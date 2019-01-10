Происшествия
Опубликовано видео нападения футболиста «Спартака» Гулиева на пешеходаИзвестия 17:32
В интернете появилось видео момента нападения футболиста московского «Спартака» Аяза Гулиева на пешехода в центре Москвы. Запись была опубликована телеканалом РЕН ТВ в четверг, 11 апреля. На кадрах видно, как спортсмен выходит из своего автомобиля, догоняет пешехода, после чего завязывается драка.
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