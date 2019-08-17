с чего всё началось

Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета A321, севшего в четверг в кукурузном поле. Ведомство разметило запись в качестве опровержения сообщений СМИ о мародерстве на месте жесткой посадки лайнера.

Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321

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