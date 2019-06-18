Армия и оружие
Минобороны показало перехват бомбардировщика ВВС США российским Су-27Труд вчера в 03:39
Министерство обороны России опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 бомбардировщика В-52Н военно-воздушных сил США. Как сообщили в Национальном центре управления обороной, американские самолеты приближались к границе России со стороны Черного и Балтийского морей.
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Опубликованы кадры перехвата стратегического бомбардировщика B-52 ВВС США российским Су-27
ТК Звезда17 июня в 22:00
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