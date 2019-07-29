Футбол
Лионель Месси подвергся нападению на ИбицеВести.Ru 04:37
Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси попал в неприятную историю на острове Ибица во время отдыха. Футболиста, который пришел на вечеринку вместе со своей женой, попытался атаковать неизвестный мужчина.
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 07:57, Вашингтон
Футбол
Дзюба сможет сыграть с «Краснодаром»
Встреча «Зенит» — «Краснодар» состоится 3 августа в 21:30 по московскому времени.
Обновлено в 07:49
Политика
Путин поручил ФАС обратить внимание на рост тарифов в регионах
Президент России Владимир Путин поручил ФАС обратить особое внимание на рост тарифов в регионах России.
Обновлено в 07:55
Политика
В Госдуме прокомментировали призывы ввести украинские войска в Россию
Ранее бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар призвал ввести украинские войска в Россию.
Обновлено в 07:37
Экономика
FT рассказала о разногласиях Сбербанка с «Яндексом»
Через год после создания совместного предприятия "Яндекса" и Сбербанка, которому Герман Греф предрекал будущее "русского Amazon", отношения между партнерами испортились, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:31
Армия и оружие
Генштаб: США готовят в Сирии диверсионные группы боевиков
Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что задачами подготовленных США боевиков являются теракты против правительственных войск Сирии.
Обновлено в 06:18
Политика
Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Футбол
Два российских арбитра назначены на матчи Лиги Европы
Два российских арбитра назначены на матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 07:30
Экономика
Дания останавливает «Северный поток-2»
У России остается несколько недель на то, чтобы получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2».
Обновлено в 01:15
Происшествия
Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве
Уголовное дело возбудили в отношении участника несанкционированного митинга, прошедшего в центре столицы 27 июля.
Обновлено в 04:49
Технологии
Xiaomi действительно запустила собственную курьерскую службу доставки Mi Express
Ранее сообщалось, Xiaomi работает над созданием собственной службы доставки «на следующий день», которая охватит более 150 городов Индии.
Обновлено в 04:09
Авто
В России отзывают 4,5 тысячи автомобилей Volvo
Российский дилер Volvo объявил об отзыве около 4,5 тысяч автомобилей из-за проблем в двигателе, сообщается на сайте Росстандарта.
Обновлено в 06:40
Игры
Как отменённая игра про Бэтмена от Monolith превратилась в Shadow Of Mordor
В отменённой игре про Бэтмена был бэтмобиль, на котором можно было свободно колесить по Готэму, а также три стиля прохождение: стелс, прямой бой и использование гаджетов.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Алексея Навального выписали из больницы
Оппозиционера Алексея Навального выписали из больницы и отправили обратно в спецприемник, где он отбывает арест.
Обновлено в 07:12
Кино
Новый фильм Тарантино побил рекорды по сборам за первый уикенд
Обновлено в 07:31
Происшествия
На мужчину напали с бензопилой в детсаде Челябинска
Согласно имеющейся информации, мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в детсад в выходной день и потребовал у сторожа отдать ему ребенка.
Обновлено в 04:34
Общество
Росгвардия потратила почти 2 млн рублей на поиск публикаций о Золотове
ФГУП «Охрана» Росгвардии заключило контракт на мониторинг публикаций о Викторе Золотове и других руководителях ведомства в СМИ, соцсетях и телеграм-каналах.
Обновлено в 05:50
Происшествия
В Саратове полицейские изъяли ребенка из дома, где держали 25 собак
В социальных сетях волонтеры-зоозащитники сообщили, что в одном из частных домов в Саратове женщина держит 25 собак, а также котов и кроликов.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Происшествия
В Москве поклонник разбил стекла в автомобиле Земфиры
В Москве мужчина разбил стекла в автомобиле певицы Земфиры, припаркованном на Фрунзенской набережной.
Обновлено в 07:08
Политика
Уволен глава полиции Днепропетровской области
"Приказом председателя Нацполиции Сергея Князева по согласованию с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым уволен с занимаемой должности начальник главного управления в Днепропетровской области Виталий Глуховеря", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:39
Политика
В Georgian Airways рассказали об убытках после запрета на полеты в РФ
После приостановки авиасообщения между Россией и Грузией авиакомпания Georgian Airways оказалась в сложном финансовом положении и потеряла около $25 млн.
Обновлено в 06:58
Армия и оружие
В США назвали первого покупателя российских ракетных систем С-500
В США предположили, что ведущим покупателем российской ракетной системы С-500, запущенной в производство в нынешнем году, станет Китай.
Обновлено в 05:20
Музыка
Rammstein выступит в Москве
Обновлено вчера в 17:05
Шоу-бизнес
Ирина Шейк сменила Брэдли Купера на бывшего мужа Дженнифер Энистон
Модель Ирина Шейк после расставания с актером Брэдли Купером уже нашла ему замену — спутником девушки стал актер Джастин Теру, бывший муж актрисы Дженнифер Энистон.
Обновлено вчера в 17:14
Футбол
Роналду покупает виллу по соседству с Макгрегором
Обновлено в 06:24
Экономика
Аналитики назвали стоимость земельных участков в Подмосковье
Средний бюджет предложения земельных участков в области в июле 2019 года составляет 3 млн руб. Об этом говорится в исследовании загородного рынка (без учета элитного сегмента) Московской области, подготовленном сервисом объявлений "Мир квартир".
Обновлено в 04:52