Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27РИА Новости 22:07
Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н. Как сообщили ранее в Национальном центре управления обороной, американские самолеты приближались к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей.
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с чего всё началось
Минобороны России опубликовало видеозапись, на которой российский истребитель Су-27 осуществляет перехват стратегического бомбардировщика ВВС США B-52H.РБК22:30
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