Появилось видео с места гибели Сергея ДоренкоИзвестия вчера в 14:00

Опубликовано видео с места гибели журналиста и радиоведущего Сергея Доренко. Журналист скончался в четверг, 9 мая, после падения с мотоцикла на улице Земляной Вал в центре Москвы. На кадрах, опубликованных РЕН ТВ, видно, что на месте инцидента работают правоохранители.

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