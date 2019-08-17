с чего всё началось

Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета A321, севшего в четверг в кукурузном поле. Ведомство разместило запись в качестве опровержения сообщений СМИ о мародерстве на месте жесткой посадки лайнера.

Политика Порошенко назвал главные страхи России Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что Россия боится единства и решительности страны.

Кино «Люди Икс: Темный Феникс» стал худшим фильмом киносерии по сборам Вышедший в июне 2019 года, в мировом прокате фильм заработал 252 миллиона при бюджете в 200 миллионов долларов.

Гаджеты Глава NVIDIA назвал покупку бюджетных видеокарт «безумием» NVIDIA за последний год потеряла около половины прибыли. Со слов главы компании Дженсена Хуанга, покупать бюджетную видеокарту – безумие.

Финансы 17 августа 1998 года в России был объявлен технический дефолт Помню, что я в начале сентября 1998 года была в отпуске, за границей, в Дубровнике.

Авто Toyota рассказала о новом кроссовере Wildlander на базе RAV4 Компания Toyota готовится представить новый кроссовер Wildlander, построенный на базе RAV4 последнего поколения.

Футбол Зе Луиш забил свои первые голы за «Порту» в чемпионате Португалии В составе «Спартака» Зе Луиш забил 35 голов в 109 матчах. По информации СМИ, трансфер 28-летнего За Луиша обошелся «Порту» в 8,5 млн евро.

Политика В Москве завершился митинг КПРФ На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Футбол Кадыров дал оценку судейству на матче «Ахмата» с «Зенитом» Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал работу арбитров на матче «Ахмат» — «Зенит», который прошел 17 августа.

Армия и оружие Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.

Политика В Малайзии призвали приостановить суд по делу о крушении MH17 Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.

Происшествия Задержанному на станции Шиес активисту стало плохо в полиции Как сообщает «Новая газета», Андрею Христофорову, который также известен как Древарх, вызвали «скорую», но госпитализировать его не стали.

Происшествия Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.

Общество Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе 4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.

Шоу-бизнес Ольга Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу Российская исполнительница и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова ограничила доступ к своему профилю в Instagram после того, как подверглась нападкам со стороны пользователей Сети и своих коллег по цеху за сравнение себя с блокадницей.

Наука Получена новая модификация углерода Ученым впервые удалось получить аллотропную модификацию углерода, в которой каждый атом соединен с двумя другими и образует стабильную кольцевую структуру.

Теннис Медведев обыграл Джоковича и вышел в финал «Мастерса» в Цинциннати Даниил Медведев, первая ракетка России, победил в полуфинале теннисного турнира в Цинциннати серба Новака Джоковича.

Баскетбол Предварительный состав сборной США на ЧМ-2019 сократился до 13 человек После нескольких кадровых потерь команда Поповича вылетела в Австралию в составе тринадцати человек.

Общество В продаже появилась дешевая копия помолвочного кольца Кейт Миддлтон Универмаг демократичного сегмента Marks & Spencer представил реплику знаменитого украшения — кольца марки Garrard из белого золота с сапфиром и бриллиантами, ныне принадлежащего супруге принца Гарри, а до того подаренного на помолвку его матери, Диане Спенсер, его отцом, принцем Уэльским Чарльзом.