Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата Су-27 бомбардировщика СШАГазета.Ru вчера в 02:47
Перехват российским истребителем Су-27 стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52 Stratofortress у границы России сняли на видео, которое разместили на канале Минобороны России на YouTube. Запись сделана из кабины пилота.
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Опубликованы кадры перехвата стратегического бомбардировщика B-52 ВВС США российским Су-27
ТК Звезда17 июня в 22:00
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