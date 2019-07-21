Армия и оружие
Опубликовано видео обстрела Первомайска украинскими военнымиRT на русском вчера в 23:59
В сети появилась видеозапись обстрела города Первомайска в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) со стороны украинских военнослужащих. Как сообщает телеканал «Звезда», ролик опубликовал в Twitter бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
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