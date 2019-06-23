Опубликовано видео первого применения новой ракеты для Ми-28НМRT на русском 02:54

«Звезда» публикует кадры первого применения легкой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) – новейшей ракеты для вертолета Ми-28НМ, который в ближайшее время поступит на вооружение российской армии.

с чего всё началось

Наука Илон Маск заявил о постепенном вымирании человечества Илон Маск на своей странице в социальной сети Twitter высказался по поводу будущего людей.

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Политика Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.

Политика Georgian Airways нашла способ обойти запрет на полеты в Россию Российский Минтранс объявил о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в России с 8 июля.

Происшествия В Киеве националисты перекрыли дорогу гей-параду В Киеве радикальные националисты перекрыли дорогу участникам Марша равенства KyivPride и сожгли символ сообщества ЛГБТ — радужный флажок.

Политика Москалькова призвала омбудсмена Грузии защитить россиян Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова призвала омбудсмена Грузии Нино Ломджарию помочь защитить права россиян в этой стране.

Футбол «Торпедо» разгромило старейшую футбольную команду мира Московское "Торпедо" одержало разгромную победу в товарищеском матче над старейшим футбольным клубом из Англии – "Шеффилдом".

Космос Рогозин показал на видео строительство космодрома Восточный Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в своём Twitter видео, на котором запечатлел разработку котлована под универсальный стартовый комплекс под ракету-носитель «Ангара».

Политика В партии Вакарчука предложили ввести 20%-ную наценку за русский язык Активист от партии Святослава Вакарчука «Голос» Сергей Цыгипа предложил украинским ресторанам и кафе добавлять 20% к счёту русскоязычным гражданам, как это сделали некоторые особо «инициативные» владельцы кафе в Грузии.

Космос На Марсе нашли возможные признаки жизни Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.

Шоу-бизнес Фото и видео беременной Анастасии Решетовой становятся всё откровеннее Анастасия не отказывает себе в удовольствии публиковать эффектные фото с беременным животиком.

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