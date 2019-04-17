Происшествия
Опубликовано видео конфликта Панкратова-Черного с бортпроводникамиРИА Новости 10:56
В распоряжении РИА Новости оказалась видеозапись инцидента на борту самолета с участием актера Александра Панкратова-Черного. На видео артист, в частности, возмущается отказом бортпроводников принести ему заказанный алкоголь. После этого Панкратова-Черного попросили покинуть самолет.
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Специалисты морского бюро машиностроения «Малахит» приступили к опытно-конструкторским работам (ОКР) под шифром «Лайка» по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения.
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