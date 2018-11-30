Армия и оружие
Опубликовано видео отражения ракетной атаки сирийскими ПВО
Опубликовано видео отражения ракетной атаки сирийскими ПВОРЕН ТВвчера в 02:14
Появилось видео, на котором запечатлено, как сирийские ПВО отразили ракетную атаку под Дамаском. Эти кадры опубликовало Государственное телевидение Сирии. В подписи к видео уточняется, что была отражена вражеская атака в районе аль-Кисва.
РЕН ТВвчера в 02:14
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