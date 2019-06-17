Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27РИА Новости вчера в 22:07

с чего всё началось

Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н. Как сообщили ранее в Национальном центре управления обороной, американские самолеты приближались к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей.

Экономика Кудрин не исключил социального взрыва из-за бедности Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин в интервью программе "Познер" не исключил социального взрыва в России из-за роста уровня бедности.

Общество Россиян начнут штрафовать за походы в лес Меры связаны с тем, что жители российских регионов обычно не обращают внимания на режим ЧС в лесах и разводят костры с нарушением правил пожарной безопасности.

Политика Роскомнадзор подготовил правила изоляции Рунета в случае угрозы Роскомнадзор разработал проект приказа, определяющего правила изоляции российского сегмента интернета (Рунета) в случае угрозы.

Здоровье Эксперт связал рост онкологии в России с катастрофой в Чернобыле По мнению онколога-химиотерапевта Вадима Гутника, рост распространения раковых заболеваний в России связан с последствиями катастрофы в Чернобыле.

Политика Нарышкин подтвердил случаи кибератак на российские системы со стороны США О случаях хакерских атак на системы страны, имеющие критически важное значение, рассказал «Интерфаксу» глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Гаджеты Роскачество назвало ТОП-10 лучших смартфонов Возглавили рейтинг Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9. В ТОП-10 также вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro, заняв пятое и второе места. iPhone X. S. Max и iPhone XS эксперты поместили на четвертую и седьмую строчки списка, а Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9 - на шестую, девятую и десятую.

Политика Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве» Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.

Шоу-бизнес Дженнифер Энистон отвергла любовь принца Гарри Обнародованы малоизвестные факты биографии актрисы Дженнифер Энистон. Оказывается, она отвергла любовь принца Гарри.

Экономика ООН назвала год падения численности населения России ниже 100 млн Число жителей в России через 59 лет сократится до 100 млн человек. Это следует из демографического доклада ООН, рассчитанного до 2100 года.

Экономика «Агрокомплекс» стал самым дорогим землевладением в России По данным журнала Forbes, первое место в топ-20 самых дорогих землевладений России занимает фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева.

Политика Европу предупредили о газовом кризисе из-за России и Украины «Пока Россия продолжает откладывать дату проведения трехсторонних переговоров о транзите газа, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезнее», — отметила Зеркаль.

Происшествия В Новосибирске авиапассажиры устроили «бунт» перед вылетом Проблемы с самолетом, отправлявшимся в Таиланд из Новосибирска, привели к отказу нескольких пассажиров от полета и задержке рейса.

Спорт Лига наций в Екатеринбурге пройдет без перспектив для россиянок Международные соревнования по волейболу среди женских команд Лига наций, заключительный этап которых 18 июня стартует в Екатеринбурге, не будет иметь какого-то турнирного значения для сборной России.

Политика В Уфу на форум по безопасности приехали представители 119 стран Представители 119 стран приехали в Уфу на юбилейную Х международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Политика Зеленский рассказал, что скажет Путину при встрече Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при встрече с президентом России Владимиром Путиным первым делом напомнит, что Крым является частью Украины.

Армия и оружие МИД Сирии заявил, что не хочет военного столкновения с Турцией На пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Китая Ван И, Муаллем уточнил, что МИД Сирии заявил, что не хочет военного столкновения с Турцией, это является принципиальной позицией Сирийской Арабской Республики.

Авто Mitsubishi сертифицировал в России семиместный Outlander Напомним, что Mitsubishi Outlander представлен в России только в пятиместном варианте, который обновился в прошлом году.

Армия и оружие ОАК планирует поставить Чили семь Бе-200 в 2020 году Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует поставить российские самолеты-амфибии Бе-200 в Чили в 2020 году, количество поставляемых воздушных судов увеличилось с пяти до семи, сообщил журналистам в кулуарах авиасалона Ле Бурже гендиректор ПАО "Ил" Юрий Грудинин.

Происшествия Устранен сбой на четвертой линии петербургского метро Из-за неисправности одного состава произошла задержка в движении поездов по четвертой (оранжевой) линии метрополитена от станции «Площадь Алексадра Невского» до станции «Улица Дыбенко».

Происшествия Власти Чемодановки сообщили о добровольном отъезде цыган Все цыгане добровольно покинули село Чемодановка в Пензенской области, где в результате массовой драки погиб один человек и четверо пострадали.

Авто «АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили Легковые автомобили Lada в зависимости от модели стоят у дилеров от 434 900 до 1 009 900 руб.

Происшествия Жительницу Кузбасса заставили вернуть материнский капитал Районный прокурор через суд заставил женщину вернуть деньги.

Происшествия В Хабаровском крае поток воздуха от поезда сбил двухлетнюю девочку В Хабаровском крае двухлетнюю девочку снесло потоком воздуха от проходящего мимо поезда.