Технологии

Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в миреРИА Новости вчера в 12:59

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems. Воздушное судно поднялось в небо с аэродрома неподалеку от Лос-Анджелеса. Астрофизик НАСА Томас Цурбухен назвал это историческим событием для команды разработчиков.
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Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире

РИА Новостивчера в 12:59

Стали известны подробности полета самого большого самолета в мире

Взгляд.рувчера в 19:47

Stratolaunch сообщила детали испытаний самого большого в мире самолета

РБКвчера в 17:59

В Stratolaunch Systems раскрыли подробности первого полета крупнейшего в мире самолета

ТАССвчера в 17:32

Раскрыты подробности первого полёта крупнейшего в мире самолёта

Life.ruвчера в 20:59

Раскрыты подробности первого полета крупнейшего в мире лайнера

Телеканал 360°01:05

Самый большой самолет в мире совершил свой первый полет

Московский Комсомолец08:49
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Политика

Зеленский отказался от дебатов из-за возможной провокации

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил журналистам, почему он отказался от дебатов с Петром Порошенко 14 апреля.
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Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»

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В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.
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Культура

Скончалась художница Ксения Успенская

Российская художница Ксения Успенская скончалась в возрасте 96 лет в Воронеже, сообщают местные СМИ.
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Общество

Ученые назвали ранний признак нехватки в организме витамина В12

Дефицит витамина В12 приводит к резкому ослаблению иммунитета и накоплению токсичных продуктов распада аминокислот в органах, выяснили ученые из Университета Райса (США).
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Туктамышева поделилась эмоциями от выступления на командном КМ

На командном Кубке мира по фигурному катанию россиянка заняла первое место в произвольной программе.
Обновлено вчера в 07:23
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Появилось видео конфликта с Милоновым на штрафстоянке

В Сети опубликовано видео конфликта на петербургской штрафстоянке, участником которого стал депутат Государственной думы Виталий Милонов.
Обновлено в 05:52
Единоборства

Травма Ломаченко оказалась несерьёзной

Обновлено в 05:43
Общество

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp возникли неполадки

Пользователи Instagram столкнулись с такими же неполадками, как и в Facebook.
Обновлено в 07:56
Единоборства

Уайт подтвердил, что Порье станет следующим соперником Нурмагомедова

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил, что Дастин Порье станет соперником действующего чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Обновлено в 04:50
Политика

Порошенко хочет уволить первого замглавы СВР

Президент Украины Пётр Порошенко намерен снять Сергея Семочко с поста первого замглавы Службы внешней разведки страны.
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Происшествия

Гулиева могут лишить водительских прав после нападения на пешехода

Материалы дела направлены в суд. Игроку могут назначить штраф в размере 10 тыс. рублей и лишить водительского удостоверения.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Ликвидированы двое террористов в ходе КТО в Тюмени

По информации ФСБ России по Тюменской области, в пятницу в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий силовики получили информацию о расположении в одном из частных домов в Тюмени вооруженных боевиков международной террористической организации "Исламское государство"1, запрещенной в России.
Обновлено 12 апреля в 16:18
Авто

В России назвали критерии надёжности автомобилей

Обновлено вчера в 03:33
Политика

Путин и Медведев объявили свои декларации о доходах

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Обновлено 12 апреля в 12:39
Здоровье

Стоматолог из Калининграда признана лучшей в России

Заведующая лечебно-профилактическим отделением Городской детской стоматологической поликлиники Евгения Адрианова признана лучшим стоматологом России.
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Происшествия

В ювелирном магазине в Швеции прогремел мощный взрыв

В шведском Норрчепинге в кладовой ювелирного магазина прогремел мощный взрыв, сообщает телеканал SVT со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.
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Культура

Орлова назвала дату закрытия шоу «Дом-2»

Российская певица и телеведущая Ольга Орлова озвучила дату закрытия шоу «Дом-2».
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Обновлено в 03:23
Происшествия

МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком

Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.
Обновлено вчера в 20:03
Политика

В Кремле оценили позицию Турции по С-400

Поставки С-400 Турции Переговоры Москвы и Анкары о закупке С-400 начались в 2016 году.
Обновлено в 07:08
Общество

ЦОДД призвал водителей соблюдать дистанцию из-за гололеда

Автомобилистам в воскресенье, 14 апреля, рекомендуют соблюдать дистанцию на дорогах в связи с гололедом.
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Авто

Внешний вид шин может сказать о неисправностях автомобиля

Обновлено вчера в 06:27
Общество

До миллиона рублей в месяц: раскрыты зарплаты священников РПЦ

Дела в регионах обстоят ожидаемо иначе - начинающий священнослужитель получает около 35 000 в месяц, в то время как настоятель может зарабатывать 200 тысяч.
Обновлено в 06:00
Авто

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Вместо переднего бампера появился отвал для земляных и строительных работ, а вместо заднего – рама.
Обновлено в 02:23
Общество

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По словам Ларионовой, новыми автомобилями обеспечиваются все 13 домов ребенка (где воспитываются 485 детей в возрасте до трех лет) и следственные изоляторы, где содержатся женщины вместе с малолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:29
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Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что передача Германией Украине грамоты Петра I — это прямое вмешательство во внутреннюю политику Киева.
Обновлено в 02:23
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Порошенко высказался о наблюдателях из «страны-агрессора»

Ранее News.ru писал, что во время выступления действующего лидера на стадионе произошла давка, поскольку люди начали покидать мероприятие.
Обновлено в 08:25
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