Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата российским Су-27 самолета-разведчика СШАDaily Storm 00:53

После перехвата американский пилот удалился от российской границы. «Российский истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне поднимался для перехвата самолета-разведчика RC135 ВВС США над нейтральными водами Балтийского моря», — прокомментировали в Минобороны.
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Эксперт прокомментировал перехват истребителем Су-27 самолёта-разведчика США над Балтикой

RT на русском11:16

На видео попал перехват самолета-разведчика США у границ России

РИА Новости02:37

Опубликовано видео перехвата Су-27 «шпиона» ВВС США над Балтикой

Газета.Ru04:19

Минобороны опубликовало видео перехвата Су-27 самолета-разведчика США

ТАСС01:42

Минобороны РФ опубликовало видео перехвата самолета ВВС США над Балтикой

ФАН00:08

Минобороны показало видео перехвата самолета-разведчика США над Балтикой

РБК00:19

Военный эксперт назвал цель самолета-разведчика США над Балтикой

Известия06:55
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Футбол

«Зенит» дома проиграл «Вильярреалу»

Обновлено в 15:06
Политика

Меркель отказала США в отправке кораблей в Керченский пролив

Вице-президент США Майк Пенс предложил Берлину на Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля направить отряд кораблей ВМС Германии к Крыму, чтобы показать Путину, что западные державы не откажутся от доступа к этим водам.
Обновлено в 14:00
Политика

Гульнару Каримову обвинили в США по делу о взятках на 865 млн долларов

Обновлено в 15:24
Происшествия

Александра Емельяненко лишили прав

Емельяненко признали виновным и лишили водительских прав на год и шесть месяцев, а также оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Обновлено в 15:14
Происшествия

Генпрокуратура Узбекистана опровергла самоубийство Гульнары Каримовой

Обновлено в 14:57
Политика

Тимошенко заявила о намерении встретиться с Путиным

Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что намерена в случае победы на выборах встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 15:06
Общество

МВД составило список потенциально опасных пород собак

Обновлено в 10:37
Происшествия

В Москве на детской площадке нашли гранату

Граната найдена на детской площадке в одном из столичных дворов.
Обновлено в 13:36
Спорт

На ЮЧМ в Загребе началась короткая программа спортивных пар

На чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров стартовала короткая программа у спортивных пар.
Обновлено вчера в 13:15
Политика

«Окопались окончательно»: украинская журналистка о поездке в Крым

Журналистка украинского портала Страна.ua Олеся Медведева поделилась впечатлениями от своей поездки в Крым, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:50
Происшествия

В квартиру родителей журналиста «Проекта» Рубина ворвались неизвестные

Визитеры "в черных куртках" не представились и вошли в квартиру, несмотря на попытки матери журналиста их выгнать.
Обновлено в 12:55
Армия и оружие

При обстреле боевиками сирийской провинции Алеппо погибли два человека

Обновлено в 14:30
Футбол

Стадион «Волгоград Арена» болельщики признали лучшим в 2018 году

Стадион «Волгоград Арена» начал свою работу 3 апреля 2018 года и способен вместить 45 тысяч человек.
Обновлено в 13:18
Политика

Российского посла вызвали в МИД Словакии

Министерство иностранных дел Словакии вызвало российского посла в Братиславе Алексея Федотова в связи с комментарием посольства на статью в местной газете о «врагах России».
Обновлено в 13:49
Футбол

Стали известны стартовые составы «Валенсии» и «Краснодара»

Стали известны стартовые составы испанской «Валенсии» и российского «Краснодара» на первый матч 1/8 финала Лиги Европы.
Обновлено в 14:02
Политика

Тим Кук поменял имя в Twitter после оговорки Трампа

Глава корпорации Apple Тим Кук поменял имя в своем аккаунте в Twitter, поставив вместо фамилии логотип компании, после того как президент США Дональд Трамп оговорился и назвал его «Тим Эпл».
Обновлено в 14:21
Наука

Удлинение ледниковых периодов связали с расслоением океана

Изменения климата на Земле на протяжении последних 2,6 миллионов лет в первую очередь характеризуются циклической сменой ледниковых периодов и межледниковий.
Обновлено в 14:00
Происшествия

В США скончался старейший член палаты представителей

В возрасте 95 лет в США из жизни ушел старейший член палаты представителей Ральф Холл. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 15:19
Политика

В Сербии одобрили строительство ветки «Турецкого потока»

Реализация строительства ветки «Турецкого потока» станет хорошим подспорьем для экономики Сербии, заметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Обновлено в 15:17
Финансы

Запасы золота России достигли рекордного значения

Запасы монетарного золота в золотовалютных резервах России достигли 91,64 млрд в долларовом эквиваленте, что является абсолютным рекордом за всю новейшую историю страны.
Обновлено в 14:31
Хоккей

Крикунов: удивительно, что «Динамо» столько забило с таким количеством бросков

Первые две игры выиграли с разницей в две и одну шайбу. Удивительно, как наши нападающие с таким количеством броском столько голов забили.
Обновлено в 15:00
Космос

Ученые высчитали массу Млечного Пути

Европейскому космическому агентству (ЕКА) удалось определить приблизительную массу Млечного Пути - то есть Галактики, в которой находится Земля, Солнечная система и все отдельные звезды.
Обновлено в 15:09
Армия и оружие

Генсек НАТО заявил об отсутствии планов размещать ракеты в Европе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не планирует размещать новые ядерные ракеты в Европе.
Обновлено в 15:04
Политика

Поклонская рассказала о собранном компромате на коллег по Госдуме

Ранее в сентябре 2018 года Наталья Поклонская сообщала, что пройти проверку на соблюдение закона о противодействии коррупции предстоит пятерым депутатам Госдумы.
Обновлено в 04:38
Политика

В Новороссийске задержали несколько граждан США

В Новороссийске задержаны несколько граждан США. Данную информацию 6 марта подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено вчера в 15:36
Энергетика

«Газпром экспорт» провел первую сделку на электронных торгах за рубли

«Газпром экспорт» провел первую сделку на электронной торговой платформе по цене, установленной в рублях, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 11:08
Политика

СБУ опровергла информацию о прослушивании офиса Зеленского

"СБУ официально заявляет: сообщение со стороны руководства МВД Украины и приближенных к нему отдельных народных депутатов Украины относительно причастности СБУ к прослушиванию кандидата в президенты Владимира Зеленского является сознательным распространением ложной информации для дискредитации украинской спецслужбы", - сказано в заявлении.
Обновлено в 12:42
Авто

Директор автосалона в Женеве назвал автомобиль Aurus танком

Директор Международного автосалона в Женеве Андрэ Хефти назвал российский Aurus Senat Limousine L700 настоящим танком.
Обновлено в 14:57
Интернет

Пароль ji32k7au4a83 оказался очень ненадежным из-за тайцев

Изучив базы утекших паролей Have I Been Pwned (HIBP), программист обнаружил, что две эти комбинации встречаются в них очень часто, что выглядит подозрительным для произвольного, как кажется, набора символов.
Обновлено в 11:15
Общество

Госдума ввела наказание за проявление неуважения к власти в интернете

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, который вводит наказание за публикации с явным неуважением к власти в интернете.
Обновлено в 03:22
Как работают Яндекс.Новости?
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