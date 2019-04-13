Космос
Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в миреРИА Новости вчера в 12:59
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems. Воздушное судно поднялось в небо с аэродрома неподалеку от Лос-Анджелеса. Астрофизик НАСА Томас Цурбухен назвал это историческим событием для команды разработчиков.
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В США успешно испытан самый большой в мире самолет для запуска космических аппаратов
Эхо Москвывчера в 15:59
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
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