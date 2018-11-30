Появилось видео, на котором запечатлено, как сирийские ПВО отразили ракетную атаку под Дамаском. Эти кадры опубликовало Государственное телевидение Сирии. В подписи к видео уточняется, что была отражена вражеская атака в районе аль-Кисва.

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