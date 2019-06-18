Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата Су-27 бомбардировщика СШАГазета.Ru 02:47
Перехват российским истребителем Су-27 стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52 Stratofortress у границы России сняли на видео, которое разместили на канале Минобороны России на YouTube. Запись сделана из кабины пилота.
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