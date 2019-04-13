Технологии

Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в миреРИА Новости вчера в 12:59

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems. Воздушное судно поднялось в небо с аэродрома неподалеку от Лос-Анджелеса. Астрофизик НАСА Томас Цурбухен назвал это историческим событием для команды разработчиков.
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Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире

РИА Новостивчера в 12:59

Раскрыты подробности первого полета крупнейшего в мире лайнера

Телеканал 360°01:05

Stratolaunch сообщила детали испытаний самого большого в мире самолета

РБКвчера в 17:59

Стали известны подробности полета самого большого самолета в мире

Взгляд.рувчера в 19:47

Раскрыты подробности первого полёта крупнейшего в мире самолёта

Life.ruвчера в 20:59

В Stratolaunch Systems рассказали о первом полёте крупнейшего самолёта

RT на русском00:27

В Stratolaunch Systems раскрыли подробности первого полета крупнейшего в мире самолета

ТАССвчера в 17:32
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Роспотребнадзор дал советы по выбору рыбных консервов

Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, так как в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
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