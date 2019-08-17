Происшествия

Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321РИА Новости 09:20

Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета A321, севшего в четверг в кукурузном поле. Ведомство разместило запись в качестве опровержения сообщений СМИ о мародерстве на месте жесткой посадки лайнера.
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с чего всё началось
— На месте происшествия круглосуточно работает следственно-оперативная группа, в том числе и в салоне воздушного судна, — сообщается на официальном сайте
 ведомства.
Life.ru08:10

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СК и полиция не фиксировали случаев мародерства на месте аварийной посадки А321

ТАСС07:48

СК опубликовал видео из салона севшего в кукурузном поле А321

Газета.Ru09:51

Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321

РИА Новости09:20

Видео из салона A321, севшего в кукурузном поле в Подмосковье

РЕН ТВ08:11

Опубликовано видео из салона севшего в поле самолета

Московский Комсомолец10:30

СК опроверг информацию о фактах мародерства на месте жесткой посадки самолета в Подмосковье

Агентство Москва07:48

СКР опроверг слухи о мародерах на месте аварийной посадки лайнера А321

Интерфакс07:47
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