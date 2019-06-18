Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата американских бомбардировщиков В-52НТВ вчера в 01:00
Министерство обороны опубликовало кадры перехвата американских стратегических бомбардировщиков В-52 — истребителями Су-27. На кадрах видно, как российский самолет приближается к американскому. В национальном центре управления обороной сообщили, что это произошло 17 июня.
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Опубликованы кадры перехвата стратегического бомбардировщика B-52 ВВС США российским Су-27
ТК Звезда17 июня в 22:00
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