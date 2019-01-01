Происшествия

Опубликовано видео обрушения моста в парке Горького
РИА Новости
вчера в 19:16

В Сети появилось видео обрушения моста в парке Горького. На записи видно, как на деревянном мосту стоит множество людей, в этот момент происходит обрушение. На другом видео запечатлено большое количество машин пожарной охраны, скорой помощи, а также полиции.
РИА Новостивчера в 19:16
с чего всё началось

Каток в Парке Горького продолжит работу в штатном режиме

В результате технической неисправности конструктивных элементов катка в Парке Горького произошла поломка оборудования: была нарушена целостность секции деревянного пешеходного перехода.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 18:00

Подробнее о событии

Пострадавшие из-за обрушения моста в Парке Горького в удовлетворительном состоянии

ТАСС03:50

После обрушения моста в Парке Горького госпитализированы 10 человек

Интерфаксвчера в 17:58

В парке Горького объяснили обрушение пешеходного моста

РИА Новости05:51

Пострадавшие при обрушении моста в парке Горького в Москве готовы подать коллективный иск к администрации

Эхо Москвы07:11

Каток в Парке Горького продолжит работу в штатном режиме

Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 18:00

Медики оказывают помощь пострадавшим в Парке Горького

Агентство Москвавчера в 17:14

Руководство Парка Горького извинилось за обрушение моста на катке

Москва 2403:34
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Происшествия

Младенца спасли из-под завалов в Магнитогорске

Обновлено в 06:51
Происшествия

Разбор завалов в Магнитогорске приостановлен из-за угрозы обрушения

Поисковая операция и разбор рухнувших конструкций жилого дома в Магнитогорске приостановлены до устранения угрозы дальнейшего обрушения здания.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Посадившим самолет в Воронеже дебоширом оказался известный хоккеист

Обновлено в 07:39
Происшествия

Собянин увольняет директора парка Горького после обрушения моста

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что после обрушения деревянного моста через каток в новогоднюю ночь в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, директор этого парка Марина Люльчук будет уволена.
Обновлено в 07:27
Политика

Премьер Японии пообещал не переселять россиян при передаче Курил

Японское издание Mainichi отмечает, что в новогоднем обращении Абэ пообещал активизировать переговоры с Владимиром Путиным по вопросу заключения мирного договора и передаче Курильских островов.
Обновлено в 06:12
Происшествия

Опубликовано видео обрушения моста в парке Горького

В Сети появилось видео обрушения моста в парке Горького.
Обновлено вчера в 19:16
Космос

Зонд New Horizons достиг астероида на границе Солнечной системы

Американский космический зонд New Horizons пролетел мимо астероида Ultima Thule в поясе Койпера, говорится в сообщении в Twitter NASA.
Обновлено в 03:36
Спорт

«Тур де Ски». Устюгов стал третьим в спринте

Сергей Устюгов занял третье место, проиграл победителю норвежцу Йоханнесу Клэбо 3,07 секунды. Результат Клэбо 3 минуты 3,78 секунд.
Обновлено в 07:57
Происшествия

В Магнитогорске растет число жертв обрушения

Сегодня ночью из-под завалов были извлечены еще два тела. Таким образом, число жертв от взрыва газа увеличилось до семи человек.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия

Медики описали состояние спасенного в Магнитогорске младенца

Обновлено в 07:46
Происшествия

Нападение с ножом в Манчестере расследуют как теракт

Полиция Манчестера расследует нападение с ножом в новогоднюю ночь как террористический акт.
Обновлено в 08:03
Политика

Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины

Обновлено вчера в 17:42
Происшествия

Десятимесячного ребенка достали живым из-под завалов в Магнитогорске

Спасателям удалось достать живым из-под завалов обрушившегося в Магнитогорске дома десятимесячного ребенка, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб аварийных работ.
Обновлено в 06:55
Общество

В России вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве

Основной пакет законов о нововведениях в пенсионном законодательстве вступает в силу в России с 1 января.
Обновлено в 03:02
Хоккей

Россия обыграла Канаду на МЧМ и сыграет в четвертьфинале со Словакией

Обновлено вчера в 22:30
Спорт

Глава USADA призвал немедленно лишить РУСАДА статуса

К необходимости незамедлительного лишения Всемирным антидопинговым агентством (WADA) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса из-за сорвавшейся попытки предоставить экспертам WADA доступ в московскую лабораторию РУСАДА призвал глава Американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгерт, его слова 1 января приводит агентство Associated Press.
Обновлено в 04:44
Происшествия

При пожаре в новогоднюю ночь в Орске погибли семь человек

В Орске Оренбургской области при пожаре в жилом доме погибли семь человек. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС.
Обновлено в 01:20
Кино

Рязанский митрополит осудил фильм «Ирония судьбы»

Митрополит Рязанский Марк в канун Нового года выступил с критикой традиционного новогоднего фильма "Ирония судьбы, или с легким паром".
Обновлено вчера в 12:23
Политика

Телеканал Коломойского «подвинул» поздравление Порошенко из-за Зеленского

Обновлено вчера в 20:26
Армия и оружие

Сухопутные войска полностью перевооружатся на «Искандер-М» в 2019 году

В 2019 году завершится перевооружение ракетных соединений Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации на оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М".
Обновлено в 07:31
Происшествия

В Японии водитель въехал в толпу отмечавших Новый год людей

Инцидент произошел вскоре после полуночи в пешеходной зоне в районе Сибуя. Там собрались тысячи человек, чтобы отметить Новый год.
Обновлено в 06:35
Происшествия

В МЧС рассказали подробности спасения младенца в Магнитогорске

Обновлено в 07:28
Политика

Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку

Телеканал отмечает, что пресс-секретарь объявила об отставке через несколько часов после того, как уходящий глава Пентагона Джеймс Мэттис разослал прощальное письмо сотрудникам ведомства.
Обновлено вчера в 18:18
Общество

В России официально разрешили сбор валежника

С 1 января 2019 года в России вступили в силу законы о бесплатном сборе валежника в лесах.
Обновлено в 06:00
Происшествия

В Новой Москве обнаружено тело отца Дмитрия Бикбаева, пишут СМИ

Амириза Бикбаева, отца известного певца и актера Дмитрия Бикбаева, нашли мертвым в Новой Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:43
Происшествия

В Челябинской области объявили траур по погибшим в Магнитогорске

В Челябинской области 2 января объявили траур по погибшим при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:56
Общество

Мединский назвал Гранина выдающимся человеком

Обновлено в 05:37
Экономика

С 1 января выросли тарифы ЖКХ, ставка НДС и акцизы на табак

На 1,7 процента выросли тарифы ЖКХ, сообщает "Россия 24". Акцизы на табачную продукцию выросли на 10 процентов.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие

В минобороны США извинились за шутку о сбросе бомбы на Таймс-сквер

В этом году перед церемонией стратегическое командование на своей официальной странице в Twitter сообщило о готовности сбросить на Таймс-сквер «что-нибудь побольше» новогоднего шара.
Обновлено вчера в 23:57
Политика

Абэ заявил, что войска США в Японии не угрожают России

"Американские войска в Японии находятся для защиты безопасности в Японии и на Дальнем Востоке и никаким образом не враждебны в отношении России", - сказал Абэ.
Обновлено в 06:33
Главное