Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27РИА Новости вчера в 22:07

Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н. Как сообщили ранее в Национальном центре управления обороной, американские самолеты приближались к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей.
Читать в источнике
Обсудить5
с чего всё началось
Минобороны России опубликовало
 видеозапись, на которой российский истребитель Су-27 осуществляет перехват стратегического бомбардировщика ВВС США B-52H.
РБКвчера в 22:30

Подробнее о событии

Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27

РИА Новостивчера в 22:07

Опубликовано видео перехвата американского бомбардировщика российским Су-27

ФАН00:00

Минобороны показало перехват американского бомбардировщика B-52H

РБКвчера в 22:30

Появилось видео перехвата бомбардировщика США российским Су-27

Газета.Ruвчера в 23:12

Опубликовано видео перехвата российскими Су-27 бомбардировщиков США

RT на русском00:26

Опубликованы кадры перехвата стратегического бомбардировщика B-52 ВВС США российским Су-27

ТК Звездавчера в 22:00

Су-27 перехватили бомбардировщики ВВС США над Черным и Балтийским морями

ТАССвчера в 13:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 00:45, Вашингтон
Игры

Mail.ru поможет разработчикам создать ААА-шутер для консолей и свою студию

Принять участие могут не только разработчики, у которых есть концепция ААА-шутера, но недостаточно ресурсов для её реализации, но и уже существующие студии, нуждающиеся в финансовой поддержке.
Обновлено вчера в 14:05
Авто

Mitsubishi сертифицировал в России семиместный Outlander

Семиместная версия кроссовера Mitsubishi Outlander, как и планировалось, приедет в Россию в третьем квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 04:11
Общество

Росстат выяснил наиболее популярные профессии среди женщин и мужчин

Аналитики Росстата назвали самые популярные профессии среди мужчин и женщин в России по итогам 2018 года.
Обновлено в 00:35
Политика

Зеленский поставил условия встречи в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР - все вопросы по урегулированию войны в Донбассе будут обсуждаться в рамках Минского процесса и "нормандского формата".
Обновлено вчера в 14:45
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Энергетика

Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено вчера в 07:51
Происшествия

Из Чемодановки уехали все цыгане

Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия

После жалобы на «прямую линию» арестован директор Белгородского НПЗ

12 июня сотрудники завода записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, пожаловавшись на задержки зарплаты.
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия

Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров

Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю (аэропорт Утапао) был задержан более чем на 1,5 часа, потому что часть пассажиров отказалась лететь в пункт назначения из-за проблем с судном перед вылетом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
Обновлено в 00:31
Гаджеты

Названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10

Инсайдером в сети были названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10. В этом списке оказался в общей сложности 21 смартфон.
Обновлено 16 июня в 14:54
Политика

Зеленский выступил за ужесточение санкций против России

Украинский лидер Владимир Зеленский считает необходимым сохранять и ужесточать санкции в отношении России до тех пор, пока они не приведут к перемирию на юго-востоке Украины и восстановлению территориальной целостности страны.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

В Сети появилось видео стрельбы на чемпионском параде «Торонто»

Обновлено вчера в 18:40
Шоу-бизнес

Виталий Гогунский вышел в свет с бывшей женой

Звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский не может жить в браке. Он сосредоточен на работе, а его близким это не всегда нравится.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

В Охотском море спасли семью с ребёнком на надувной лодке

Обновлено вчера в 23:36
Общество

Посетители смогут бесплатно попасть на выставки ВДНХ по будням

ВДНХ в честь празднования своего 80-летия с 18 июня вводит бесплатные часы посещения выставок по будням.
Обновлено в 00:07
Общество

В Сочи завершился фестиваль «Кинотавр»

Самым ожидаемым событием стала церемония закрытия.
Обновлено вчера в 14:43
Гаджеты

Стали известны характеристики iPhone 2020 года

Обновлено вчера в 23:50
Авто

Toyota Land Cruiser лишат двигателей V8

Внедорожник Toyota Land Cruiser следующего поколения лишат восьмицилиндровых двигателей.
Обновлено вчера в 09:48
Футбол

Семак не считает себя идеальным семьянином и идеальным тренером

В эфире передачи известный телеведущий восхитился наставником сине-бело-голубых, назвав его идеальным семьянином, идеальным тренером, замечательным товарищем и партнером по команде.
Обновлено вчера в 22:15
Футбол

Фалькао встал на защиту Месси после поражения Аргентины от Колумбии

Обновлено вчера в 06:34
Армия и оружие

США пошлют тысячу военных на Ближний Восток

США направят дополнительную тысячу военных на Ближний Восток на фоне инцидента в Оманском заливе.
Обновлено вчера в 21:55
Экономика

Борьба с пиратством удвоит российский IT-рынок

Объём рынка IT в России может увеличиться в два раза, если снизить уровень пиратства в этой области всего на 10%.
Обновлено в 00:09
Происшествия

Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось

Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено вчера в 16:18
Шоу-бизнес

Анна Грачевская снялась обнаженной

Обновлено вчера в 17:00
Политика

Трамп потребовал от NYT раскрыть источники о кибератаках США на Россию

Американский президент Дональд Трамп потребовал, чтобы газета New York Times раскрыла источники информации о попытках кибератак США на энергетическую систему России.
Обновлено вчера в 22:53
Шоу-бизнес

Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи

Сайт Starhit сообщает о том, что Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи.
Обновлено вчера в 02:36
Политика

Трамп анонсировал масштабную депортацию мигрантов

Иммиграционная и таможенная полиция США на следующей неделе начнет масштабный процесс депортации.
Обновлено вчера в 23:09
Гаджеты

Realme показал первые 3 смартфона

Компания высоких технологий Realme продемонстрировала с первыми моделями мобильных телефонов.
Обновлено вчера в 22:43
Гаджеты

Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России

Обновлено вчера в 19:51
Политика

Еврокомиссия пожаловалась на российские меры импортозамещения

Еврокомиссия включила РФ в список стран, которые, по мнению еврочиновников, создали наибольшее число "торговых барьеров" для европейских компаний, говорится в обнародованном в понедельник докладе за 2018 год.
Обновлено вчера в 07:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное