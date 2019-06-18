Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата Су-27 бомбардировщика СШАГазета.Ru вчера в 02:47

Перехват российским истребителем Су-27 стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52 Stratofortress у границы России сняли на видео, которое разместили на канале Минобороны России на YouTube. Запись сделана из кабины пилота.
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Западные читатели обсудили перехват Су-27 американского B-52

News.ru00:22

Опубликовано видео перехвата Су-27 бомбардировщика США

Газета.Ruвчера в 02:47

СМИ сообщили подробности перехвата бомбардировщиков США российскими Су-27

РБКвчера в 12:29

Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27

RT на русскомвчера в 03:35

Западные читатели оценили перехват российским Су-27 американского B-52

РИА Новостивчера в 23:25

Минобороны опубликовало видео перехвата американского бомбардировщика B-52H

ТАССвчера в 00:46

Опубликованы кадры перехвата стратегического бомбардировщика B-52 ВВС США российским Су-27

ТК Звезда17 июня в 22:00
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Общество

В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов

В рейтинг лучших университетов планеты, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), в этом году вошли 25 российских вузов.
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В Крыму создан первый взвод туристической полиции

Обновлено в 00:25
Происшествия

В результате землетрясения в Японии пострадали 15 человек

В результате землетрясения, которое произошло на севере Японии, пострадали 15 человек, сообщает Kyodo со ссылкой на спасателей.
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Теннис

Шарапова победила в первом матче после 4,5-месячной паузы

Россиянка Мария Шарапова вышла во второй круг теннисного турнира в Мальорке.
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Политика

Посол России встретился с вице-губернатором Аляски

Российский посол в США Анатолий Антонов совершил визит в город Джуно, где встретился с вице-губернатором штата Аляска Кевином Мейером и обсудил возможности для двухстороннего сотрудничества.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие

Журналисты назвали имена подозреваемых по делу «Боинга» в Донбассе

Журналисты нидерландской телепрограммы Nieuwsuur назвали имена людей, возможно, причастных к делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.
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Шоу-бизнес

Наталия Медведева впервые показала младшего ребенка

Наталия Медведева впервые показала поклонникам своего младшего ребенка, пол и имя которого актриса продолжает держать в тайне.
Обновлено вчера в 10:56
Энергетика

Правительство прояснило ситуацию с ценами на бензин

Правительство пояснило, что статистика Росстата по росту цен на бензин на 17% относится к оптовым ценам, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия

Сопровождавший Уильяма и Кейт полицейский наехал на старушку

В Британии полицейский, который сопровождал герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт в Виндзорский замок на церемонию вручения ордена Подвязки, сбил пожилую женщину.
Обновлено вчера в 23:46
Политика

Ляшко прокомментировал бездействие Зеленского в ситуации с Меркель

Обновлено вчера в 15:47
Политика

Против Порошенко возбудили пятое уголовное дело

«Друзья, информирую, что сегодня Государственное бюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении Порошенко и Парубия в связи с фальсификацией ими документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения кабинета министров», — написал Портнов в своём Telegram-канале.
Обновлено вчера в 15:31
Политика

Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций

На открытии обновленного комплекса зданий дипмиссии Швейцарии посол страны в России Ив Россье прочитал стихотворение, состоящие из русских поговорок, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:56
Общество

КС ограничил основания для отказа в проведении митингов

Конституционный суд (КС) России запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 04:50
Авто

Минпромторг предложил запретить транспортные средства с грязным выхлопом

Замглавы Минпромторга Александр Морозов пожаловался, что в центре Москвы регулярно встречаются автобусы и грузовики с грязным выхлопом.
Обновлено вчера в 04:11
Происшествия

Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел

Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено вчера в 15:08
Общество

В России ввели новый штраф за разведение костров в лесах

Согласно документу, любителям разведения костров в лесу придется платить штраф за нарушение режима «чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров».
Обновлено вчера в 04:46
Политика

Трамп на митинге рассказал о своей жёсткости в отношениях с Россией

Президент США Дональд Трамп считает, что никто из его предшественников не был более жёстким в отношениях с Россией, чем он сам.
Обновлено вчера в 21:58
Авто

Lexus представил обновленный GX

Компания Lexus представила обновленный внедорожник GX 2020 модельного года.
Обновлено вчера в 08:36
Политика

Кремль счел эмоциональными слова Кудрина об угрозе социального взрыва

Как сказал Песков, в Кремле проблему не отрицают, но и «гипертрофированно» ее оценивать в администрации президента считают неверным.
Обновлено вчера в 05:57
Гаджеты

В Роскачестве назвали 10 лучших смартфонов

Первое место в новом рейтинге заняли три смартфона от Samsung: Galaxy S10+, Galaxy S10 и Galaxy Note 9. В топ-10 также вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro (пятое и второе места). iPhone X. S. Max и iPhone XS эксперты поместили на четвёртую и седьмую позиции.
Обновлено вчера в 02:56
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Три отмененных гола лишили Бразилию победы над Венесуэлой

Обновлено вчера в 22:59
Авто

Новый Geely Atlas для России заметили на тестах

Компания Geely привезет в Россию обновленную версию кроссовера Atlas.
Обновлено в 00:02
Здоровье

Новосибирские кардиохирурги впервые применили биопротез нового типа

В широкой медицинской практике применяют биологические протезы двух типов - каркасные и бескаркасные, каждый из которых имеют свои преимущества и недостатки.
Обновлено в 00:09
Экономика

ЕС выделил Украине €29,5 млн на налоговые и таможенные реформы

Европейский союз выделил Украине €29,5 млн на проведение налоговых и таможенных реформ.
Обновлено вчера в 13:08
Общество

Путин разрешил жителям России регистрировать излишки земли

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли.
Обновлено 17 июня в 23:00
Баскетбол

Звезда баскетбольного ЦСКА Нандо де Коло покинул клуб

Де Коло выступал за ЦСКА с 2014 года. Баскетболист перешел в московский клуб из «Торонто» и провел за команду пять сезонов.
Обновлено вчера в 10:42
Общество

Во Владивостоке суд оштрафовал отловщиков косаток на 37,6 млн

В среду Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал за нарушения правил рыболовства на 37,6 миллиона рублей одну из компаний, занимавшихся отловом косаток, которые настоящее время содержатся в бухте средняя в Приморском крае, сообщает РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 00:58
Наука

Космонавты отказываются сдавать спермограмму в космосе

Российские ученые не могут провести исследования по изучению влияния факторов космического полета на сперматогенез из-за нежелания российских космонавтов сдавать биоматериал, рассказала в интервью РИА Новости заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирина Огнева.
Обновлено в 00:05
Общество

В Японии запретили физическое наказание детей

Японский парламент одобрил проект закона, который запрещает применять физические наказания по отношению к детям.
Обновлено в 00:35
Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России

Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
Обновлено вчера в 03:49
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