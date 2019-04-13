Технологии

Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в миреРИА Новости вчера в 12:59

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems. Воздушное судно поднялось в небо с аэродрома неподалеку от Лос-Анджелеса. Астрофизик НАСА Томас Цурбухен назвал это историческим событием для команды разработчиков.
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Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире

РИА Новостивчера в 12:59

В Stratolaunch Systems рассказали о первом полёте крупнейшего самолёта

RT на русском00:27

Stratolaunch сообщила детали испытаний самого большого в мире самолета

РБКвчера в 17:59

Стали известны подробности полета самого большого самолета в мире

Взгляд.рувчера в 19:47

Раскрыты подробности первого полёта крупнейшего в мире самолёта

Life.ruвчера в 20:59

В соцсетях высмеяли самый большой самолет в мире

URA.Ruвчера в 22:38

В Stratolaunch Systems раскрыли подробности первого полета крупнейшего в мире самолета

ТАССвчера в 17:32
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Зеленский отказался от дебатов из-за возможной провокации

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Во ФСИН добавили, что положительная тенденция по стабилизации выявления ВИЧ-инфицированных наметилась после начала реализации утвержденной правительством РФ в 2016 году государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ до 2020 года.
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Издание отмечает, что на протяжении десятка лет Германия в Европе была «примерным ребенком» с точки зрения экономики, но теперь становится «проблемным ребенком».
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Пермские школьницы отравились веществом из найденного на улице свертка

Две школьницы из Перми госпитализированы после того, как попробовали содержимое свертка, найденного на улице.
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Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

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В Тюмени в ходе КТО ликвидированы сторонники ИГ

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Единоборства

Василий Ломаченко нокаутировал Энтони Кроллу

Только что в Лос-Анджелесе (США) завершился вечер бокса, в главном бою которого чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко нокаутировал обязательного претендента на титул WBA Энтони Кроллу.
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На востоке Непала в аэропорту возле города Лукла самолёт на взлётно-посадочной полосе столкнулся с вертолётом, в результате произошедшего погибли три человека.
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Порошенко предложил Меркель украинскую ГТС вместо «Северного потока-2»

Во время совместного брифинга с Меркель Порошенко заявил, что Киев продолжает настаивать на прекращении строительства "Северного потока-2" и предлагает немецким компаниям участие в управлении украинской ГТС.
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Тарасова заявила, что Туктамышева покорила её на командном ЧМ

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась эмоциями от выступления Елизаветы Туктамышевой на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
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Уже сегодня: Game of Thrones готовится ворваться на экраны

В воскресенье, 14 апреля, стартует последний сезон одного из самых известных сериалов мира «Игра престолов», сообщает РИА VladNews.
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Дамьян Шиманьский: «Обидно, что не получилось победить „Локомотив“»

«Локомотив» забил быстрый гол, нам было непросто справиться с этим, но потом удалось ответить тем же.
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Дочь Алексея Панина не хочет видеться со своей матерью

Дочь известного актера Алексея Панина Анна не желает видеться со своей матерью Юлией Юдинцевой.
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Роспотребнадзор объяснил, как выбирать качественные консервы из рыбы или рыбной продукции.
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Кабалоев выиграл золото ЧЕ в весовой категории до 55 кг

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Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
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МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком

Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.
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«Глава Крыма Сергей Валерьевич Аксёнов пригласил 30—40 сирийских солдат и 50 сирийских детей, пострадавших во время антитеррористической войны, на лечение в крымских здравницах», — заявил Мурадов.
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