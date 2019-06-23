Армия и оружие

Опубликовано видео первого применения новой ракеты для Ми-28НМRT на русском 02:54

Телеканал «Звезда» опубликовал видео первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолёта Ми-28НМ.
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По «танку» с нескольких километров: кадры первого применения ракеты для модернизированного «Ночного охотника»

«Звезда» публикует кадры первого применения легкой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) – новейшей ракеты для вертолета Ми-28НМ, который в ближайшее время поступит на вооружение российской армии.
ТК Звезда01:00

Подробнее о событии

Опубликованы кадры первого применения новой ракеты для Ми-28HM

РБК04:01

Появилось видео испытаний управляемой ракеты для Ми-28НМ

Известия03:45

Опубликованы кадры первого применения новой ракеты для Ми-28НМ

РИА Новости02:07

Опубликовано видео первого применения новой ракеты для Ми-28НМ

RT на русском02:54

Удар «Ночного охотника» секретной ракетой показали на видео

Lenta.ru02:52

Появились кадры с применением управляемой ракеты для Ми-28НМ

Газета.Ru02:48

Пуск «Хризантемы-В» с новейшего Ми-28НМ: кадры первого применения самой мощной противотанковой ракеты в России

ТК Звезда04:33
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:37, Вашингтон
Наука

Илон Маск заявил о постепенном вымирании человечества

Илон Маск на своей странице в социальной сети Twitter высказался по поводу будущего людей.
Обновлено вчера в 23:44
Политика

Захарова ответила на заявление президента Грузии о туристах из России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что российские туристы должны приезжать в страну, несмотря на политические разногласия.
Обновлено в 04:46
Политика

Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России

Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено вчера в 02:49
Политика

Georgian Airways нашла способ обойти запрет на полеты в Россию

Российский Минтранс объявил о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в России с 8 июля.
Обновлено в 01:01
Происшествия

В Киеве националисты перекрыли дорогу гей-параду

В Киеве радикальные националисты перекрыли дорогу участникам Марша равенства KyivPride и сожгли символ сообщества ЛГБТ — радужный флажок.
Обновлено в 05:16
Политика

Москалькова призвала омбудсмена Грузии защитить россиян

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова призвала омбудсмена Грузии Нино Ломджарию помочь защитить права россиян в этой стране.
Обновлено в 02:18
Единоборства

Усик стал обязательным претендентом на пояс WBO в тяжелом весе

Обновлено в 05:12
Футбол

«Торпедо» разгромило старейшую футбольную команду мира

Московское "Торпедо" одержало разгромную победу в товарищеском матче над старейшим футбольным клубом из Англии – "Шеффилдом".
Обновлено в 04:34
Космос

Рогозин показал на видео строительство космодрома Восточный

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в своём Twitter видео, на котором запечатлел разработку котлована под универсальный стартовый комплекс под ракету-носитель «Ангара».
Обновлено в 05:02
Музыка

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Обновлено вчера в 17:41
Политика

В партии Вакарчука предложили ввести 20%-ную наценку за русский язык

Активист от партии Святослава Вакарчука «Голос» Сергей Цыгипа предложил украинским ресторанам и кафе добавлять 20% к счёту русскоязычным гражданам, как это сделали некоторые особо «инициативные» владельцы кафе в Грузии.
Обновлено в 04:47
Космос

На Марсе нашли возможные признаки жизни

Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Шоу-бизнес

Фото и видео беременной Анастасии Решетовой становятся всё откровеннее

Анастасия не отказывает себе в удовольствии публиковать эффектные фото с беременным животиком.
Обновлено в 03:52
Общество

Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ

Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие

ВКС получили два новейших вертолета Ми-28НМ

Воздушно-космические силы России получили два новейших вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник", сообщил глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
Обновлено в 03:21
Политика

Путин заявил о готовности России к диалогу с США

Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе прямой линии в четверг, что Россия готова к диалогу с США, но он будет непростым в условиях ограничений со стороны властных институтов Соединенных Штатов и начала в стране избирательной кампании.
Обновлено в 05:11
Политика

Трамп опроверг отмену приказа об ударе по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что приказ о нанесении удара по Ирану не был отменен, а только приостановлен на данном этапе.
Обновлено вчера в 20:40
Политика

В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба

О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия

Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.
Обновлено 21 июня в 15:25
Единоборства

В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи

В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:18
Спорт

Олимпийская чемпионка из США Дэвис вышла замуж за фигуриста из России

Обновлено в 03:41
Происшествия

В Подмосковье автомобиль BMW опрокинулся в кювет

Обновлено в 05:08
Происшествия

Назван виновный в накачивании Алибасова психотропными веществами

Обновлено вчера в 10:23
Авто

УАЗ с колесами-культиваторами показали на видео

Культиваторами, по задумке умельцев, должны были стать колеса, а, точнее, импровизированные диски с приваренными уголками.
Обновлено в 01:51
Происшествия

Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане

Обновлено вчера в 19:05
Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем-марокканцем

Старшая дочь певца Валерия Меладзе — Инга — расстается со своим мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье

В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Политика

Меладзе заявил о невозможности разрушить связи России и Грузии за день

Певец Валерий Меладзе заявил, что строившиеся веками братские отношения России и Грузии невозможно разрушить в один день.
Обновлено в 02:33
Здоровье

Диетолог рассказал, кому полезна вишня и поможет ли она похудеть

Последний помогает защитить мозг от старения, — подчеркнула врач-диетолог Екатерина Аружева.
Обновлено вчера в 11:34
Финансы

Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления

Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.
Обновлено вчера в 23:00
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