Опубликовано видео конфликта Панкратова-Черного с бортпроводникамиРИА Новости 10:56

В распоряжении РИА Новости оказалась видеозапись инцидента на борту самолета с участием актера Александра Панкратова-Черного. На видео артист, в частности, возмущается отказом бортпроводников принести ему заказанный алкоголь. После этого Панкратова-Черного попросили покинуть самолет.

Политика В НОТУ рассказали о порядке проведения дебатов в «Олимпийском» Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания рассказал о порядке проведения дебатов между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Происшествия Писатель, публицист Дмитрий Быков впал в кому в больнице Уфы Публицист приехал в Уфу читать лекции по истории литературы, его госпитализировали с подозрением на инсульт, пишет «Комсомольская правда - Уфа».

Авто Hyundai официально представил бюджетный кроссовер Venue Бюджетный кроссовер корейской марки представлен на автосалоне в Нью-Йорке.

Происшествия Пострадавший от действий Кокорина и Мамаева Сергей Гайсин прибыл в суд В суд прибыл чиновник Сергей Гайсин - один из пострадавший в конфликте со спортсменами.

Кино Фильм «Миллиард» выходит в прокат 18 апреля Чтобы вернуть себе состояние, миллиардер вынужден пойти на ограбление собственного банка в Монте-Карло, но для этого ему придется выполнить ещё более сложную задачу - вернуть доверие выросших без отца детей.

Шоу-бизнес Саша Савельева и Кирилл Сафонов отметили 9 лет совместной жизни В этом году супруги празднуют не только рождение первенца, но и 9 лет со дня свадьбы.

Происшествия В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.

Наука Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.

Политика Путин ответил на вопрос Лайфа о встрече в «нормандском формате» Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос корреспондента Лайфа о возможности встречи в "нормандском формате" летом, о чём ранее говорил действующий лидер Украины Пётр Порошенко.

Здоровье Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.

Технологии Boston Dynamics опубликовала видео, как упряжка роботов тянет грузовик Американская компания Boston Dynamics, производящая роботов, опубликовала в YouTube видео, на котором упряжка из 10 роботов тянет за собой грузовик.

Армия и оружие СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.

Космос Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса Космическая программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала в своем Twitter первое изображение пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, сделанное из космоса.

Политика Кабмин обещает увеличить пособие по уходу за детьми от 1,5 до 3 лет Во время ежегодного отчета о работе правительства премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о том, что с 2020 года планируется увеличение пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет.

Футбол Мама Криштиану Роналду: «Сын сказал: „Мама, я не творю чудес“» Долореш Авейру, мама нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, рассказала о реакции сына на вылет клуба из Лиги чемпионов после ответного матча 1/4 финала с «Аяксом».

Армия и оружие Россия начала работы по созданию атомной подлодки пятого поколения Специалисты морского бюро машиностроения «Малахит» приступили к опытно-конструкторским работам (ОКР) под шифром «Лайка» по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения.

Кино Опубликован финальный трейлер «Люди Икс: Тёмный Феникс» Студия 20th Century Fox выпустила финальный трейлер будущего супергеройского фильма «Люди Икс: Тёмный Феникс».

Футбол Избитый футболистом «Спартака» американец простил обидчика Американец Майк Коул (Mike Cole), которого избил в Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев, написал примирительный пост в Facebook.

Шоу-бизнес Анастасия Трегубова в четвертый раз стала мамой Ведущая «Доброго утра» на Первом канале Анастасия Трегубова 17 апреля в четвертый раз стала мамой. Второй сын звезды появился на свет в 14.