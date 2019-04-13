Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата ракет силами сирийской ПВОРИА Новости 03:15
В Сети появились видеозаписи, запечатлевшие, как силы сирийской ПВО отражают ракетный удар по провинции Хама. По данным агентства САНА, израильская авиация выпустила ракеты по району Масьяф около 2:30 по местному времени (совпадает с московским).
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В Тюмени завершена контртеррористическая операция
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Президент Украины Петр Порошенко намерен приехать на стадион "Олимпийский" в Киеве 14 апреля, где планирует провести дебаты с Владимиром Зеленским.
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Раскрылась правда о том, как Ксения Бородина попала на проект Дом 2
Во всех своих интервью Ксения Бородина рассказывала, как долго она пробивалась на телевидение, проходя многочисленные кастинги пока ей не улыбнулась удача на шоу Дом 2, но все было несколько иначе.
Обновлено в 03:26
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Черноморский флот назвал учения НАТО хорошим фоном для своих маневров
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В Екатеринбурге эвакуировали посетителей рынков и торговых центров
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Священника наказали из-за фото его жены с конкурса красоты
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Обновлено вчера в 19:58
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Пушков прокомментировал обещания Порошенко по поводу Донбасса
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Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков
Как сообщил Силуанов после встречи журналистам, инвесторы интересовались, что будет, если введут санкции в отношении банковского сектора.
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Эксперты уверены, что они «жгут» батареи.
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Общество
Ликсутов стал лидером по уровню доходов среди заместителей мэра Москвы
Больше всех среди заместителей мэра столицы в 2018 году заработал Максим Ликсутов, гласят сведения о доходах и имуществе лиц, замещающих госдолжности Москвы за 2018 год.
Обновлено вчера в 14:03
Наука
Отверстия в «белом графене» уплотнили квантовые источники фотонов
Американские физики научились размещать на листе «белого графена» квантовые источники фотонов с плотностью, близкой к теоретическому пределу.
Обновлено вчера в 06:16
Происшествия
Учительницу из Новосибирской области могут осудить за экстремизм
Как пишет издание, на родительском собрании в школе поселка Ояш Болотниковского района Новосибирской области, Наталья Оганисян якобы грубо обратилась к матери одного из учеников, гражданке Узбекистана.
Обновлено вчера в 13:15
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Головин отметил красоту российских девушек
У хавбека национальной команды спросили, где проживают самые красивые девушки: во Франции или в России.
Обновлено вчера в 10:45
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Путин: призыв в армию уходит в прошлое
Обновлено вчера в 08:19
Происшествия
В США пассажир выпрыгнул из самолета на ВПП
Мужчина открыл дверь и выпрыгнул из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines на асфальт сразу после посадки в аэропорту города Финикс (штат Аризона, США).
Обновлено вчера в 18:47
Экономика
Почти всем в стране владеют 3% самых богатых граждан
Оценку концентрации финансовых активов у богатых россиян аналитики проводили на основе данных обследований и банковской статистики, сопоставления исследования потребительских финансов населения и макроэкономической статистики.
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Дачников предупредили о смертельной опасности
После открытия дачного сезона, региональный Роспотребнадзор опубликовал информацию об опасности, которая подстерегает садоводов-огородников.
Обновлено в 02:30
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В сети появился трейлер девятого эпизода «Звездных войн»
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Прокуратура Швеции просит признать полицейских виновными в убийстве подростка с синдромом Дауна, которого застрелили, приняв за преступника.
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Эмбер Херд рассказала о превращениях Деппа в «монстра»
Бывшая супруга звезды Голливуда Джонни Деппа выдвинула против него новые обвинения, рассказав об издевательствах над ней и превращении актера в «монстра».
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Хоккей
Панарин помог «Коламбусу» выиграть второй матч серии у «Тампы»
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой
Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено вчера в 12:11
Происшествия
Хакеры получили данные полицейских и сотрудников федеральных служб США
Неизвестные хакеры похитили информацию о нескольких тысячах американских полицейских и сотрудников федеральных служб страны.
Обновлено в 00:23