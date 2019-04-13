Технологии

Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в миреРИА Новости вчера в 12:59

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems. Воздушное судно поднялось в небо с аэродрома неподалеку от Лос-Анджелеса. Астрофизик НАСА Томас Цурбухен назвал это историческим событием для команды разработчиков.
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Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире

РИА Новостивчера в 12:59

В Stratolaunch Systems рассказали о первом полёте крупнейшего самолёта

RT на русском00:27

Stratolaunch сообщила детали испытаний самого большого в мире самолета

РБКвчера в 17:59

Стали известны подробности полета самого большого самолета в мире

Взгляд.рувчера в 19:47

Раскрыты подробности первого полёта крупнейшего в мире самолёта

Life.ruвчера в 20:59

В Stratolaunch Systems раскрыли подробности первого полета крупнейшего в мире самолета

ТАССвчера в 17:32

Раскрыты подробности первого полета крупнейшего в мире лайнера

Телеканал 360°01:05
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Депутата Милонова избили на штрафстоянке в Петербурге

Депутата Госдумы Виталия Милонова избили в Петербурге.
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Порошенко прибыл на стадион в Киеве для участия в дебатах

Президент Украины Пётр Порошенко прибыл на стадион «Олимпийский» в Киеве с целью участия в дебатах с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским.
Обновлено в 07:23
Происшествия

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Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбные консервы

Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, поскольку в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:21
Спорт

Фигуристка Туктамышева описала свою победу одним словом

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На трассе международного автодрома в Шанхае завершилась гонка тысячного этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" – Гран-при Китая.
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Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order

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Общество

ФСИН показала автомобили, в которых перевозит детей и инвалидов

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) на выставке в Подмосковье представила свой медицинский автопарк: машины для перевозки детей, инвалидов, а также передвижные комплексы, оснащенные высокотехнологичным медицинским оборудованием.
Обновлено вчера в 04:27
Происшествия

В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчин

В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения.
Обновлено в 05:20
Политика

Песков: Россия приветствует позицию Эрдогана по С-400

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может заключить с Москвой ещё одну сделку по поставкам С-400, если США откажут республике в поставках Patriot.
Обновлено в 07:13
Авто

Определены самые популярные подержанные иномарки в России

Обновлено в 03:23
Общество

Ученые назвали ранний признак нехватки в организме витамина В12

Дефицит витамина В12 приводит к резкому ослаблению иммунитета и накоплению токсичных продуктов распада аминокислот в органах, выяснили ученые из Университета Райса (США).
Обновлено в 01:45
Происшествия

Гулиева могут лишить водительских прав после нападения на пешехода

Материалы дела направлены в суд. Игроку могут назначить штраф в размере 10 тыс. рублей и лишить водительского удостоверения.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие

МИД: Россия отреагирует на действия НАТО в Черном море

Россия следит за возросшей активностью НАТО в Черноморском регионе и намерена принимать соответствующие меры для нейтрализации каких-либо угроз, сообщил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.
Обновлено вчера в 12:55
Гаджеты

Ночная зарядка может «сжечь» смартфон

Эксперты назвали четыре основных правила зарядки смартфона, которые позволят гаджету дольше сохранять работоспособность.
Обновлено в 05:50
Происшествия

В Подмосковье задержали двух мужчин с 30 кг наркотиков

Полицейские задержали в Подмосковье двух мужчин, в автомобиле которых обнаружено более 30 кг наркотиков, сообщила ТАСС в субботу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 06:34
Культура

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Художница Ксения Успенская, чьи работы хранятся в Третьяковской галерее и ряде других российских и зарубежных музеев, умерла в Воронеже в возрасте 96 лет.
Обновлено в 05:27
Происшествия

WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа

Портал WikiLeaks опубликовал кадры с котом Джулиана Ассанжа, «смотрящим» видео задержания своего хозяина.
Обновлено вчера в 16:49
Политика

В Крыму обвинили Украину в попытке срыва визита немецкой делегации

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что киевские власти пытаются сорвать визит немецкой делегации для участия в Ялтинском международном экономическом форуме, передает ТАСС.
Обновлено в 06:07
Важное за сутки

Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия»

В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.
Обновлено в 04:27
Происшествия

Сторонники «новой церкви» захватили храм УПЦ в Ровенской области

Сторонники «новой церкви» захватили Свято-Иоанно-Богословскую церковь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Копытов Ровенской области, пишет РИА Новости со ссылкой на местный союз православных журналистов.
Обновлено 12 апреля в 09:23
Здоровье

Средняя зарплата врачей в США превысила 300 тыс. долларов

Больше всего врачи зарабатывают в штате Оклахома (средний доход $337 тыс.), затем идут штаты Алабама и Невада ($330 тыс. и $329 тыс. соответственно).
Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес

Отец Децла заявил, что вдова рэпера скрывает сына от семьи

Отец Кирилла Толмацкого (Децла) заявил, что вдова музыканта, Юлия, скрывает от семьи сына Тони.
Обновлено вчера в 14:58
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Иньеста: «Месси заставляет сложные вещи казаться лёгкими»

Обновлено вчера в 15:30
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Орлова назвала дату закрытия шоу «Дом-2»

Обновлено в 06:53
Экономика

У самых богатых россиян стало больше сбережений

Хотя средние доходы наиболее состоятельной части общества с 2013 по 2018 год снижались, доля принадлежащих им финансовых активов и сбережений в экономике росла.
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Шоу-бизнес

Сын Людмилы Целиковской продает ее квартиру за 34 миллиона

Обновлено в 05:14
Единоборства

Порье победил Холлоуэя и сразится с Хабибом Нурмагомедовым

Главным событием вечера стал поединок за временный титул чемпиона промоушена в легком весе, за который сразились американцы Дастин Порье и Макс Холлоуэй.
Обновлено в 04:58
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