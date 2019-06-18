Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27РИА Новости вчера в 22:07

с чего всё началось

Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н. Как сообщили ранее в Национальном центре управления обороной, американские самолеты приближались к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей.

Игры Mail.ru поможет разработчикам создать ААА-шутер для консолей и свою студию Принять участие могут не только разработчики, у которых есть концепция ААА-шутера, но недостаточно ресурсов для её реализации, но и уже существующие студии, нуждающиеся в финансовой поддержке.

Авто Mitsubishi сертифицировал в России семиместный Outlander Семиместная версия кроссовера Mitsubishi Outlander, как и планировалось, приедет в Россию в третьем квартале 2019 года.

Общество Росстат выяснил наиболее популярные профессии среди женщин и мужчин Аналитики Росстата назвали самые популярные профессии среди мужчин и женщин в России по итогам 2018 года.

Политика Зеленский поставил условия встречи в «нормандском формате» Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР - все вопросы по урегулированию войны в Донбассе будут обсуждаться в рамках Минского процесса и "нормандского формата".

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Энергетика Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.

Происшествия Из Чемодановки уехали все цыгане Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.

Происшествия После жалобы на «прямую линию» арестован директор Белгородского НПЗ 12 июня сотрудники завода записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, пожаловавшись на задержки зарплаты.

Происшествия Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю (аэропорт Утапао) был задержан более чем на 1,5 часа, потому что часть пассажиров отказалась лететь в пункт назначения из-за проблем с судном перед вылетом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

Гаджеты Названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10 Инсайдером в сети были названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10. В этом списке оказался в общей сложности 21 смартфон.

Политика Зеленский выступил за ужесточение санкций против России Украинский лидер Владимир Зеленский считает необходимым сохранять и ужесточать санкции в отношении России до тех пор, пока они не приведут к перемирию на юго-востоке Украины и восстановлению территориальной целостности страны.

Шоу-бизнес Виталий Гогунский вышел в свет с бывшей женой Звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский не может жить в браке. Он сосредоточен на работе, а его близким это не всегда нравится.

Общество Посетители смогут бесплатно попасть на выставки ВДНХ по будням ВДНХ в честь празднования своего 80-летия с 18 июня вводит бесплатные часы посещения выставок по будням.

Авто Toyota Land Cruiser лишат двигателей V8 Внедорожник Toyota Land Cruiser следующего поколения лишат восьмицилиндровых двигателей.

Футбол Семак не считает себя идеальным семьянином и идеальным тренером В эфире передачи известный телеведущий восхитился наставником сине-бело-голубых, назвав его идеальным семьянином, идеальным тренером, замечательным товарищем и партнером по команде.

Армия и оружие США пошлют тысячу военных на Ближний Восток США направят дополнительную тысячу военных на Ближний Восток на фоне инцидента в Оманском заливе.

Экономика Борьба с пиратством удвоит российский IT-рынок Объём рынка IT в России может увеличиться в два раза, если снизить уровень пиратства в этой области всего на 10%.

Происшествия Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.

Политика Трамп потребовал от NYT раскрыть источники о кибератаках США на Россию Американский президент Дональд Трамп потребовал, чтобы газета New York Times раскрыла источники информации о попытках кибератак США на энергетическую систему России.

Шоу-бизнес Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи Сайт Starhit сообщает о том, что Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи.

Политика Трамп анонсировал масштабную депортацию мигрантов Иммиграционная и таможенная полиция США на следующей неделе начнет масштабный процесс депортации.

Гаджеты Realme показал первые 3 смартфона Компания высоких технологий Realme продемонстрировала с первыми моделями мобильных телефонов.