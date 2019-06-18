Появилось видео перехвата бомбардировщика США российским Су-27Газета.Ru вчера в 23:12

с чего всё началось

Происшествия Путин подписал закон, ужесточающий наказание за пьяные ДТП Президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает уголовную ответственность за автомобильные аварии, совершенные пьяными водителями.

Происшествия Названы новые способы обмана автомобилистов На колесо оставленного на парковке автомобиля мошенники могут надеть кодовый или обычный замок.

Общество Российский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручки Выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой получил ноль баллов на ЕГЭ по математике, потому что его работу не удалось отсканировать и проверить.

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Путешествия Петербург возглавил рейтинг гастрономического летнего туризма В России определили города, которые будут наиболее популярны нынешним летом для гастрономического туризма.

Музыка Появилось видео скандала Лазарева из-за Лободы на премии «Муз-ТВ» Чтобы полностью восстановить картину звездного скандала, Super публикует фрагмент видео происходящего на премии и разъясняет, что именно случилось в «Арене Мегаспорт».

Футбол Экс-глава УЕФА Платини арестован по делу о коррупции Французская полиция арестовала бывшего президента УЕФА Мишеля Платини по делу о коррупции в ходе выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, который достался Катару, сообщает Daily Mail со ссылкой на французское издание Mediapart.

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Общество Названы города с наибольшим числом невест Аналитики сервиса для размещения объявлений "Авито" назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж.

Политика При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.

Экономика Суд на Амуре закрыл для СМИ рассмотрение дела банка «Восточный» С заявлением рассмотреть ходатайство "Восточного" без участия СМИ к суду обратилась представитель банка Яна Янчук, она обосновала его необходимостью сохранять коммерческую тайну.

Происшествия Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.

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Происшествия Экс-президента Египта Мурси похоронили в Каире Бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси похоронили в Каире. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на его сына Ахмеда Мурси.

Шоу-бизнес Никас Сафронов не поверил в святость Юлии Началовой Художник Никас Сафронов прокомментировал ажиотаж, что творится вокруг кончины Юлии Началовой.

Экономика В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.

ЖКХ Еще одной категории граждан разрешили не платить за капремонт С сегодняшнего дня вступил в силу закон, который разрешает Героям СССР, России, полным кавалерам ордена Славы и совместно проживающим с ними членам семей не платить взносы за капитальный ремонт жилья.

Армия и оружие В «Алмаз-Антее» рассказали о новой интеллектуальной ракете для С-400 Друзин добавил, что командный пункт системы имеет в своем составе мощные радиолокаторы, которые позволяют видеть воздушную обстановку на больших дальностях, что позволяет ему ставить задачи и контролировать их выполнение другими комплексами - С-300, "Панцирь", другие комплексы ПВО сухопутных войск.

Политика На Украину прибыл новый поверенный в делах США Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор прибыл на Украину.

Общество Составлен рейтинг регионов по уровню благосостояния семей Лидерами рейтинга регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2018 года стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Москва.