Армия и оружие
Появилось видео перехвата бомбардировщика США российским Су-27Газета.Ru вчера в 23:12
Минобороны России показало видео перехвата бомбардировщика ВВС США В-52Н российским истребителем Су-27. Ролик опубликован на YouTube-канале ведомства.
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с чего всё началось
Минобороны России опубликовало видеозапись, на которой российский истребитель Су-27 осуществляет перехват стратегического бомбардировщика ВВС США B-52H.РБКвчера в 22:30
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