контрактное соглашение бразильца с «парижанами» истекает 30 июня.
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Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска

Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
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Происшествия

На Украине разбился самолет Ан-2

Обновлено в 06:10
Недвижимость

Аренда укрепляется в цене

Стоимость аренды однокомнатной квартиры в городах-миллионниках в июне выросла в среднем на 2,6% относительно мая, до 18,2 тыс. руб. в месяц.
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Футболисты из Грузии вышли играть в майках с антироссийскими лозунгами

Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем-марокканцем

Старшая дочь певца Валерия Меладзе — Инга — расстается со своим мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе.
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Армия и оружие

ВКС России получили два новейших вертолета Ми-28НМ

Воздушно-космическим силам Российской Федерации были переданы два новейших вертолета Ми-28НМ, еще шесть машин должны поступить в ВКС в течение следующего года.
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В Киеве сегодня состоится седьмой Марш равенства в поддержку ЛГБТ

Не обошлось без эксцессов и в этом году - вечером 19 июня в Киеве произошло нападение на участников ЛГБТ-движения.
Обновлено в 00:04
Финансы

Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления

Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.
Обновлено вчера в 23:00
Авто

УАЗ продемонстрировал неизвестные версии модели «Хантер»

В начале 2000-х исключением стала компания Baijah Automotive, запустившая мелкосерийный выпуск моделей УАЗ для рынка Германии.
Обновлено вчера в 14:38
Общество

Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ

Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
Происшествия

Конфликт Алибасова с диетологом попал на видео

Обновлено в 05:45
Политика

Порошенко заявил об отсутствии уголовных дел против него

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что гордится каждым уголовным делом, которое открыто «по факту» в отношении него, передает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.
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Политика

Меладзе сделал заявление насчет конфликта Грузии и России

Певец Валерий Меладзе в инстаграме прокомментировал ситуацию вокруг отношений России и Грузии.
Обновлено вчера в 23:43
Политика

На жителя Хакасии составили протокол из-за поста о губернаторе

В отношении пользователя фейсбука Вячеслава Шоева завели административное дело из-за поста о губернаторе Хакасии Валентине Коновалове.
Обновлено вчера в 10:22
Происшествия

В зоопарке Японии устроили костюмированные учения на случай побега льва

В зоопарке японской префектуры Айти прошли учения по ловле сбежавшего льва.
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Происшествия

Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане

Обновлено вчера в 19:05
Политика

Трамп опроверг отмену приказа об ударе по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что приказ о нанесении удара по Ирану не был отменен, а только приостановлен на данном этапе.
Обновлено вчера в 20:40
Шоу-бизнес

Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей

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Единоборства

Лобов победил экс-чемпиона мира по боксу Малиньяджи

В американской Тампе состоялся турнир по боксу без перчаток Bare Knuckle FC 6. Его главным событием стал поединок между Артёмом Лобовым и Полом Малиньяджи.
Обновлено в 05:15
Происшествия

В Петербурге задержали замглавы местного штаба Навального

Заместителя начальника штаба политика Алексея Навального в Петербурге Ольгу Гусеву задержали, против нее возбуждено уголовное дело, сообщил на своей странице в Twitter Навальный.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Сотни пилотов подали иск против Boeing

Более 400 пилотов подали групповой иск против компании Boeing из-за намеренного сокрытия «конструктивных недостатков» самолета, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 06:44
Политика

Путин высказался об отношениях с США

Дальнейшее развитие отношений между Россией и США зависит от Вашингтона, но Москва может подождать, пока Белый дом созреет для диалога.
Обновлено в 06:25
Политика

В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба

Обновлено вчера в 22:54
Политика

США вложат в «сделку века» $50 млрд

Администрация президента США Дональда Трампа предложила в рамках "сделки века" вложить в Палестину и соседние арабские страны примерно $50 млрд.
Обновлено в 05:42
Происшествия

Шесть человек пострадали в результате ЧП с катером в Тверской области

Обновлено вчера в 17:47
Игры

Геймплейный трейлер DOOM Eternal воссоздали в оригинальной игре

Обновлено в 04:08
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Лена Темникова стала блондинкой

Обновлено вчера в 14:22
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