Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешеходаКоммерсантъ вчера в 16:00
Полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода, за то что тот слишком медленно переходил дорогу по пешеходному переходу. Инцидент произошел 10 апреля около 10:30 на улице Краснопрудной в Москве, сообщает «Московский комсомолец».
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Политика
Порошенко в прямом эфире пригласил Зеленского на дебаты
Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» пригласил на дебаты кандидата в президенты Владимира Зеленского в ближайшие часы.
Обновлено вчера в 17:16
Космос
Мыши на МКС начали бегать кругами
Космонавты продолжают изучать поведение мышей, которых доставили на станцию.
Обновлено вчера в 23:35
Экономика
«Ъ» узнал об утечке черного списка клиентов по антиотмывочному закону
В "Коммерсанте" напомнили, что именно с начала периода Банк России начал рассылать черный список клиентов, и рассказали о механизме рассылки: при наличии подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма банк направляет информацию о клиенте в Центробанк, а ЦБ - в Росфинмониторинг.
Обновлено вчера в 20:47
Авто
Медведев утвердил новые правила тюнинга автомобилей в России
«Медведев подписал документ, согласно которому утверждены правила внесения изменения в конструкцию автомобилей», — уточняет Nation News.
Обновлено в 00:41
Экономика
МВФ оценил макроэкономическую ситуацию в России как «здоровую»
Ранее в январе Международный валютный фонд ухудшил прогноз по росту ВВП РФ до 1,6% в 2019 году и до 1,7% в 2020 году.
Обновлено вчера в 10:35
Армия и оружие
National Interest рассказал о беспомощности США в Арктике
Обновлено вчера в 22:46
Политика
Порошенко заявил об угрозе государственности Украины
Президент Украины Петр Порошенко, выступая на Киевском форуме по безопасности, заявил об опасности для украинцев "потерять собственное государство", сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено вчера в 20:46
Экономика
Богатые граждане владеют фактически всеми финансовыми активами и сбережениями в РФ
«Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения»,— заключают экономисты.
Обновлено вчера в 17:45
Армия и оружие
Путин заявил о начале завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат»
Обновлено вчера в 08:42
Политика
В штабе Порошенко «сбили» Зеленского грузовиком
Обновлено вчера в 03:46
Шоу-бизнес
Напившаяся слабительного Пугачева поразила силой голоса
Журналист удивился силе голоса Примадонны. Напуганный байками о "хрипящей Пугачевой" он не мог поверить своим ушам.
Обновлено вчера в 11:20
Армия и оружие
Т-80БВМ оснащается динамической защитой в мягких чехлах
На телеканале «Звезда» вышел материал о дополнительной защите танка Т-80БВМ. Речь идёт о навесных блоках динамической защиты.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Армия Судана объявила об отстранении президента от власти
В ночь на 11 апреля военные отстранили от власти президента Судана Омара аль-Башира, который правил страной 30 лет.
Обновлено вчера в 14:54
Хоккей
Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» выиграть первую игру плей-офф НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Каролину Харрикейнз» в первом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 23:50
Политика
Двое ростовских полицейских попросили политубежища на Украине
Двое ростовских полицейских, которые подозреваются в превышении должностных полномочий и покровительстве аптечной наркоторговле, скрылись на территории Украины, попросив там политического убежища.
Обновлено вчера в 12:05
Происшествия
В Хакасии таксист-маньяк приговорён к пожизненному сроку
Обновлено вчера в 23:48
Игры
Стала известна цена новой PlayStation 5
Ожидается, что сердцем PlayStation 5 станет восьмиядерный процессор Ryzen 8. Его производительность будет отмечена на уровне 14 террафлопс.
Обновлено в 00:53
Армия и оружие
Подлодка «Ростов-на-Дону» отстрелялась «Калибром» в Черном море
Подлодка "Ростов-на-Дону" провела стрельбы ракетным комплексом "Калибр" в акватории Черного моря, передает РИА Новости со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.
Обновлено вчера в 22:51
Культура
Кинокритик Долин уволился из ВГТРК из-за сюжета «России 24»
Известный кинокритик Антон Долин уволился из ВГТРК из-за выхода сюжета на телеканале "Россия 24" о его критике относительно фильма "Балканский рубеж".
Обновлено вчера в 10:51
Общество
Россияне назвали самые раздражающие факторы на работе
Чаще всего россиян на работе раздражает необоснованная критика — об этом высказалась почти половина участников опроса (44 процента), проведенного сервисом Rabota.ru.
Обновлено вчера в 23:49
Кино
Трейлер боевика Люка Бессона про русскую топ-модель появился в Сети
Режиссер Люк Бессон выложил трейлер фильма «Анна» о жизни топ-модели Анны Поляковой, решившей стать киллером.
Обновлено вчера в 12:55
Общество
Волочкова объяснила свой совет недовольным россиянам уехать из страны
Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее совет недовольным жизнью в России гражданам «уехать в другие страны» был вырван из контекста.
Обновлено вчера в 11:27
Общество
Гендиректор Walt Disney заявил о планах уйти в отставку в 2021 году
Гендиректор компании Walt Disney Роберт Айгер заявил, что в 2021 году уйдет в отставку.
Обновлено в 00:43
Транспорт
На участке трассы Уфа-Аэропорт ввели ограничение скорости
На время проведения работ на участке от трассы М-5 до остановки «Металлобаза» вводится ограничение скорости.
Обновлено вчера в 23:58
Баскетбол
«Химки» обыграли «Цмоки-Минск» в матче Единой лиги ВТБ
В следующем матче турнира Химки на выезде встретятся с Нижним Новгородом, а Цмоки-Минск в гостях сыграю с латвийским клубом ВЭФ.
Обновлено вчера в 14:38
Происшествия
Суд освободил Майкла Калви из СИЗО под домашний арест
Басманный суд Москвы сегодня освободил из СИЗО под домашний арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, которого обвиняют в мошенничестве на 2,5 млрд рублей.
Обновлено вчера в 09:07
Путешествия
Определены самые востребованные у туристов места в самолете
Отсутствие контакта с соседом хотя бы с одной стороны и возможность выспаться сделали места у иллюминатора самыми востребованными среди российских туристов.
Обновлено в 00:14
Политика
Толстой назвал принятую ПАСЕ резолюцию по России ультиматумом
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал ультиматумом принятую в Парламентской ассамблее Совета Европы резолюцию с призывом к России сформировать делегацию и оплатить взнос.
Обновлено 10 апреля в 16:54
Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогноз по реальным доходам и инвестициям
Минэкономразвития пересмотрело прогноз по росту реальных располагаемых доходов населения по итогам 2020 года — с 1,7% до 1,5% в годовом выражении.
Обновлено в 00:00