Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в миреРИА Новости 12:59

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems. Воздушное судно поднялось в небо с аэродрома неподалеку от Лос-Анджелеса. Астрофизик НАСА Томас Цурбухен назвал это историческим событием для команды разработчиков.

Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире

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