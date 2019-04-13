Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в миреРБК 14:22

Основанная в 2011 году Stratolaunch Systems провела первый полет самого большого в мире самолета-носителя Stratolaunch, передает CNN со ссылкой на фотографа Джека Бауэра, опубликовавшего видео испытаний.

Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире

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