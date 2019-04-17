Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейсаРБК вчера в 05:44

РБК направил запрос в пресс-службу «Аэрофлота». В аэропорту Барнаула, из которого вылетал самолет артиста, сообщили, что в среду был задержан рейс «Аэрофлота» в Москву «в связи с недопониманием на борту одного из пассажиров, которым оказался известный российский актер», передало «РИА Новости».
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После скандала в самолете на Панкратова-Черного завели дело

КП - Барнаулвчера в 21:50

Актера Панкратова-Черного оштрафуют либо посадят на 15 суток после инцидента в самолете

Московский Комсомолецвчера в 22:53

На Панкратова-Черного завели дело о хулиганстве за дебош в самолете в Барнауле

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Появилось видео начала конфликта с Панкратовым-Чёрным в барнаульском аэропорту

Катунь 24вчера в 22:05

Соцсети разделились на два фронта после инцидента с Панкратовым-Черным в Барнауле

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Опубликовано видео конфликта Панкратова-Черного с бортпроводниками

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Перепалка Панкратова-Черного со стюардом попала на видео

Пятый каналвчера в 09:04
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Общество

Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет

Обновлено вчера в 10:04
Происшествия

24-летний тренер по каратэ убит в Белогорске

Уже установлено, что молодой человек был ранен около СК «Олимпия». 24-летний тренер по каратэ после рабочего дня закрывал спортивную арену.
Обновлено вчера в 23:03
Здоровье

Водная аэробика снижает риск разрыва влагалища при родах

Обновлено вчера в 06:09
Политика

Советница Трампа тайно приехала в Россию

Советница президента США Дональда Трампа Фиона Хилл приехала в Москву с необъявленным визитом. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 23:41
Экономика

В России может появиться новый экологический налог

Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели. Такие субсидии уже получили 40 организаций на сумму 5,3 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 21:00
Игры

В бесплатной Assassin’s Creed Unity каждый может посетить Нотр-Дам

Неизвестно, понадобится ли правительству Франции модель собора Нотр-Дам из Assassin's Creed Unity, но Ubisoft в любом случае поможет с восстановлением собора: она пожертвует на реставрацию 500 тыс. евро.
Обновлено вчера в 10:46
Шоу-бизнес

Пелагея впервые показала лицо двухлетней дочери

Звездные родители свою девочку предпочитают не показывать в личных блогах. Но сегодня Пелагея сделала исключение.
Обновлено вчера в 05:30
Политика

Путин дал российское гражданство бельгийскому бизнесмену

«Принять в гражданство Российской Федерации Литвака Мишеля», - сообщается в документе. Бизнесмен родился в 1951 году в Ленинграде.
Обновлено вчера в 11:40
Футбол

«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧ

Обновлено вчера в 17:02
Культура

Сергей Светлаков раскрыл свой заработок и причину ухода с ТНТ

Обновлено вчера в 17:30
Космос

Потепление на полюсах Земли происходит быстрее, чем предполагалось

Обновлено 16 апреля в 23:58
Политика

В Украине возбудили уголовные дела против Яценюка, Турчинова и Кличко

Бюро расследований Украины завело ряд уголовных дел в отношении Арсения Яценюка, Александра Турчинова, Андрея Парубия, Валентина Наливайченко и Виталия Кличко.
Обновлено вчера в 08:41
Происшествия

Шестуна после обморока перевели в гражданскую больницу

Обновлено вчера в 16:59
Происшествия

Избитый футболистом «Спартака» американец простил обидчика

Американец Майк Коул (Mike Cole), которого избил в Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев, написал примирительный пост в Facebook.
Обновлено вчера в 16:26
Общество

В мексиканском штате на пути идущих в США мигрантов нашли холеру

В мексиканском штате Табаско, через который из Центральной Америки в США идут караваны мигрантов, зарегистрирован первый за 20 лет случай заболевания холерой, сообщил телеканал Televisa.
Обновлено вчера в 21:44
Гаджеты

В macOS обнаружили улучшающее работу компьютера тайное нововведение

Специалисты обнаружили в macOS нововведение, улучшающее работу компьютера.
Обновлено вчера в 23:30
Наука

Какие продукты вызывают рак кишечника, выяснили ученые

Обновлено вчера в 20:53
Происшествия

Из аэропорта «Якутск» эвакуировали людей из-за подозрительной сумки

В четверг утром из аэропорта "Якутск" были эвакуированы все пассажиры и персонал из-за подозрительной сумки, обнаруженной кинологами.
Обновлено вчера в 22:46
Политика

В США экс-сотрудница китайской авиакомпании призналась в контрабанде

Экс-менеджер китайской авиакомпании подтвердила в федеральном суде Нью-Йорка, что участвовала в незаконной транспортировке груза из США в Китай по приказу китайских военных, сообщает министерство юстиции США.
Обновлено вчера в 23:37
Политика

Греция потребовала от Германии репараций за оккупацию

Парламент Греции поддержал инициативу правительства о выдвижении требований Берлину по выплате репараций за ущерб от оккупации во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 23:42
Политика

Хоккеист Дацюк попросил Путина отменить новый закон о СНИЛС

Хоккеист СКА Павел Дацюк обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить последние поправки в закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования".
Обновлено вчера в 07:33
Культура

Минкульту предложили создать государственный онлайн‐кинотеатр

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с предложением к главе Минкульта Владимиру Мединскому создать платный онлайн-кинотеатр с лицензионным контентом.
Обновлено вчера в 22:57
Экономика

Семьям с третьим ребенком помогут гасить ипотеку – Медведев

Обновлено вчера в 21:50
Политика

Депутат Рады: Порошенко готовится сорвать выборы

В свою очередь Порошенко заявил о твердом намерении выиграть выборы.
Обновлено вчера в 12:39
Футбол

Кокорин принес извинения Денису Паку

Обновлено вчера в 10:32
Происшествия

Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламени

Пассажиры заметили это и потребовали остановить лайнер. Самолёт направлялся из Москвы в Махачкалу.
Обновлено вчера в 12:42
Шоу-бизнес

Галкин предложил Киркорову рекламировать презервативы

Обновлено вчера в 15:49
Политика

Белоруссия и Казахстан отказываются покупать товары из Крыма

Из-за сложной геополитической ситуации Белоруссия и Казахстан не хотят импортировать товары, произведенные в Крыму.
Обновлено вчера в 03:17
Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

Обновлено вчера в 12:45
Экономика

Эксперты рассказали о сферах работы с перспективой высоких зарплат

Эксперты рассказали о сферах, где в первую очередь вырастет оплата труда.
Обновлено вчера в 19:35
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