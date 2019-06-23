Армия и оружие
Опубликовано видео первого применения новой ракеты для Ми-28НМRT на русском 02:54
Телеканал «Звезда» опубликовал видео первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолёта Ми-28НМ.
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По «танку» с нескольких километров: кадры первого применения ракеты для модернизированного «Ночного охотника»
«Звезда» публикует кадры первого применения легкой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) – новейшей ракеты для вертолета Ми-28НМ, который в ближайшее время поступит на вооружение российской армии.ТК Звезда01:00
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:37, Вашингтон
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Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
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В Киеве радикальные националисты перекрыли дорогу участникам Марша равенства KyivPride и сожгли символ сообщества ЛГБТ — радужный флажок.
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Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
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Армия и оружие
ВКС получили два новейших вертолета Ми-28НМ
Воздушно-космические силы России получили два новейших вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник", сообщил глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
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Путин заявил о готовности России к диалогу с США
Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе прямой линии в четверг, что Россия готова к диалогу с США, но он будет непростым в условиях ограничений со стороны властных институтов Соединенных Штатов и начала в стране избирательной кампании.
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Обновлено 21 июня в 15:25
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В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
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В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Меладзе заявил о невозможности разрушить связи России и Грузии за день
Певец Валерий Меладзе заявил, что строившиеся веками братские отношения России и Грузии невозможно разрушить в один день.
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Диетолог рассказал, кому полезна вишня и поможет ли она похудеть
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Финансы
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Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.
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