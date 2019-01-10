Происшествия

Опубликовано видео нападения футболиста «Спартака» Гулиева на пешеходаИзвестия 17:32

В интернете появилось видео момента нападения футболиста московского «Спартака» Аяза Гулиева на пешехода в центре Москвы. Запись была опубликована телеканалом РЕН ТВ в четверг, 11 апреля. На кадрах видно, как спортсмен выходит из своего автомобиля, догоняет пешехода, после чего завязывается драка.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Опубликовано видео нападения футболиста «Спартака» на пешехода в Москве

РИА Новости17:21

Футболист «Спартака» Гулиев повздорил с пешеходом в центре Москвы

Москва 2414:39

Очевидцы об избиении американца футболистом «Спартака»: Остановка была залита кровью

РЕН ТВ11:46

В Сети появилось видео избиения футболистом Гулиевым пешехода

Московский Комсомолец14:27

Появилось видео избиения Гулиевым гражданина США

Чемпионат14:53

В Сети появились видео драки игрока «Спартака» с иностранцем

Газета.Ru15:01

«Догнал его и начал бить». Новые подробности драки Гулиева с американцем

Спорт-Экспресс16:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 18:46, Ашберн
Экономика

Экономисты оценили влияние пенсионной реформы на бедность в России

Повышение пенсионного возраста не окажет негативного влияния на бедность населения России в целом, но бедность среди граждан предпенсионного возраста возрастет, следует из доклада «Анализ влияния повышения пенсионного возраста на уровень бедности», подготовленного экспертами РАНХиГС (есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 17:00
Хоккей

Ковальчук получил вызов в сборную России перед чемпионатом мира

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом хоккеистов, которые будут проходить подготовку к чемпионату мира в Братиславе.
Обновлено в 14:38
Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу

АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 13:56
Здоровье

Британские онкологи назвали главный ночной симптом рака

Британские онкологи из Cancer Research UK рассказали о распространенном симптоме рака, который проявляется в ночное время суток.
Обновлено в 03:18
Происшествия

В центре Варшавы неизвестный в маске убил прохожего ножом

По информации радиостанции, человек в маске нанёс прохожему несовместимые с жизнью ранения и скрылся с места преступления, бросив нож и сумку.
Обновлено в 14:52
Политика

В ПАСЕ призвали РФ сформировать делегацию и заплатить взносы

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы приняли резолюцию, в которой призвали Россию сформировать делегацию и возобновить платежи в СЕ, сообщает Интерфакс .
Обновлено в 01:42
Технологии

За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз

Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено в 06:35
Футбол

«Реал» оценил Бэйла в 130 миллионов

По информации источника, клуб оценил оценил 29-летнего валлийца в 130 миллионов евро.
Обновлено в 14:21
Футбол

«Арсенал» на своём поле обыграл «Наполи» в четвертьфинале ЛЕ

Обновлено в 16:53
Здоровье

Врач назвал главные способы борьбы с аллергией на цветение

Врач-иммунолог Марина Аплетаева рассказала "Вечерней Москве", как справиться с сезонной аллергией.
Обновлено в 10:17
Космос

Первый частный луноход потерпел крушение при посадке

Первый частный луноход Beresheet, созданный израильской компанией SpaceIL, потерпел крушение при посадке на Луну, сообщила компания в Twitter.
Обновлено в 17:07
Общество

В Москве откроют классы по киберспорту

В Москве появятся классы по киберспорту для учащихся 10–11-х классов.
Обновлено в 11:58
Единоборства

Тайсумов сдал положительную допинг-пробу

Боец UFC Майрбек Тайсумов сдал положительную допинг-пробу.
Обновлено в 17:11
Шоу-бизнес

Краснодарский концерт Ирины Аллегровой обернулся скандалом

На следующий день после выступления в Сети появился отзыв девушки, случайно попавшей на концерт.
Обновлено в 15:29
Наука

Неделя на МКС заставила молодых мышей бегать кругами

Грызуны, доставленные на борт МКС, быстро адаптировались к условиям, но через неделю некоторые из них начали бегать кругами.
Обновлено в 18:12
Происшествия

Мужчину в США убили за то, что он угостил не всех посетителей кафе

Жертвой оказался Крейг Брюер, который, придя в кафе в хорошем настроении, решил оплатить обед нескольким посетителям.
Обновлено в 10:32
Политика

Зеленский повесил трубку в конце перепалки с Порошенко

Украинский лидер Петр Порошенко и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский поспорили в эфире телеканала "1+1".
Обновлено в 17:15
Шоу-бизнес

Наташа Королева вспомнила о своей свадьбе с Игорем Николаевым

Наташа Королева вспомнила о своей свадьбе с Игорем Николаевым.
Обновлено в 13:10
Интернет

Сайт Searchface начал работать через авторизацию

Пожелавшие остаться неизвестными разработчики нейросетевого сервиса Searchface сообщили TJ, что сайт перезапустился под именем FindClone с обязательной авторизацией через «ВКонтакте».
Обновлено в 12:40
Шоу-бизнес

Директор Алсу прокомментировал слухи о разводе певицы

Директор Алсу Сергей Фадеев назвал бредом слухи о разводе певицы с мужем — бизнесменом Яном Абрамовым.
Обновлено в 16:23
Транспорт

За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее

В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.
Обновлено вчера в 12:17
Здоровье

В Белгороде провели уникальный мастер-класс для хирургов

За онлайн-трансляцией наблюдали лучшие отечественные оториноларингологи из Москвы, Ярославля, Липецка, Тамбова, Курска и Белгорода.
Обновлено в 11:30
Здоровье

Минпросвещения предложило не пускать в школы детей без прививок

Минпросвещения предлагает запретить посещение образовательных учреждений детьми, которые не прошли обследование на инфекционные заболевания и не сделали прививки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо замминистра Татьяны Синюгиной в комитет Госдумы по охране здоровья.
Обновлено в 11:35
Кино

Вышел трейлер нового фильма Люка Бессона про русскую модель-убийцу

Люк Бессон вновь по самые брови заходит в гендерно смещенные воды кинематографа, снимая фильм про суровых, но прекрасных женщин: на официальном YouTube-канале проекта опубликован трейлер боевика "Анна".
Обновлено в 05:18
Футбол

Месси пропустит несколько дней из-за травмы

Обновлено вчера в 21:15
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Политика

Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский вдвое опережает украинского лидера Петра Порошенко во втором туре выборов.
Обновлено вчера в 18:16
Авто

Вникаем в технические детали кроссовера Renault Arkana

Обновлено в 15:00
Армия и оружие

Потерянный Японией F-35 может стать ценной находкой для России и Китая

Утонувший в Тихом океане американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II станет очень ценным приобретением для России или Китая, если эти страны смогут его найти.
Обновлено в 05:51
Армия и оружие

На Украине пообещали новые проходы кораблей в Керченском проливе

Киев продолжит направлять корабли в Керченский пролив, так как отказ от прохождения в этой акватории означал бы отказ Украины от Азовского моря и своих территорий.
Обновлено в 15:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Аяз Гулиев
Российский футболист
российский футболист, атакующий полузащитник клуба Россия до 19
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное