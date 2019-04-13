Технологии

Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в миреРИА Новости вчера в 12:59

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems. Воздушное судно поднялось в небо с аэродрома неподалеку от Лос-Анджелеса. Астрофизик НАСА Томас Цурбухен назвал это историческим событием для команды разработчиков.
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Стали известны подробности полета самого большого самолета в мире

Взгляд.рувчера в 19:47

В Stratolaunch Systems раскрыли подробности первого полета крупнейшего в мире самолета

ТАССвчера в 17:32

Stratolaunch сообщила детали испытаний самого большого в мире самолета

РБКвчера в 17:59

Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире

РИА Новостивчера в 12:59

Раскрыты подробности первого полёта крупнейшего в мире самолёта

Life.ruвчера в 20:59

В Stratolaunch Systems рассказали о первом полёте крупнейшего самолёта

RT на русском00:27

Раскрыты подробности первого полета крупнейшего в мире лайнера

Телеканал 360°01:05
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:30, Ашберн
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Хэмилтон выиграл 1000-й этап Гран-при в истории «Формулы-1»

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Депутат Рады рассказал, почему Порошенко получил прозвище Туфель

Депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала "Наш" рассказал, что в начале нулевых у действующего президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель, а также объяснил причины неудач главы государства.
Обновлено вчера в 15:17
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Алина Санько из Азова стала «Мисс Россия-2019»

Победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2019 году стала представительница города Азов Алина Санько, сообщается на сайте конкурса.
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Ученые назвали ранний признак нехватки в организме витамина В12

Дефицит витамина В12 приводит к резкому ослаблению иммунитета и накоплению токсичных продуктов распада аминокислот в органах, выяснили ученые из Университета Райса (США).
Обновлено в 01:45
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В Совфеде оценили передачу Украине грамоты Петра I

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал прямым вмешательством во внутреннюю политику Киева передачу Украине Германией грамоты Петра I. На своей странице в Facebook он написал, что подобные действия в преддверии второго тура выборов представляют собой попытку повлиять на них.
Обновлено в 04:07
Происшествия

Причиной пожара в парке «Лосиный остров» мог быть поджог

Поджог мог стать основной причиной пожара в парке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды.
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Культура

Самое дорогое полотно Леонардо да Винчи может оказаться фальшивым

Обновлено в 03:46
Происшествия

Спасатели эвакуировали трех рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине

Три рыбака-любителя, оказавшиеся на оторвавшейся льдине в заливе Мордвинова Корсаковского района Сахалинской области, спасены, говорится в сообщении регионального управления МЧС РФ.
Обновлено вчера в 21:14
Единоборства

Порье победил Холлоуэя и сразится с Нурмагомедовым

В главном бою вечера турнира UFC 236 в Атланте американец Дастин Порье одержал победу над соотечественником Максом Холлоуэем и стал временным чемпионом UFC в лёгком весе.
Обновлено в 01:28
Происшествия

Виталия Милонова избили на парковке в Санкт-Петербурге

Депутат Государственной думы России Виталий Милонов обратился в полицию с заявлением о том, что его избили на парковке вечером в субботу, 13 апреля.
Обновлено в 04:05
Политика

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Лидер лейбористов Джереми Корбин стал бы новым премьер-министром Великобритании в случае, если бы сейчас проводились всеобщие выборы в стране.
Обновлено в 02:36
Происшествия

WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа

Портал WikiLeaks опубликовал кадры с котом Джулиана Ассанжа, «смотрящим» видео задержания своего хозяина.
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Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено вчера в 06:03
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В ходе спецоперации в Тюмени ликвидированы террористы

По предварительным данным, в ходе контртеррористической операции в Тюмени были уничтожены все приверженцы террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено 12 апреля в 16:30
Происшествия

Пермские школьницы отравились веществом из найденного на улице свертка

Две школьницы из Перми госпитализированы после того, как попробовали содержимое свертка, найденного на улице.
Обновлено в 01:51
Авто

УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»

Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено 12 апреля в 13:03
Происшествия

В Китае наградили российского туриста за спасение утопающего на пляже

Российского туриста наградили за спасение утопающего в Китае.
Обновлено вчера в 04:08
Шоу-бизнес

Макс Барских рассказал журналистам о важных для себя вещах

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Обновлено вчера в 10:32
Происшествия

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Перми ликвидировали

Обновлено в 04:18
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Порошенко объявил о безвизовом въезде в Таиланд для украинцев

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что с 14 апреля граждане Украины смогут совершать поездки в Таиланд без оформления виз.
Обновлено в 04:04
Происшествия

В Дагестане задержан брат бывшего замглавы УВД Махачкалы

В Каспийске задержан временно исполняющий обязанности начальника местного отдела полиции Зиявудин Ашиков — старший брат бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова, которого ранее арестовали по подозрению в финансировании терроризма, сообщает «Коммерсантъ».
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Авто

В России определили критерии надёжности автомобилей

Еще 10% россиян считают залогом надежности марку автомобиля, а другие 10% прислушиваются в этом вопросе к мнению друзей и знакомых.
Обновлено вчера в 03:33
Политика

Зеленский отказался от дебатов из-за возможной провокации

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил журналистам, почему он отказался от дебатов с Петром Порошенко 14 апреля.
Обновлено в 00:31
Хоккей

Гавриков подписал контракт с «Коламбусом»

Уже бывший защитник «СКА» подписал контракт на два года с клубом Национальной хоккейной лиги «Коламбус».
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Общество

Солсбери назван лучшим местом для жизни в Британии

Солсбери возглавил список лучших мест для жизни в Британии, составленный газетой The Sunday Times.
Обновлено в 03:45
Футбол

«Анжи» сыграет с «Зенитом» в 23-м туре РПЛ

«Анжи» и «Зенит» сыграют между собой в 23-м туре Российской Премьер-лиги.
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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать рыбные консервы

Роспотребнадзор представил рекомендации по выбору качественных рыбных консервов.
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Microsoft сообщила о взломе сервиса Outlook

Утечка информации происходила с 1 января по 28 марта Корпорация Microsoft сообщила о взломе почтового клиента Outlook, пишет TechCrunch.
Обновлено вчера в 20:23
Политика

Отец Ассанжа прокомментировал арест сына в Лондоне

Джон Шиптон, отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, прокомментировал арест сына в Великобритании.
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