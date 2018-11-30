Армия и оружие

Опубликовано видео отражения ракетной атаки сирийскими ПВО
РЕН ТВ
вчера в 02:14

Появилось видео, на котором запечатлено, как сирийские ПВО отразили ракетную атаку под Дамаском. Эти кадры опубликовало Государственное телевидение Сирии. В подписи к видео уточняется, что была отражена вражеская атака в районе аль-Кисва.
РЕН ТВвчера в 02:14

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Опубликовано видео отражения ракетной атаки сирийской ПВО

Газета.Ruвчера в 06:47

В Сети появилось видео отражения ракетной атаки сирийскими ПВО

Известиявчера в 06:10

СМИ опубликовали видео отражения ПВО Сирии ракетной атаки под Дамаском

РБКвчера в 01:08

В Сирии опровергли данные о сбитом израильском самолёте

RT на русском29 ноября в 21:31

В Сети появились видео отражения сирийской ПВО ракетной атаки

РИА Новости29 ноября в 20:03

Системы ПВО Сирии отразили ракетный удар к югу от Дамаска

Коммерсантъ29 ноября в 15:58

СМИ: сирийские ПВО отразили израильскую ракетную атаку к югу от Дамаска

ТАСС29 ноября в 17:20
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 06:06, Ашберн
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Новая версия ЗРПК «Панцирь» выйдет на госиспытания в 2019 году

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Обновлено вчера в 22:50
Армия и оружие

Путин заявил, что виновные в химатаке Алеппо должны быть наказаны

Напомним, что 24 ноября террористы запрещенной в России организации «Джабхат ан-Нусра» обстреляли жилые кварталы Алеппо.
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