Происшествия
Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321РИА Новости 09:20
Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета A321, севшего в четверг в кукурузном поле. Ведомство разместило запись в качестве опровержения сообщений СМИ о мародерстве на месте жесткой посадки лайнера.
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с чего всё началось
— На месте происшествия круглосуточно работает следственно-оперативная группа, в том числе и в салоне воздушного судна, — сообщается на официальном сайте ведомства.Life.ru08:10
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