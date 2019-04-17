Актера Панкратова-Черного сняли с рейсаРБК вчера в 05:44

РБК направил запрос в пресс-службу «Аэрофлота». В аэропорту Барнаула, из которого вылетал самолет артиста, сообщили, что в среду был задержан рейс «Аэрофлота» в Москву «в связи с недопониманием на борту одного из пассажиров, которым оказался известный российский актер», передало «РИА Новости».

Происшествия 24-летний тренер по каратэ убит в Белогорске Уже установлено, что молодой человек был ранен около СК «Олимпия». 24-летний тренер по каратэ после рабочего дня закрывал спортивную арену.

Политика Советница Трампа тайно приехала в Россию Советница президента США Дональда Трампа Фиона Хилл приехала в Москву с необъявленным визитом. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Экономика В России может появиться новый экологический налог Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели. Такие субсидии уже получили 40 организаций на сумму 5,3 миллиарда рублей.

Игры В бесплатной Assassin’s Creed Unity каждый может посетить Нотр-Дам Неизвестно, понадобится ли правительству Франции модель собора Нотр-Дам из Assassin's Creed Unity, но Ubisoft в любом случае поможет с восстановлением собора: она пожертвует на реставрацию 500 тыс. евро.

Шоу-бизнес Пелагея впервые показала лицо двухлетней дочери Звездные родители свою девочку предпочитают не показывать в личных блогах. Но сегодня Пелагея сделала исключение.

Политика Путин дал российское гражданство бельгийскому бизнесмену «Принять в гражданство Российской Федерации Литвака Мишеля», - сообщается в документе. Бизнесмен родился в 1951 году в Ленинграде.

Политика В Украине возбудили уголовные дела против Яценюка, Турчинова и Кличко Бюро расследований Украины завело ряд уголовных дел в отношении Арсения Яценюка, Александра Турчинова, Андрея Парубия, Валентина Наливайченко и Виталия Кличко.

Происшествия Избитый футболистом «Спартака» американец простил обидчика Американец Майк Коул (Mike Cole), которого избил в Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев, написал примирительный пост в Facebook.

Общество В мексиканском штате на пути идущих в США мигрантов нашли холеру В мексиканском штате Табаско, через который из Центральной Америки в США идут караваны мигрантов, зарегистрирован первый за 20 лет случай заболевания холерой, сообщил телеканал Televisa.

Происшествия Из аэропорта «Якутск» эвакуировали людей из-за подозрительной сумки В четверг утром из аэропорта "Якутск" были эвакуированы все пассажиры и персонал из-за подозрительной сумки, обнаруженной кинологами.

Политика В США экс-сотрудница китайской авиакомпании призналась в контрабанде Экс-менеджер китайской авиакомпании подтвердила в федеральном суде Нью-Йорка, что участвовала в незаконной транспортировке груза из США в Китай по приказу китайских военных, сообщает министерство юстиции США.

Политика Греция потребовала от Германии репараций за оккупацию Парламент Греции поддержал инициативу правительства о выдвижении требований Берлину по выплате репараций за ущерб от оккупации во время Второй мировой войны.

Политика Хоккеист Дацюк попросил Путина отменить новый закон о СНИЛС Хоккеист СКА Павел Дацюк обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить последние поправки в закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования".

Культура Минкульту предложили создать государственный онлайн‐кинотеатр Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с предложением к главе Минкульта Владимиру Мединскому создать платный онлайн-кинотеатр с лицензионным контентом.

Политика Депутат Рады: Порошенко готовится сорвать выборы В свою очередь Порошенко заявил о твердом намерении выиграть выборы.

Происшествия Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламени Пассажиры заметили это и потребовали остановить лайнер. Самолёт направлялся из Москвы в Махачкалу.

Политика Белоруссия и Казахстан отказываются покупать товары из Крыма Из-за сложной геополитической ситуации Белоруссия и Казахстан не хотят импортировать товары, произведенные в Крыму.