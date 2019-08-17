с чего всё началось

Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета A321, севшего в четверг в кукурузном поле. Ведомство разместило запись в качестве опровержения сообщений СМИ о мародерстве на месте жесткой посадки лайнера.

Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321

Происшествия 10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

Общество В Королевском театре Мадрида выразили слова поддержки Пласидо Доминго Руководство Королевского театра Мадрида выразило полную неприязнь к любому поведению, которое может быть истолковано в качестве сексуального домогательства, также оно выражает сочувствие всем жертвам подобных нападок.

Политика Захарова ответила на обвинения Болтона в краже технологий В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила Болтону, что США украли у России несколько расположенных на территории Штатов зданий, в которых располагались консульства РФ, а также напомнила о многочисленных гражданах России, похищенных американскими спецслужбами в разных странах.

Космос Итальянский астронавт сыграл первый DJ-сет в космосе Итальянский астронавт Лука Сальво Пармитано сыграл первый диджей-сет в космосе.

Футбол Семак назвал судей матча с «Ахматом» козлами Главный тренер «Зенита» Сергей Семак грубо отозвался о судьях матча шестого тура РПЛ с «Ахматом» (0:0). После окончания встречи наставник питерцев назвал судей козлами.

Футбол «Аякс» победил «Венло» в чемпионате Голландии В матче 3-го тура чемпионата Голландии "Аякс" победил "Венло" со счетом 4:1.

Политика Трамп задумался о покупке Гренландии Президент США Дональд Трамп рассказал о заинтересовавшей его идее покупки Гренландии, принадлежавшей Дании.

Армия и оружие Израиль открыл огонь по палестинцам на границе сектора Газа Армия Израиля открыла огонь по вооруженным палестинцам на границе сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Политика Главу Еврокомиссии госпитализировали для срочной операции Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал отпуск в Австрии и был спешно госпитализирован в Люксембурге для проведения операции по удалению желчного пузыря.

Общество Жители Сочи сообщили о подтоплениях улиц в результате дождей Сильные дожди привели к подтоплению автодорог в Центральном и Хостинском районах, пишут в субботу в социальных сетях жители Сочи.

Общество Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе 4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.

Наука Мягкие роботы получили полностью мягкий электрический насос Инженеры под руководством Герберта Ши (Herbert Shea) из Федеральной политехнической школы Лозанны создали для мягких роботов насос, в котором не используются жесткие компоненты.

Армия и оружие Американский беспилотник заметили возле Крыма Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у Черноморского побережья России.

Происшествия На свадьбе в Кабуле прогремел взрыв На свадьбе в Кабуле прогремел взрыв. В здании в этот момент находились десятки гостей. В результате пострадали 20 человек.

Политика В Крыму оценили новую стратегию Зеленского по возвращению полуострова Владимир Бобков, вице-спикер Госсовета Крыма, назвал новый план Владимира Зеленского, лидера Украины, по возвращению полуострова бессмысленным и популистским решением.

Происшествия Свидетель по делу «Сети» получил политическое убежище в Финляндии Свидетель по уголовному делу о террористическом сообществе «Сеть» Илья Капустин получил политическое убежище в Финляндии, сообщает «Медиазона» со ссылкой на Twitter жены обвиняемого по этому делу Виктора Филинкова Александры.

Происшествия Посетитель ресторана убил официанта во Франции из-за сэндвича Посетитель ресторана Mistral убил официанта во Франции из-за сэндвича. Мужчина посчитал, что слишком долго ждал, пока его приготовят.

Гаджеты Разработчики закрыли проект модульных умных часов BLOCKS Разработчики проекта модульных умных часов BLOCKS заявили о его закрытии в связи с банкротством компании, сообщает Engadget.

Транспорт Девять станций красной ветки московского метро закроют на неделю Девять станций московского метрополитена на южном участке сокольнической линии будут закрыты с 18 по 24 августа из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ).