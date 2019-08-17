Происшествия
Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321РИА Новости 09:20
Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета A321, севшего в четверг в кукурузном поле. Ведомство разместило запись в качестве опровержения сообщений СМИ о мародерстве на месте жесткой посадки лайнера.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
— На месте происшествия круглосуточно работает следственно-оперативная группа, в том числе и в салоне воздушного судна, — сообщается на официальном сайте ведомства.Life.ru08:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 21:57, Ашберн
Происшествия
В Одессе задержали владельца загоревшегося отеля
Обновлено в 20:13
Наука
Впервые показана структура, объединяющая частицу и античастицу
Обновлено в 01:35
Политика
Порошенко назвал главные страхи России
Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что Россия боится единства и решительности страны.
Обновлено в 20:16
Спорт
Россиянин Алипов завоевал олимпийскую лицензию в стрельбе
Обновлено в 16:42
Кино
«Люди Икс: Темный Феникс» стал худшим фильмом киносерии по сборам
Вышедший в июне 2019 года, в мировом прокате фильм заработал 252 миллиона при бюджете в 200 миллионов долларов.
Обновлено в 19:45
Гаджеты
Глава NVIDIA назвал покупку бюджетных видеокарт «безумием»
NVIDIA за последний год потеряла около половины прибыли. Со слов главы компании Дженсена Хуанга, покупать бюджетную видеокарту – безумие.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Видеорегистратор снял, как метеор превращает ночь в день
Обновлено в 15:40
Финансы
17 августа 1998 года в России был объявлен технический дефолт
Помню, что я в начале сентября 1998 года была в отпуске, за границей, в Дубровнике.
Обновлено в 02:34
Авто
Toyota рассказала о новом кроссовере Wildlander на базе RAV4
Компания Toyota готовится представить новый кроссовер Wildlander, построенный на базе RAV4 последнего поколения.
Обновлено вчера в 23:05
Футбол
Зе Луиш забил свои первые голы за «Порту» в чемпионате Португалии
В составе «Спартака» Зе Луиш забил 35 голов в 109 матчах. По информации СМИ, трансфер 28-летнего За Луиша обошелся «Порту» в 8,5 млн евро.
Обновлено в 17:26
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Футбол
Кадыров дал оценку судейству на матче «Ахмата» с «Зенитом»
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал работу арбитров на матче «Ахмат» — «Зенит», который прошел 17 августа.
Обновлено в 18:40
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено 14 августа в 18:53
Политика
В Малайзии призвали приостановить суд по делу о крушении MH17
Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.
Обновлено в 13:04
Происшествия
Задержанному на станции Шиес активисту стало плохо в полиции
Как сообщает «Новая газета», Андрею Христофорову, который также известен как Древарх, вызвали «скорую», но госпитализировать его не стали.
Обновлено в 19:20
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Экономика
Дольщикам Urban Group предложили компенсации вместо квартир
Обновлено в 14:14
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.
Обновлено в 15:11
Происшествия
Легкомоторный самолет рухнул на жилой дом в США
Обновлено в 19:21
Шоу-бизнес
Ольга Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Российская исполнительница и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова ограничила доступ к своему профилю в Instagram после того, как подверглась нападкам со стороны пользователей Сети и своих коллег по цеху за сравнение себя с блокадницей.
Обновлено в 08:24
Наука
Получена новая модификация углерода
Ученым впервые удалось получить аллотропную модификацию углерода, в которой каждый атом соединен с двумя другими и образует стабильную кольцевую структуру.
Обновлено вчера в 05:42
Теннис
Медведев обыграл Джоковича и вышел в финал «Мастерса» в Цинциннати
Даниил Медведев, первая ракетка России, победил в полуфинале теннисного турнира в Цинциннати серба Новака Джоковича.
Обновлено в 20:05
Баскетбол
Предварительный состав сборной США на ЧМ-2019 сократился до 13 человек
После нескольких кадровых потерь команда Поповича вылетела в Австралию в составе тринадцати человек.
Обновлено в 16:41
Общество
В продаже появилась дешевая копия помолвочного кольца Кейт Миддлтон
Универмаг демократичного сегмента Marks & Spencer представил реплику знаменитого украшения — кольца марки Garrard из белого золота с сапфиром и бриллиантами, ныне принадлежащего супруге принца Гарри, а до того подаренного на помолвку его матери, Диане Спенсер, его отцом, принцем Уэльским Чарльзом.
Обновлено в 12:51
Технологии
Инсайдер Xiaomishka показал новые телевизоры Redmi TV
Обновлено в 18:06
Происшествия
При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли не менее 40 человек
В результате взрыва на праздновании свадьбы в столице Афганистана погибли по меньшей мере 40 человек.
Обновлено в 21:43