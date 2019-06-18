Армия и оружие

Появилось видео перехвата бомбардировщика США российским Су-27Газета.Ru вчера в 23:12

Минобороны России показало видео перехвата бомбардировщика ВВС США В-52Н российским истребителем Су-27. Ролик опубликован на YouTube-канале ведомства.
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Минобороны России опубликовало
 видеозапись, на которой российский истребитель Су-27 осуществляет перехват стратегического бомбардировщика ВВС США B-52H.
РБКвчера в 22:30

Подробнее о событии

Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27

RT на русском03:35

Минобороны РФ опубликовало видео перехвата бомбардировщиков США у российской границы

Коммерсантъ02:03

Опубликовано видео перехвата Су-27 бомбардировщика США

Газета.Ru02:47

Минобороны опубликовало видео перехвата американского бомбардировщика B-52H

ТАСС00:46

Минобороны показало перехват американского бомбардировщика B-52H

РБКвчера в 22:30

Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27

РИА Новостивчера в 22:07

Опубликованы кадры перехвата стратегического бомбардировщика B-52 ВВС США российским Су-27

ТК Звездавчера в 22:00
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 05:17, Вашингтон
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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
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В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
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