Технологии
Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в миреРИА Новости вчера в 12:59
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems. Воздушное судно поднялось в небо с аэродрома неподалеку от Лос-Анджелеса. Астрофизик НАСА Томас Цурбухен назвал это историческим событием для команды разработчиков.
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Политика
Порошенко предложил Меркель украинскую ГТС вместо «Северного потока-2»
Во время совместного брифинга с Меркель Порошенко заявил, что Киев продолжает настаивать на прекращении строительства "Северного потока-2" и предлагает немецким компаниям участие в управлении украинской ГТС.
Обновлено 12 апреля в 10:24
Спорт
Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 05:45
Политика
Российские военные доставили гумпомощь в сирийскую провинцию Дераа
Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии доставил более четырех тонн гуманитарной помощи в населенные пункты Мутбин и Басыр провинции Дераа, сообщил журналистам представитель центра Александр Макаренко.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
Украинцы на телегах пытались незаконно ввезти в Белоруссию сало
Обновлено вчера в 23:57
Космос
Израиль запустит на Луну новый космический аппарат
После крушения на лунной поверхности космического аппарата "Берешит" глава компании SpaceIL Моррис Кан объявил о запуске нового корабля.
Обновлено вчера в 22:16
Важное за сутки
«Мисс Россия-2019» стала Алина Санько
Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:04
Транспорт
Выделенные полосы на 5 магистралях ускорят движение на 30%
Обновлено 11 апреля в 03:52
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено вчера в 11:23
Шоу-бизнес
Экс-участница «Битвы экстрасенсов» бросила семью ради проекта
Обновлено вчера в 14:01
Происшествия
В Швеции произошел взрыв в магазине
Обновлено в 01:06
Армия и оружие
Сирия отразила израильский ракетный удар
Часть ракет была уничтожена силами ПВО Сирии. Видео отражения ракетного удара появилось в интернете.
Обновлено вчера в 02:31
Общество
Не подходи: какие знаки зодиака высосут из вас всю энергию
Специалисты в сфере астрологии утверждают, что контакт с этими тремя знаками может закончиться полным отсутствием у вас сил и энергии.
Обновлено вчера в 23:49
Путешествия
Названы главные ошибки потерявшихся во время похода туристов
Важно рассказать о планируемом маршруте людям, которым турист доверяет: оставить карты местности, план поездки, время пребывания в разных местах.
Обновлено вчера в 08:52
Происшествия
В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы
Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.
Обновлено вчера в 08:52
Общество
В Петербурге стартовал промышленный лов корюшки
Как только начинается промышленный лов рыбы, в городе сразу же появляются многочисленные лотки, с которых торгуют корюшкой.
Обновлено вчера в 13:13
Политика
Сторонники Ассанжа устроили митинг в Лондоне
Сторонники Джулиана Ассанжа в Лондоне вышли на митинг.
Обновлено вчера в 23:22
Общество
Солсбери назвали лучшим местом для проживания в Британии
Обновлено в 01:04
Общество
Дачный щитовой домик может сгореть за 10-12 минут!
В администрации Советского района прошло совещание с садоводами, представителями управляющих компаний ЖКХ и многоквартирных домов по обеспечению противопожарной безопасности в весенне-летний период.
Обновлено вчера в 22:49
Политика
Зеленский объяснил отказ сдавать анализы с Порошенко
Обновлено в 01:14
Происшествия
В Тюмени отменен режим контртеррористической операции
Сегодня утром в Тюмени отменен режим контртеррористической операции. Напомним, что были уничтожены двое боевиков.
Обновлено вчера в 02:57
Наука
Способность поднимать тяжести может продлить жизнь
Обновлено вчера в 04:31
Наука
Отверстия в «белом графене» уплотнили квантовые источники фотонов
Американские физики научились размещать на листе «белого графена» квантовые источники фотонов с плотностью, близкой к теоретическому пределу.
Обновлено 12 апреля в 06:16
Космос
Прошедшие испытания на МКС часы Omega проданы на аукционе за €52 тыс
Обновлено вчера в 04:13
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору рыбных консервов
Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, так как в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:21
Политика
Депутат Рады рассказал, почему Порошенко прозвали Туфель
Обновлено вчера в 16:57
Культура
Меценаты пополнили музейную коллекцию Эрмитажа
Обновлено вчера в 13:21
Шоу-бизнес
Двойник Дмитрия Нагиева: «Пользуюсь сходством с актером ради внимания девушек»
«СтарХиту» удалось узнать у Ивана, мешает ли ему сходство с Дмитрием вне работы.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком
Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
Девушек из Владивостока похитили и принудили к проституции в Таиланде
В Приморском крае перед судом предстанут семь человек, которых обвиняют в организации и принуждении к проституции и похищении людей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.
Обновлено 12 апреля в 23:46
Политика
Лавров назвал провальным «Блицкригом» действия США в Венесуэле
Вашингтону не удалось устроить в Венесуэле «Блицкриг», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 11:03