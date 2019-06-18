Армия и оружие

Минобороны показало перехват бомбардировщика ВВС США российским Су-27Труд вчера в 03:39

Министерство обороны России опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 бомбардировщика В-52Н военно-воздушных сил США. Как сообщили в Национальном центре управления обороной, американские самолеты приближались к границе России со стороны Черного и Балтийского морей.
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СМИ узнали подробности перехвата бомбардировщиков США российскими Су-27

Известиявчера в 13:51

СМИ сообщили подробности перехвата бомбардировщиков США российскими Су-27

РБКвчера в 12:29

Минобороны опубликовало видео перехвата американского бомбардировщика B-52H

ТАССвчера в 00:46

Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27

RT на русскомвчера в 03:35

Опубликовано видео перехвата Су-27 бомбардировщика США

Газета.Ruвчера в 02:47

СМИ узнали подробности перехвата бомбардировщика B-52 российским Су-27

РИА Новостивчера в 07:37

Опубликованы кадры перехвата стратегического бомбардировщика B-52 ВВС США российским Су-27

ТК Звезда17 июня в 22:00
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 05:33, Вашингтон
Политика

Трамп объявил об участии в выборах президента США в 2020 году

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Анна Михалкова названа лучшей телеведущей на «ТЭФИ-KIDS»

В Москве в Российском молодежном академическом театре прошла первая церемония награждения премией детского телевидения «ТЭФИ-KIDS».
Обновлено в 00:50
Экономика

Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил адресно увеличить пособие на ребенка от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума ребенка в регионе.
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Общество

Депутаты предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО

Парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму РФ законопроект, которым предлагается штрафовать водителей или лишать прав за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.
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Хоккей

Российский хоккеист пожаловался на жизнь в Северной Америке

Защитник казанского «Ак Барса» Игорь Ожиганов вспомнил время, когда выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс».
Обновлено в 03:19
Авто

Представлен обновленный внедорожник Lexus GX

Компания Lexus представила обновлённый внедорожник GX. Модели подправили внешность и сохранили старый мотор.
Обновлено вчера в 11:16
Авто

Реальные продажи новых автомобилей в мае упали на 18%

Обновлено в 03:59
Экономика

Россия нарастила импорт молочных продуктов до максимума после эмбарго

Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) обнародовал отчет, из которого следует, что поставки в Россию молочных продуктов из-за рубежа подскочили за первые 4 месяца нынешнего года на 23% в годовом сопоставлении.
Обновлено в 05:10
Футбол

«Ростов» презентовал новую форму на следующий сезон

Обновлено в 03:04
Музыка

Эд Ширан опубликовал трек-лист нового альбома

Известный британский музыкант Эд Ширан опубликовал список песен из своей новой пластинки.
Обновлено в 02:25
Происшествия

Второго похитителя 6-летнего мальчика задержали в Нижнем Новгороде

Обновлено в 04:55
Кино

«Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards

В США состоялась церемония награждения ежегодной премии в области кино и телевидения MTV Movie & TV Awards.
Обновлено вчера в 06:47
Религия

Прихожанке церкви в Перми запретили ставить принесенную с собой свечу

Обновлено вчера в 08:32
Финансы

ЦБ предложил после изъятия жилья считать долг по ипотеке уплаченным

С россиян, лишившихся жилья из-за непогашения ипотечного кредита, не стоит взыскивать остатки задолженности.
Обновлено в 04:07
Политика

Обратившаяся к Путину украинка рассказала о своей новой жизни в России

Обновлено вчера в 22:32
Происшествия

Подруга погибшей жены экс-хоккеиста Соколова: дети покрывают отца

Подруга погибшей супруги бывшего хоккеиста сборной России Максима Соколова Ирины Анна Никитина выдвинула невероятную версию случившегося в доме спортсмена, передает "СтарХит".
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия

В Петербурге на станции «Невский проспект» частично отключился свет

Частичное отключение света произошло на станции «Невский проспект» в Санкт-Петербурге из-за временного падения напряжения.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил старушку

Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.
Обновлено в 01:47
Политика

Совбез России предупредил о наступлении эры цифрового терроризма

Наступает эра цифрового терроризма, который по масштабам последствий в ближайшем будущем может быть сопоставим с оружием массового уничтожения, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.
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Происшествия

В столкновении грузовика с автобусом на Кубани пострадали 17 человек

В Краснодарском крае утром в среду рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, пострадали 17 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 02:19
Спорт

Глава РУСАДА: около 40 раз агентство взаимодействовало с информаторами

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что было около 40 случаев, когда агентство взаимодействовало с информаторами.
Обновлено в 04:42
Армия и оружие

Массированный удар по Донецку нанесла Украина

Обновлено в 05:18
Общество

Росреестр назвал крайней мерой изъятие земель за нескошенную траву

Принудительное изъятие земли у собственников за нарушение правил пожарной безопасности станет исключительной мерой, сообщила "Интерфаксу" глава Росреестра Виктория Абрамченко.
Обновлено в 04:58
Футбол

Неймар заявил о желании покинуть «Пари Сен-Жермен»

Неймар заявил, что больше не хочет выступать за «Пари Сен-Жермен».
Обновлено в 04:38
Происшествия

Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета

Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Общество

Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора

Обновлено вчера в 13:04
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CMC Magnetics покупает Verbatim

Обновлено в 04:14
Финансы

Курс доллара вырос до 64,08 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и составил 64,08 рубля.
Обновлено в 03:05
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В Крыму пограничники задержали украинца, которого разыскивал Интерпол

Пограничники задержали гражданина Украины, находящегося девять лет в международном розыске, при попытке въезда в Крым, сообщили журналистам в пресс-службе погрануправления ФСБ по региону.
Обновлено в 04:20
Происшествия

Распространивший видео катастрофы SSJ в Шереметьево полицейский уволен

"В ходе проведения проверки установлено, что указанную запись осуществили сотрудники линейного управления в аэропорту Шереметьево управления на транспорте МВД РФ по ЦФО капитан полиции А. В. Вишняков и капитан полиции Кудашов Д. В.", - сказано в ответе на запрос депутата за подписью замглавы МВД Михаила Ваничкина, который Альшевских выложил на своей странице в Facebook.
Обновлено в 05:25
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