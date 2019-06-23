Армия и оружие
Опубликовано видео первого применения новой ракеты для Ми-28НМRT на русском 02:54
Телеканал «Звезда» опубликовал видео первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолёта Ми-28НМ.
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