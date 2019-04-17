Происшествия

Опубликовано видео конфликта Панкратова-Черного с бортпроводникамиРИА Новости 10:56

В распоряжении РИА Новости оказалась видеозапись инцидента на борту самолета с участием актера Александра Панкратова-Черного. На видео артист, в частности, возмущается отказом бортпроводников принести ему заказанный алкоголь. После этого Панкратова-Черного попросили покинуть самолет.
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Появилось видео спора Панкратова-Черного с бортпроводниками «Аэрофлота»

РБК13:16

Опубликовано видео конфликта Панкратова-Черного с бортпроводниками

РИА Новости10:56

Очевидцы: в Барнауле с самолета сняли народного артиста Панкратова-Черного

Алтапресс02:49

"Не могут сто грамм дать!": видео Панкратова-Черного из самолета

Московский Комсомолец10:30

«Я заказал всего 100 грамм водки, а мог бы литр!»: Панкратова-Черного сняли с самолета

КП - Барнаул04:35

Перепалка Панкратова-Черного со стюардом попала на видео

Пятый канал09:04

«Простите меня, Христа ради, если я виноват»: актера Александра Панкратова-Черного сняли с самолёта в Барнауле

Катунь 2404:04
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Политика

В НОТУ рассказали о порядке проведения дебатов в «Олимпийском»

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания рассказал о порядке проведения дебатов между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 16:47
Происшествия

Писатель, публицист Дмитрий Быков впал в кому в больнице Уфы

Публицист приехал в Уфу читать лекции по истории литературы, его госпитализировали с подозрением на инсульт, пишет «Комсомольская правда - Уфа».
Обновлено в 04:59
Авто

Hyundai официально представил бюджетный кроссовер Venue

Бюджетный кроссовер корейской марки представлен на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 11:10
Происшествия

Пострадавший от действий Кокорина и Мамаева Сергей Гайсин прибыл в суд

В суд прибыл чиновник Сергей Гайсин - один из пострадавший в конфликте со спортсменами.
Обновлено в 10:16
Кино

Фильм «Миллиард» выходит в прокат 18 апреля

Чтобы вернуть себе состояние, миллиардер вынужден пойти на ограбление собственного банка в Монте-Карло, но для этого ему придется выполнить ещё более сложную задачу - вернуть доверие выросших без отца детей.
Обновлено в 08:53
Политика

Тимошенко назвала возможного победителя выборов на Украине

Обновлено в 12:16
Шоу-бизнес

Саша Савельева и Кирилл Сафонов отметили 9 лет совместной жизни

В этом году супруги празднуют не только рождение первенца, но и 9 лет со дня свадьбы.
Обновлено в 11:49
Происшествия

В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом

Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено в 15:02
Наука

Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти

Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено в 14:37
Политика

Путин ответил на вопрос Лайфа о встрече в «нормандском формате»

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос корреспондента Лайфа о возможности встречи в "нормандском формате" летом, о чём ранее говорил действующий лидер Украины Пётр Порошенко.
Обновлено в 09:19
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина

Обновлено в 14:55
Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

Обновлено в 12:45
Здоровье

Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом

Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.
Обновлено вчера в 10:56
Технологии

Boston Dynamics опубликовала видео, как упряжка роботов тянет грузовик

Американская компания Boston Dynamics, производящая роботов, опубликовала в YouTube видео, на котором упряжка из 10 роботов тянет за собой грузовик.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие

СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ

Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено в 06:59
Космос

Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса

Космическая программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала в своем Twitter первое изображение пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, сделанное из космоса.
Обновлено в 15:54
Футбол

«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧ

Обновлено в 17:02
Политика

Кабмин обещает увеличить пособие по уходу за детьми от 1,5 до 3 лет

Во время ежегодного отчета о работе правительства премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о том, что с 2020 года планируется увеличение пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет.
Обновлено в 09:35
Космос

Специалисты NASA подтвердили информацию о глобальном потеплении

Обновлено в 07:47
Наука

Частота сердцебиения указывает на продолжительность жизни мужчин

Обновлено в 17:17
Политика

МИД РФ опроверг сообщения о вывозе из Сирии останков агента «Моссада»

Как пишет «Интерфакс», Эли Коэн родился в семье евреев, эмигрировавших из Сирии в Египет.
Обновлено в 16:53
Футбол

Мама Криштиану Роналду: «Сын сказал: „Мама, я не творю чудес“»

Долореш Авейру, мама нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, рассказала о реакции сына на вылет клуба из Лиги чемпионов после ответного матча 1/4 финала с «Аяксом».
Обновлено в 10:45
Армия и оружие

Россия начала работы по созданию атомной подлодки пятого поколения

Специалисты морского бюро машиностроения «Малахит» приступили к опытно-конструкторским работам (ОКР) под шифром «Лайка» по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения.
Обновлено в 01:02
Кино

Опубликован финальный трейлер «Люди Икс: Тёмный Феникс»

Студия 20th Century Fox выпустила финальный трейлер будущего супергеройского фильма «Люди Икс: Тёмный Феникс».
Обновлено в 12:45
Футбол

Избитый футболистом «Спартака» американец простил обидчика

Американец Майк Коул (Mike Cole), которого избил в Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев, написал примирительный пост в Facebook.
Обновлено в 16:26
Шоу-бизнес

Анастасия Трегубова в четвертый раз стала мамой

Ведущая «Доброго утра» на Первом канале Анастасия Трегубова 17 апреля в четвертый раз стала мамой. Второй сын звезды появился на свет в 14.
Обновлено в 14:00
Теннис

Димитров сыграет с Надалем в третьем круге турнира в Монте-Карло

Следующим соперником 27-летнего Димитрова станет второй сеяный соревнований Рафаэль Надаль.
Обновлено в 11:07
Политика

Time снова не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей мира

Обновлено в 10:05
Наука

Крупнейшая катастрофа в истории Земли началась в Сибири

Обновлено в 02:06
Происшествия

Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП

Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.
Обновлено в 04:11
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