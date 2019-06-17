Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27РИА Новости 22:07

с чего всё началось

Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н. Как сообщили ранее в Национальном центре управления обороной, американские самолеты приближались к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей.

Музыка У популярной певицы в США во время выступления треснул костюм Популярная американская хип-хоп исполнительница Карди Би попала в неловкую ситуацию после того, как во время выступления у нее порвался комбинезон.

Политика Трамп потребовал от NYT раскрыть источники о кибератаках США на Россию Американский президент Дональд Трамп потребовал, чтобы газета New York Times раскрыла источники информации о попытках кибератак США на энергетическую систему России.

Культура Матвиенко считает, что особняк Щукина нужно передать Пушкинскому музею Часть собрания Щукина с полотнами Матисса, Моне, Дега, Гогена и других импрессионистов и пост-импрессионистов после революции была национализирована и со временем распределена между ГМИИ и Эрмитажем.

Политика Посол Украины в Германии обвинил немецких политиков в «предательстве» Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг в "предательстве украинского народа" из-за их "пророссийской" позиции.

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Экономика В ООН опубликовали новый прогноз численности мирового населения Ожидается, что к 2050 году численность населения сократится как минимум на 1% в 55 странах, среди которых Россия, Украина, Беларусь, Армения, Латвия и Литва.

Шоу-бизнес Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.

Армия и оружие Польский корабль получил пробоину на учениях в Балтийском море Польский десантный корабль Gniezno получил пробоину во время учений в Балтийском море у побережья Литвы.

Происшествия В МЧС рассказали, как бороться с тополиным пухом Во время цветения тополя пух проникает в слуховые окна чердаков, забивается в подвалы, сараи, через открытые окна проникает в квартиры, им покрыты улицы, дворы и скверы, рассказали в МЧС.

Политика Роскомнадзор подготовил правила изоляции Рунета в случае угрозы Роскомнадзор разработал проект приказа, определяющего правила изоляции российского сегмента интернета (Рунета) в случае угрозы.

Происшествия В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.

Общество В ГП рассказали, сколько человек нарушили авторские права за два года Более 1,2 тысячи человек осуждены за два года в России за нарушение прав интеллектуальной собственности, сообщил прокурор отдела главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры РФ Владимир Егоров.

Политика Александр Усс прокомментировал ситуацию в лесной отрасли края Прозвучало, что 45-47 миллиардов рублей от лесной отрасли края украдены и распределены по карманам чиновников.

Политика Киев может конкурировать с РФ по газу, считает Тимошенко Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ГТС Украины может конкурировать с Россией в транспортировке газа.

Общество Менее половины россиян заявили о планах детей поступить в вуз Менее половины россиян (47%) рассказали о планах детей поступить в вузы, более четверти сказали, что их дети решили получать образование в колледжах и училищах.

Экономика У «Мосфильма» нашли договор аренды в несуществующей валюте В договоре аренды "Мосфильма" и Росимущества указана валюта ЭКЮ, которая прекратила свое существование в 1998 году.

Общество Российские города с наибольшим количеством невест назвали эксперты В названных городах отмечен наиболее высокий спрос на свадебные платья.

Происшествия В Чебаркуле на полицейского завели дело за домогательства Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Понуждение к действиям сексуального характера» в отношении сотрудника чебаркульского отдела полиции.

Здоровье Употребление травяного чая перед сном поможет похудеть Употребление перед сном чая, утверждают британские эксперты, способствует потере веса.

Политика Зеленский считает необходимым расширить санкции против России Президент Украины полагает, что "санкции можно ужесточить, если они не оказывают желаемого воздействия".

Культура Азиза раскрыла связь Талькова с криминальным авторитетом Эстрадная певица Азиза в эфире передачи Дмитрия Шепелева «На самом деле» рассказала, как Игорь Тальков пытался свести ее с «криминальным авторитетом» за несколько месяцев до смерти артиста.

Политика Зеленский поставил условия встречи в «нормандском формате» Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР - все вопросы по урегулированию войны в Донбассе будут обсуждаться в рамках Минского процесса и "нормандского формата".

Политика Трамп анонсировал масштабную депортацию мигрантов Иммиграционная и таможенная полиция США на следующей неделе начнет масштабный процесс депортации.