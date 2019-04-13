Технологии
Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в миреРИА Новости вчера в 12:59
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems. Воздушное судно поднялось в небо с аэродрома неподалеку от Лос-Анджелеса. Астрофизик НАСА Томас Цурбухен назвал это историческим событием для команды разработчиков.
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Автоспорт
Хэмилтон выиграл 1000-й этап Гран-при в истории «Формулы-1»
Обновлено в 03:54
Политика
Депутат Рады рассказал, почему Порошенко получил прозвище Туфель
Депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала "Наш" рассказал, что в начале нулевых у действующего президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель, а также объяснил причины неудач главы государства.
Обновлено вчера в 15:17
Важное за сутки
Алина Санько из Азова стала «Мисс Россия-2019»
Победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2019 году стала представительница города Азов Алина Санько, сообщается на сайте конкурса.
Обновлено вчера в 17:58
Общество
Ученые назвали ранний признак нехватки в организме витамина В12
Дефицит витамина В12 приводит к резкому ослаблению иммунитета и накоплению токсичных продуктов распада аминокислот в органах, выяснили ученые из Университета Райса (США).
Обновлено в 01:45
Политика
В Совфеде оценили передачу Украине грамоты Петра I
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал прямым вмешательством во внутреннюю политику Киева передачу Украине Германией грамоты Петра I. На своей странице в Facebook он написал, что подобные действия в преддверии второго тура выборов представляют собой попытку повлиять на них.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Причиной пожара в парке «Лосиный остров» мог быть поджог
Поджог мог стать основной причиной пожара в парке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Спасатели эвакуировали трех рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине
Три рыбака-любителя, оказавшиеся на оторвавшейся льдине в заливе Мордвинова Корсаковского района Сахалинской области, спасены, говорится в сообщении регионального управления МЧС РФ.
Обновлено вчера в 21:14
Единоборства
Порье победил Холлоуэя и сразится с Нурмагомедовым
В главном бою вечера турнира UFC 236 в Атланте американец Дастин Порье одержал победу над соотечественником Максом Холлоуэем и стал временным чемпионом UFC в лёгком весе.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Виталия Милонова избили на парковке в Санкт-Петербурге
Депутат Государственной думы России Виталий Милонов обратился в полицию с заявлением о том, что его избили на парковке вечером в субботу, 13 апреля.
Обновлено в 04:05
Политика
Британцы назвали лидера лейбористов Корбина новым премьером страны
Лидер лейбористов Джереми Корбин стал бы новым премьер-министром Великобритании в случае, если бы сейчас проводились всеобщие выборы в стране.
Обновлено в 02:36
Происшествия
WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа
Портал WikiLeaks опубликовал кадры с котом Джулиана Ассанжа, «смотрящим» видео задержания своего хозяина.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия
Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия
В ходе спецоперации в Тюмени ликвидированы террористы
По предварительным данным, в ходе контртеррористической операции в Тюмени были уничтожены все приверженцы террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено 12 апреля в 16:30
Происшествия
Пермские школьницы отравились веществом из найденного на улице свертка
Две школьницы из Перми госпитализированы после того, как попробовали содержимое свертка, найденного на улице.
Обновлено в 01:51
Авто
УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»
Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено 12 апреля в 13:03
Происшествия
В Китае наградили российского туриста за спасение утопающего на пляже
Российского туриста наградили за спасение утопающего в Китае.
Обновлено вчера в 04:08
Шоу-бизнес
Макс Барских рассказал журналистам о важных для себя вещах
Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес
У сотрудников команды Началовой начались проблемы со здоровьем
Обновлено вчера в 10:32
Политика
Порошенко объявил о безвизовом въезде в Таиланд для украинцев
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что с 14 апреля граждане Украины смогут совершать поездки в Таиланд без оформления виз.
Обновлено в 04:04
Происшествия
В Дагестане задержан брат бывшего замглавы УВД Махачкалы
В Каспийске задержан временно исполняющий обязанности начальника местного отдела полиции Зиявудин Ашиков — старший брат бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова, которого ранее арестовали по подозрению в финансировании терроризма, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 16:57
Авто
В России определили критерии надёжности автомобилей
Еще 10% россиян считают залогом надежности марку автомобиля, а другие 10% прислушиваются в этом вопросе к мнению друзей и знакомых.
Обновлено вчера в 03:33
Политика
Зеленский отказался от дебатов из-за возможной провокации
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил журналистам, почему он отказался от дебатов с Петром Порошенко 14 апреля.
Обновлено в 00:31
Хоккей
Гавриков подписал контракт с «Коламбусом»
Уже бывший защитник «СКА» подписал контракт на два года с клубом Национальной хоккейной лиги «Коламбус».
Обновлено в 00:28
Общество
Солсбери назван лучшим местом для жизни в Британии
Солсбери возглавил список лучших мест для жизни в Британии, составленный газетой The Sunday Times.
Обновлено в 03:45
Футбол
«Анжи» сыграет с «Зенитом» в 23-м туре РПЛ
«Анжи» и «Зенит» сыграют между собой в 23-м туре Российской Премьер-лиги.
Обновлено 11 апреля в 09:11
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать рыбные консервы
Роспотребнадзор представил рекомендации по выбору качественных рыбных консервов.
Обновлено в 04:07
Интернет
Microsoft сообщила о взломе сервиса Outlook
Утечка информации происходила с 1 января по 28 марта Корпорация Microsoft сообщила о взломе почтового клиента Outlook, пишет TechCrunch.
Обновлено вчера в 20:23
Политика
Отец Ассанжа прокомментировал арест сына в Лондоне
Джон Шиптон, отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, прокомментировал арест сына в Великобритании.
Обновлено в 02:15